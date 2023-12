Una ex figura del Atlético de Madrid reveló la sugerencia que le hizo el Kun Agüero para provocar a Ángel Di María: “Me arrepentí mucho”

La confesión de Filipe Luis con Di María como protagonista

En una reciente participación en el programa Charla Podcast, el ex defensor lateral brasileño Filipe Luis compartió una llamativa anécdota de su etapa en el Atlético de Madrid, equipo al cual se unió en 2010 después de su paso por el Deportivo la Coruña. Durante el programa, el experimentado defensor brasilerño, quien se convirtió en una figura esencial del club madrileño, relató un momento de su carrera que aún lamenta: el provocador comentario que le hizo a Ángel di María, entonces jugador del Real Madrid, durante una edición del clásico de La Liga, gracias al consejo que recibió del Kun Agüero.

Te puede interesar: Ángel Di María sorprendió con un divertido ping pong de preguntas y respuestas junto a su hija: el guiño a Rosario Central

La revelación tuvo lugar cuando Filipe Luis se refirió a uno de los primeros Clásicos que disputó frente al eterno rival de la ciudad, el Real Madrid. “Voy a confesar que abriré mi corazón aquí con el mayor arrepentimiento que tengo en mi carrera, porque si hay algo de lo que realmente me arrepiento, tal vez una de las únicas cosas que me arrepiento. Me gustaría retroceder en el tiempo y no volverlo a hacer… fue contra Di María”, detalló el actual lateral del Flamengo, de Brasil, evidenciando un profundo remordimiento por sus acciones pasadas.

El incidente ocurrió en noviembre de 2010. En aquella ocasión, Agüero, uno de los pilares del Atlético por aquel entonces, le sugirió una táctica psicológica para desestabilizar al delantero argentino de los Merengues. “Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él háblale de su esposa’. Entonces llegué y le dije: ‘Tu mujer fue no sé qué y tal…’ y comencé a insultarlo y dije el nombre de ella. Y el hombre me miró, cabizbajo”, narró el brasileño, reviviendo la conversación que tuvo con su compañero de equipo y cómo llevó a cabo el consejo en el terreno de juego.

Gettyimages

Durante su explicación en el podcast, el futbolista de 38 años admitió que, después de aplicar esa táctica, Di María quedó afectado y su desempeño fue menor al acostumbrado. “Yo lo marqué en ese partido, lo golpeé todo el juego y esas cosas y realmente no jugó bien. Pero llegué a casa y me arrepentí mucho. Di María discúlpame”, sentenció, pidiendo disculpas públicas al futbolista argentino por su comportamiento en aquel encuentro.

Te puede interesar: El camino de la selección argentina en la Copa América 2024 y los 14 estadios en Estados Unidos en los que se jugará el torneo

“Yo lo marqué en ese partido, lo golpeé todo el juego y esas cosas y realmente no jugó bien. Pero llegué a casa y me arrepentí mucho. Di María discúlpame”, sentenció. El marcador final de ese partido fue 2-0 a favor del Real Madrid con goles de Ricardo Carvalho y Mesut Özil, evidenciando que, a pesar de la estrategia de Filipe Luis para anular a Di María, los merengues lograron llevarse la victoria en el Clásico.

El fideo y el brasileño, se enfrentaron en varias ocasiones durante su estancia en la capital española, ambos convirtiéndose en jugadores indispensables para sus respectivos equipos. Curiosamente, los dos completaron cuatro años en Madrid antes de partir hacia la Premier League inglesa. Filipe Luis fichó por el Chelsea en la temporada 2014-2015, después de lo cual regresó al Atlético, mientras que Di María fue transferido al Manchester United.