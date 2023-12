Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron una foto entrenando: el particular apodo de su preparador influencer

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo entrenaron con Bret Contreras

El particular formato de la MLS obligará a Lionel Messi a permanecer un extenso periodo, casi sin precedentes, de inactividad. El Inter Miami no avanzó más allá de la fase de grupos, por lo que cortó su calendario oficial durante los primeros días de noviembre y recién volverá a tener sus primeras apariciones a finales de enero. Más allá que la Pulga disputó los dos encuentros de Argentina por Eliminatorias sobre el cierre del mes pasado, deberá mantenerse a tono físicamente para llegar en sintonía a la pretemporada.

Teniendo en cuenta que su agitada agenda en el Mundial de Qatar hace un año y el posterior traspaso a Estados Unidos seis meses más tarde no le permitieron sumar una buena preparación previa para este 2023, el futbolista de 36 años sabe que será clave el proceso que afronte en el inicio del próximo año para rendir en la Copa América y decidió mantenerse a tono con un preparador físico personal que ya entrenaba a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Anto compartió en su Instagram una foto con Leo y con Bret Contreras, un reconocido entrenador norteamericano que se denomina en sus redes como “The Glute Guy” (el chico de los gluteos). Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y casi medio millón de suscriptores en su canal de Youtube donde comparte distintos secretos de sus entrenamientos.

En sus redes se presenta como doctor en biomecánica, “inventor del empuje de cadera con barra” y entrenador desde hace 26 años. Al mismo tiempo, publicó un libro en 2019 llamado “Glute Lab: The Art and Science of Strength and Physique Training”.

“Muchas personas me consideran el mayor experto mundial en entrenamiento de glúteos, sin embargo, estoy muy preparado en la mayoría de las cosas relacionadas con las ciencias del deporte. He escrito más de 500 artículos y publicaciones en blogs sobre varios temas en el campo de la fuerza y el acondicionamiento”, se presenta en su sitio oficial en español.

En sus redes, donde comparte cientos de stories de sus clientes, replicó la foto que subió Anto y firmó: “La mejor pareja del mundo”.

El posteo de Leo con Anto

En los últimos días, Messi se mostró particularmente activo en sus redes personales a punto tal de compartir una imagen con Roccuzzo en uno de los entrenamientos de sus hijos. “Te amo”, le firmó ella, en un posteo que también despertó las reacciones de Ángel Di María, el asistente Pep Morata o la cantante Soledad Pastorutti, por citar algunos nombres.

Como es habitual en la familia Messi, posiblemente en las próximas horas viaje a Rosario para pasar las fiestas con sus seres queridos en Argentina y luego el capitán de la Selección deberá empezar a pensar en la pretemporada que liderará Gerardo Martino en el Inter Miami.

Las Garzas tendrán meses agitados con las giras de exhibición que realizarán. El 19 de enero tendrán una presentación en El Salvador, luego se trasladarán hasta Arabia Saudita para los partidos pautados para el 29 de enero contra Al-Hilal y el 1 de febrero contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo antes de jugar en Hong Kong el 4 de febrero contra un seleccionado de estrellas locales. Luego, el 7 de ese mismo mes chocará ante el Vissel Kobe de Japón.

El primer encuentro oficial sería recién en marzo cuando dispute los octavos de final de la Concachampions 2024: espera por el ganador del duelo entre Nashville SC de los Estados Unidos y Moca de República Dominicana. Aunque habrá que esperar por el inicio de la MLS, que podría desarrollarse a fines de febrero.