El Messi del ajedrez argentino va por nuevos récords y hoy debuta en el Mundial Blitz y Rápido en Uzbekistán

Faustino Oro, la gran revelación infantil del ajedrez argentino

Nunca antes hubo nada igual; el niño argentino Faustino Oro, de 10 años, al que la prensa especializada europea lo bautizó “el Messi del ajedrez”, y cuyas plusmarcas sobre el tablero superan las proezas de Bobby Fischer, Garry Kasparov o Magnus Carlos, acaso, los tres mejores reyes en el historial del milenario juego, con su inscripción en los Mundiales Blitz y Rápido, que se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el sábado 30, en el Centro de Congresos en Samarcanda (Uzbekistán), batirá un nuevo récord, en su corta y electrizante carrera. Será el ajedrecista más joven que haya participado en estas competencias. Un agregado más, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- jugará junto al N°1, el noruego Magnus Carlsen y las estrellas Top del mundo del ajedrez.

“Lo imagino a Fausti sintiendo que llegó a su lugar preferido del mundo; lo que para cualquier chico sería viajar a Disney. Creo que ningún resultado lo afectará; sólo espero verlo, si alguna camarita del certamen lo capta y poder seguir sus partidas por Internet. Su ajedrez no para de sorprenderme” aseguró a Infobae, Diego Flores, heptacampeón argentino y rival del niño récord en septiembre último en un torneo en Comodoro Rivadavia. La partida fue tablas.

El Festival de Ajedrez contará con dos de las principales competencias del calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés): los campeonatos mundiales de modalidad Blitz (partidas con ritmo de juego de 3 minutos, más el agregado de 2 segundos por cada movimiento para cada jugador) y Rápido (15 minutos más 10 segundos) que se disputarán durante cinco jornadas para determinar los ganadores en las categorías absoluto (hombres y mujeres) y femenino. Magnus Carlsen es el gran favorito, con 4 conquistas de mundiales Rápidos y 5 de Blitz. El Rápido se jugará el 26, 27 y 28, con 5 ruedas en cada jornada, y el Blitz, el 29 y 30, con 11 y 10 ruedas, respectivamente

Más de 200 ajedrecistas -143 de ellos con el título de gran maestro, la máxima distinción en el ajedrez- que representarán a 70 naciones, confirmaron la asistencia. La presencia de Faustino Oro se trató de una “wild card”, una invitación solicitada por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Confederación de Ajedrez de América (CCA), al organismo rector de esta actividad, la FIDE, considerando que fue (y es) el mejor ajedrecista Sub 8, Sub 9, Sub 10, e incluso Sub 11, de la actualidad y de los más de quince siglos de historia documentada que tiene este juego. Faustino Oro es el jugador más precoz en lograr los títulos de Maestro Candidato, Maestro FIDE, y en alcanzar la primera norma de maestro internacional (son necesarias tres para homologar el título). Además, posee una fuerza de juego de 2357 puntos de Elo (así se llama la medición de los ajedrecistas en el ranking) que jamás jugador alguno logró a tan corta edad.

De esta manera, Faustino Oro batirá el récord que estaba en poder de un niño de Kazajistán, Dinmukhammed Tulendinov, que con 11 años participó de los mundiales Blitz y Rápido, llevados a cabo en Almaty (Kazajistán) en 2022.

“No tenía idea de un nuevo récord”, le contó sonriente Faustino Oro a Infobae mientras armaba su mochila y se preparaba para un vuelo de más de siete horas desde España hasta la sede del certamen en Asia.

Faustino acaba de radicarse en España junto a sus padres, aunque seguirá representando a la Argentina

-¿Estás nervioso por jugar este mundial, con tantas partidas y tan buenos jugadores?

-Jugar el Mundial era mi sueño, y representa un gran desafío. Son cinco días de juego con muchas partidas. Por eso voy a tratar de disfrutarlo jugando cada una de las partidas que me toque jugar.

“Desde que llegamos a España hace tres semanas, han sido todos los días muy movidos. Pero Fausti está muy contento; lo recibieron muy bien en todas partes”, contó con orgullo Romina Simondi, la mamá de Fausti.

Es que, a las pocas horas del arribo, el pequeño fue invitado al 1er campeonato Iberoamericano de ajedrez rápido, en Llobregat (Barcelona) con 150 participantes, 16 de ellos con el título de gran maestro. Faustino finalizó en la 10ª posición, con 6,5 puntos sobre 9 posibles y a un punto y medio del ganador, otro argentino, Tomás Sosa.

“Yo creo que este chico es fantástico”, asegura el periodista español especializado en ajedrez, Federico Marín Bellon, que trabaja para el diario El Mundo, y que le sigue sus pasos por España. Y agregó: “He charlado bastante con los padres que están tratando de asentarse. Sé que los comienzos son difíciles, pero no creo que les falten apoyos; ya escuché a más de uno con intenciones de apadrinar su carrera”.

Es que a través de la red social X, se lanzó una campaña en “GoFundMe” con el objetivo de reunir 3000 euros para la cobertura de los primeros gastos del niño en su carrera, y ya hubo donaciones por encima de los 1300 euros.

“Sí, en el Iberoamericano le fue muy bien y estuvo en Sitges jugando Blitz y participando de la transmisión del maestro José Carlos Ibarra, donde hizo comentarios sobre un torneo de partidas del pensado. También estuvimos en Madrid en la casa de David Martínez (Divis), donde jugó un match con Gotham Chess de ChessKid y tuvo la oportunidad de practicar con Alan Pichot, Pepe Cuenca y Miguel Santos. Así que está conociendo y jugando con muchos jugadores, varios a los que seguía por Internet desde Argentina, como el caso de Rey Enigma”, completó la mamá, previo al embarque hacia Uzbekistán.

“Creo que tiene todo para ganar porque ahora no importa el resultado; Faustino va a jugar con los mejores del mundo y eso es buenísimo. Incluso debería hacerlo más seguido. Me parece muy buena la decisión que tomó la familia de trasladarse a España. No conozco su vida personal, pero es importante el cuidado y el acompañamiento. ¿un consejo?, no sé, tal vez teniendo en cuenta lo que es hoy la alta competencia, creo que un psicólogo deportivo le sería de gran ayuda, porque hasta Carlsen lo tiene. Es que es necesario aprender cuando no se gana porque ese es el camino por el que pasaron los grandes como Carlsen, Kasparov o Karpov”, le dijo a Infobae el ex campeón mundial juvenil Pablo Zarnicki, que jugó esta competencia de los mundiales Blitz y Rápido en Moscú en 2019.

La sede del certamen, el Centro de Congresos -un edificio de 28000 m2, decorado en estilo oriental con ventanales panorámicos, equipado de alta tecnología que cuenta con 12 salas de conferencias-, se encuentra en la ciudad de Samarcanda, al suroeste de Uzbekistán. Es uno de los puntos geográficos más habitados y antiguos del mundo, y que fue el acceso principal de la antiquísima ruta comercial, conocida como la Ruta de la Seda. Samarcanda, además, guarda un vínculo especial con el historial de los trebejos. Es que hace cincuenta años, el arqueólogo Yuri Buryakov descubrió en esa ciudad las piezas de ajedrez más antiguas hasta hoy conocidas. El hallazgo determinó que los trebejos tallados en marfil pertenecían a los siglos VI y VIII de la Era cristiana. Hoy se exhiben en el Museo estatal de esa ciudad.

El festival de ajedrez, World Chess Championships 2023 Rapid & Blitz, que jugará el niño argentino repartirá 1.000.000 de dólares en premios; 700 mil para las pruebas absolutas y 300 mil en las femeninas. Será la 13ª edición del Mundial Rápido (la primera fue en México en 1988, y el ganador fue el ruso Karpov, y el último en Kazajistán en 2022, que obtuvo el noruego Carlsen). En tanto este será el 16° Mundial Blitz (en 1988 en Canadá, triunfó el letón Tal, y el último en Kazajistán en 2022, lo ganó Carlsen).

Faustino Oro Ajedrez

En el historial de estas competencias sólo participaron seis jugadores argentinos: Alan Pichot y Florencia Fernández (en 2021), Pablo Zarnicki (2019), Diego Flores, Alan Pichot, Sandro Mareco y Federico Pérez Ponsa (2016).

Pérez Ponsa, campeón argentino en 2022, se refirió a la expectativa sobre la participación de Faustino: “Son dos torneos durísimos y con poco descanso. Fausti está jugando muy bien, y en la punto com Chess tiene un Elo altísimo. Sé que está entrenando por lo que me imagino que hará un buen torneo”, dijo el joven zarateño, de 30 años, y representante del Club Obras Sanitarias. Y agregó: “Lo importante es no desmotivarse si el arranque no es bueno. No lo traté a Faustino y no sé cuál es su reacción ante las derrotas. Hay que tener en cuenta que jugará 37 partidas en sólo tres días, por lo que además de jugar bien hay que estar fuerte mental y físicamente”.

Uno de los profesores de Faustino Oro es el maestro internacional marplatense, Jorge Rosito, que cada día pierde con mayor facilidad su capacidad de asombro. Ha llegado a filmar sus clases con el pequeño porque sus proezas llaman la atención hasta de los más expertos: “¿Qué puedo decirte? Ya te dije que es un genio. Me emociona entrenarlo porque es un nene con una ingenuidad y una mente fantástica. A veces siento que estoy entrenando a Messi” contó risueñamente el profesor, y agregó. “Hay una historia detrás de un problema que una noche, en los años noventa, el viejo Najdorf le mostró a un grupo de maestros noctámbulos en el Club Argentino de Ajedrez. Al que lo resuelva antes de que me vaya, le doy 100 dólares, dijo secamente. Algunas horas después el Viejo se marchó feliz porque nadie superó su apuesta. Hace unas semanas ese problema llegó a mis manos, y enseguida pensé en Fausti. Se lo mostré y le dije te animás a resolverlo. Lo miró, pensó y después de ¡4 minutos! me enseñó la solución. Increíble. Pero sigue. Ese problema, una posición muy difícil con damas, caballos y alfiles para ambos bandos, es un estudio que fue creado hace muchos años. Hace poco, Nakamura, unos de los mayores streamer que tiene el ajedrez, invitó a su transmisión a Kasparov, y le mostró el problema. Garry, meditaba y se reía. Lo aprendí cuando era joven, ahora tengo que recordarlo, dijo Kasparov que demoró tres minutos en rescatar el recuerdo de la mente. Uno menos que Fausti, pero él ya sabía la respuesta tenía que buscar el recorrido, en cambio Fausti no lo conocía, su mente lo descifró. Por eso cuando me dio la solución le dije, cómo lo hiciste Fausti. No sé, algo me decía que el camino era por ahí mientras señalaba con sus manitos los movimientos conjuntos de las piezas. ¿Qué más querés que te diga? Si todo lo que hace es fantástico. Y te aseguró que alguna travesura hará en el Mundial.

A partir de hoy, el pequeño Faustino en Uzbekistán se enfrentará al mayor desafío de su carrera. La preclasificación marca claramente las diferencias con sus rivales: en el Mundial Rápido es el N°195 entre 209 jugadores y en Blitz, 201 entre los 211. Acaso, una nueva muestra más para conocer la fuerza de su talento.

Faustino Oro, el Messi del ajedrez, o simplemente, el nuevo genio que salió de una caja de ajedrez sin necesidad de frotar la lámpara.