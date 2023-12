Filipe Luís confesó el apodo que Simeone utilizaba con Messi para evitar que sus jugadores temieran al escuchar su nombre

BARCELONA, SPAIN - MARCH 04: Lionel Andres Messi of FC Barcelona (R) fights for the ball with Filipe Luis of Atletico de Madrid (L) during the La Liga 2017-18 match at Camp Nou between FC Barcelona and Atletico de Madrid on 04 March 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Power Sport Images/Getty Images)

Durante una extensa charla en el programa Charla Podcast, el ex marcador de punta izquierda de la selección de Brasil Filipe Luis repasó su exitosa carrera en el fútbol europeo, con la Verdeamarela y su desembarco al Flamengo. Además de confesar la sugerencia que le hizo el Kun Agüero para provocar a Ángel Di María, también develó cómo llama Diego Simeone a Lionel Messi dentro del plantel del Atlético de Madrid.

“Antes de los partidos ante el Barça, Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi... Siempre le llamaba ‘el enano’ para que cuando estuviéramos delante de él no le tuviéramos miedo”, comenzó su relato el futbolista de 38 años. Y luego, se deshizo en elogios con el capitán del Inter Miami: “Es el mejor jugador contra el que he jugado. Me concentré mucho en marcarle, lo veía. Yo lo veía. Creo que vi prácticamente todos los partidos de Messi desde 2006 hasta 2016. No sé, prácticamente todos porque me divertía. Si ves los vídeos, se enfrentaba a ocho jugadores, se quedaba entre líneas, le daba la vuelta al balón, se enfrentaba a todos. Todo un espectáculo. Y jugar contra él fue una gran motivación para mí, porque no quería cambiar de camiseta. Quería que no hiciera nada. Quería salir del campo y decir: ‘Has anulado a Messi, eras el hombre’. Así que iba con un cuchillo entre los dientes y me ensuciaba todo lo que podía. Si tenía que pisarle, darle un codazo, lo que tuviera que hacer”.

Entre su paso por Deportivo La Coruña, el Colchonero y la selección de Brasil, Filipe Luís se enfrentó en 26 oportunidades contra la Pulga. El historial entre ambos coloca al argentino como el claro ganador, al triunfar en 14 oportunidades, empatar en nueve y caer en solamente tres. Además, como si fuese poco, el rosarino se despachó con 15 goles (14 por La Liga de España y uno en Copa del Rey). “Si te viene de frente, no puedes cogerle. Si vas uno contra uno, no hay manera. Así que imagínate todos los equipos que han jugado contra Messi en los 1000 partidos que Messi ha jugado en su carrera. El entrenador ha hecho una táctica especial para defenderle, ha puesto a dos jugadores y aún así él ha marcado y aún así él ha hecho asistencias. Aún así, es muy bueno, es muy bueno”, remarcó.

“Hay entrenadores que ponen un jugador para vigilar a Messi, otros ponen dos o tres jugadores. En el Atleti, Simeone ponía a cuatro jugadores para vigilarlo sólo a él. Y cuando marcaba gol, ¿de quién era la culpa? De nadie. Todos habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero era Messi”, remató el brasileño.

Vale destacar que Filipe Luís marcó una era durante sus dos etapas en Atlético Madrid (jugó ocho temporadas, pero en el medio defendió por un breve periodo la camiseta del Chelsea de Inglaterra) al ganar una Copa del Rey, una Liga, dos Europa Leagues y tres Supercopas de Europa. Desde 2019 defiende la camiseta del Flamengo, donde tampoco pasó desapercibido al ganar dos Serie A de Brasil, dos Supercopa de Brasil, una Copa de Brasil, dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana.