AFA confirmó el ascenso de dos equipos más a la Primera B Metropolitana

Liniers, uno de los equipos que obtuvo su ascenso por el reglamento (Foto: LiniersOficial)

AFA confirmó los ascensos de Liniers y Sportivo Italiano por reglamento a la Primera B Metropolitana tras haber sido protagonistas de la final y semifinal del Reducido de la Primera C. Ambos equipos jugarán la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, acompañando a Excursionistas, San Martín de Burzaco, Laferrere y Midland, que ya habían obtenido sus respectivos boletos por intermedio de las distintas formas disponibles en la divisional.

“De acuerdo al Boletín 6221 y tal lo estipulado, el Club Social y Deportivo Liniers ascendió a la Primera División B para completar el cupo de 22 equipos venidero en la próxima temporada. Asimismo, al haber conseguido hoy el ascenso el Club Atlético San Miguel a la Primera Nacional, el número de equipos de la categoría retornó a 21. Es por ello que el Club Sportivo Italiano (después de los demás ascendidos de la categoría) asciende a Primera B para completar el cupo conforme a tabla general de posiciones”, informó la AFA en el comunicado que difundió en las últimas horas por intermedio de su sitio web.

El mencionado boletín, que se publicó en enero de este 2023, indicaba que a partir del 2024 la Primera B Metropolitana estaría compuesta por 22 equipos. “A tal efecto, para esta integración, se tendrán en cuenta los descensos (de clubes directamente afiliados) desde la categoría Primera Nacional, como así también los ascensos de la Categoría Primera B Metropolitana a la Categoría Primera Nacional; lo cual permitirá considerar la cantidad de equipos de la Categoría Primera C requeridos para obtener la cantidad de veintidós (22) equipos mencionada con antelación”, aclaró el texto en dicho apartado.

No hay que perder de vista que la próxima temporada tendrá la unificación de la Primera C y la Primera D, dando paso a una nueva última categoría del fútbol nacional. El punto 2.2 del Reglamento de Primera C determinaba cómo iban a ordenarse estos ascensos en caso de ser necesarios: “Para el caso de requerirse uno o más equipos para integrar la 1ra. División “B” en la Temporada 2024, se estará a aquel o aquellos equipos que obtuvieran las mejores posiciones en la Tabla Final de Posiciones 2023, excluidos el 1°, 2° y 3° de la Tabla Final de Posiciones 2023 y el Ganador del Torneo “Reducido” por el 4° ascenso”.

Hay que recordar que Excursionistas, San Martín de Burzaco y Laferrere se habían ganado el boleto a la B Metro tras ser los tres primeros, respectivamente, de la tabla de posiciones que tuvo 36 fechas en la divisional. Luego, ocho equipos disputaron un Reducido que derivó en el ascenso de Midland tras vencer 5-1 en el global a Liniers.

Tras confirmarse la reestructuración de las categorías, se confirmó que Liniers (finalista del reducido) y Sportivo Italiano (semifinalista que perdió con Midland) también se sumarán al lote de los otros cuatro equipos que sacaron el boleto a la tercera división del fútbol nacional. Liniers finalizó cuarto en la tabla de colocaciones general con 60 puntos e Italiano sexto (debajo de Midland) con 58.