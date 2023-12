A horas de las elecciones en Boca Juniors, Riquelme criticó la cautelar de la Justicia y a la oposición

Riquelme, candidato a presidente de Boca Juniors (Crédito: Nicolas Stulberg)

Este domingo se celebrarán las elecciones en Boca Juniors y esta noche Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club y candidato a presidente, habló en el canal de la institución tras el último fallo de la Justicia que obliga a los 13 mil socios observados por la oposición a votar en mesas separadas que el resto del padrón.

El ídolo del cuadro de La Ribera criticó con dureza la cautelar de la jueza Abrevaya: “La única que ve las cosas raras es la jueza”, e insistió: “El club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores (en referencia a Andrés Ibarra y Mauricio Macri) sigan haciendo todo lo que están haciendo. Esto es mugre, no busquemos otra palabra”.

¿Cuál es la hipótesis del tándem Macri-Ibarra? Que en las mesas generales habrá un resultado parejo pero en las que contienen a esos 13.364 socios ganará Riquelme por escándalo. Y ahí se confirmará lo que ellos presentaron. El club dice que esto no es así. Primero argumenta que los socios con derecho a voto que pasaron de adherentes a activos en esa época son sólo 3.784. Y después que no fueron incluidos para favorecer a nadie en especial sino por derecho propio y porque el Estatuto le da a la comisión directiva la facultad de pasar a quién quiera mientras haya lugar, argumento que fue avalado por la Cámara el lunes pasado. Igual habrá que ver en principio cuantos de los socios observados van a votar para saber si inciden o no en el resultado final. Las mesas que están en la mira son las de socios activos 148 a 171, la de activas de 217 a 223 y del interior de 278 a 275 inclusive.

Riquelme aseguró que no hay irregularidad alguna en el traspaso de esos 13 mil socios de adherentes a activos en 2021 y recordó que durante la gestión de Daniel Angelici (durante sus dos mandatos) hubo 51 mil que pasaron de esa categoría. A su vez, el abogado del club, Walter Krieger, denunció que hubo dos irregularidades en el último fallo de la Justicia: el primero que había vencido el plazo para presentar esa cautelar y el segundo que los representantes legales de la oposición no son apoderados de esa lista.

“Nos quiere robar el club, mas claro imposible, nos quiso intervenir y nos quiere privatizar el club”, remarcó Román, quien se mostró confiado de cara a los comicios: “Mañana vamos a vivir una fiesta y vamos a ganar las elecciones y por mucho”.

Este domingo, desde las 9.00 , las puertas de La Bombonera se abrirán y los socios del Xeneize podrán elegir el destino de los próximos cuatro años del club de sus amores. La fórmula del oficialismo está compuesta por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. La opción de la oposición es con Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Los 94.188 socios y socias podrán elegir a una de las dos duplas postulantes que buscarán tomar las riendas de la institución de la Ribera desde el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 hasta diciembre de 2027.