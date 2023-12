Como en Qatar, pero en Miami: así se vivió el preestreno de “Elijo Creer” en el aniversario del título

Mario Alberto Kempes en la presentación de "Elijo creer" en Miami, junto a Fernando Fiore y Bruno Vain.

“Dale campeón, dale campeón”, “Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”, “El que no salta es un inglés”, como si se tratará de un grupo de hinchas argentinos cantando en el Lusail, así vivieron unas mil personas la ‘avant-première’ de la película ‘Elijo creer’ en Miami, que repasa la reciente consagración de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar bajó la voz de Ricardo Darín.

Sin dudas Lionel Messi fue el más reconocido por los hinchas con el coreó de su nombre, gritos y aplausos cada vez que aparecía en la pantalla. Dibu Martinez, que también sacó varias risas, y Ángel Di María completaron el podio de los más distinguidos por los presentes, en el Bandshell de Miami Beach, que vivieron de manera pasional los 80 minutos de duración de la película y le dedicaron algún que otro silbido a Kylian Mbappé.

Como si se tratará de fútbol en vivo, se inició con las estrofas del himno nacional argentino, se vivieron momentos de tensión con las imágenes de la derrota ante Arabia Saudita, de desahogo con el gol de Messi ante México, pero sin dudas el momento más emotivo fue cuando Gonzalo Montiel marcó el penal con el que Argentina selló el campeonato.

El relator Andrés Cantor, el del relato emocionante del penal de Montiel, también estuvo presente

“Creo que lo que me dejan los jugadores es que quizás todavía no se dieron cuenta de lo que lograron. Me parece que muchas veces estos logros se empiezan a apreciar a través de los años. Hoy me parece que todavía no cayeron”, contó a Infobae Pablo González, productor periodístico del filme, quien entrevistó a los protagonistas durante siete meses.

Uno de los invitados de lujo que tuvo el evento fue Mario Alberto Kempes, quien obtuvo la primera estrella con la Albiceleste en el recordado Mundial de 1978 y que comparó esa selección con la de Qatar: “La diferencia pueden ser los años, las ganas después de tantos tiempo sin poder conseguir nada, eso hizo que estos muchachos hicieran creer otra vez que se podía y al final se logró. La del ‘78 era la inexperiencia viva ya que solo yo jugaba afuera y esta vez estaban todos en Europa con una experiencia grande”, dijo.

El evento además contó con la presencia estelar del relator argentino Andrés Cantor, que se hizo viral por su emotivo festejo tras el penal de Montiel, fue conducido de principio a fin por los periodistas deportivos argentinos, Fernando Fiore y Bruno Vain y la autodenominada hinchada oficial de la selección argentina en dicho país, conocida como ‘Gran Pueblo Argentino’, fue quien puso el color con bombos, banderas y cánticos.

El Matador Kempes se fotografía con los fanáticos argentinos

Como si fuera poco para completar la “argentinidad”, el menú para los que quisieron comer algo era de empanadas, sándwich de milanesa y choripán. Y había un ‘stand’ con una réplica de los botines que usó el capitán argentino en Qatar, una camiseta firmada por el 10 y una metegol de lujo gigante con los jugadores de Francia y de Argentina en el estadio de Lusail.

Estados Unidos será el epicentro del fútbol para los próximos años, donde se jugará la Copa América en 2024, el Mundial de Clubes en 2025 y la Copa del Mundo, junto a México y Canadá en 2026. Miami además fue confirmada como sede para la final del máximo torneo continental, que como en 2016, juntará a las selecciones de Concacaf y Conmebol.

“Si pensamos que 55 mil argentinos fueron a Qatar, siendo Miami una ciudad mucho más cercana, donde hay una gran comunidad, donde los argentinos se acostumbran a vacacionar, siendo quizás la última vez que Messi tenga la camiseta de la Selección, que defendemos el título, sigue habiendo argumentos para esperar una gran afluencia de argentinos”, contó la cónsul general de Argentina en Miami, Ana de la Paz Tito.

La gente cantó y bailó antes y después de ver la película sobre el triunfo de la Selección

‘Elijo Creer’ será estrenada en las principales salas de Estados Unidos el próximo 19 de enero y se espera que siga su expansión por todo el planeta: “Estamos hablando con algunos países desde Bangladesh hasta Australia, Alemania, Francia, España y algunos de África, para tratar de llevar a Messi por el mundo”, concluyó Gustavo Aparicio, distribuidor internacional de la película.