El Al Ittihad de Marcelo Gallardo debutará en el Mundial de Clubes ante Auckland City: hora, TV y formaciones

Al-Ittihad-Auckland City, por un lugar en la siguiente ronda del Mundial de Clubes

La pelota comenzará a rodar este martes en el estadio Rey Abdullah de Buraidá y de esta manera iniciará la vigésima edición del Mundial de Clubes. El torneo, que se disputará del 12 al 22 de diciembre en Arabia Saudita, será la última versión con un formato de siete equipos, ya que la próxima se trasladará a Estados Unidos y tendrá 32 participantes.

Te puede interesar: El desafío de Marcelo Gallardo con los jugadores del Al-Ittihad que se volvió viral: el triunfo de Benzema que “enojó” al plantel

En el partido correspondiente a la primera ronda se verán las caras dos elencos que buscan dar el golpe. Por un lado estará el representante del país organizador, el Al-Ittihad de Marcelo Gallardo, que selló su boleto por ser el campeón de la Liga Profesional Saudí, y el Auckland City de Nueva Zelanda, ganador de la Liga de Campeones de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía). El partido comenzará a las 15 (hora de Argentina) y televisará la señal de streaming FFA+. El árbitro será el estadounidense Tori Penso y en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

De cara a este compromiso, los locales buscarán avanzar de ronda, donde aguarda el Al-Ahly de Egipto. El Muñeco, aunque llega con algunas de sus figuras tocadas, confía en hacer historia. “No hay mejor motivación que jugar un torneo como el Mundial de Clubes. No necesitamos motivación extra porque poder estar aquí ya es suficiente”, comentó el entrenador argentino. No obstante, añadió: “También hay que decir -siguió Gallardo- que hemos tenido, desde que llegué, un calendario muy apretado y con muchos jugadores lesionados, en proceso de recuperación y fuimos sorteando los compromisos de la mejor manera posible. Ahora nos estamos acomodando, recuperando jugadores y estudiando las distintas posibilidades de elaborar pequeñas sociedades en el equipo para determinar una manera de jugar desde lo táctico y lo estratégico”.

Te puede interesar: Con la magia intacta: Marcelo Gallardo sorprendió a los arqueros del Al Ittihad en la práctica de tiros libres

En la antesala a este compromiso, el francés Karim Benzema, la gran figura del equipo, se deshizo en elogios para su director técnico: “Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores. Eso me gusta mucho porque siempre es bueno poder sentarse a hablar de fútbol con tu entrenador, pero quiero decir también que él fue un muy buen jugador y jugaba sólo a uno o dos toques, algo nada fácil”.

Esta no será la primera vez del Al-Ittihad en el Mundial de Clubes. Su debut fue en la edición de 2005, cuando llegó a las semifinales luego de eliminar al Al-Ahly de Egito y caer contra el San Pablo de Brasil por 3-2. Los paulistas luego se proclamaron campeones al vencer al Liverpool, mientras que los saudí finalizaron cuartos al caer contra el Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Te puede interesar: Gallardo explicó por qué se tomó un año sabático tras su exitoso ciclo en River Plate

Los neozelandeses, que tienen dentro de su plantel al uruguayo Sebastián Ciganda y al argentino Emiliano Tade (uno de los máximos artilleros de esta competencia), son casi una fija por Oceanía dentro de esta competencia, ya que será su undécima presentación. Su mejor actuación fue en 2014, cuando se subió al podio al finalizar en tercer lugar. Vencieron por penales al Moghreb Tétouan de Marruecos y por 1-0 al Sétif de Argelia. En semifinales perdieron 2-1 contra San Lorenzo y luego se repusieron al ganar por penales contra Cruz Azul de México.

Probables formaciones:

Al-Ittihad: Marcelo Grohe; Muhannad Al-Shanqeeti, Omar Hawsawi, Ahmed Hegazy, Ahmed Bamsaud; N’Golo Kanté, Fabinho; Saleh Al-Amri, Igor Coronado, Jota; Karim Benzema. DT: Marcelo Gallardo.

Auckland City: Conor Tracey; Mario Ilich, Adam Mitchell, Cameron Howieson, Gerard Garriga, Angus Kilkolly, Dylan Manickum, Nathan Lobo, Jordan Vale, Joseph Lee y Michael Den Heijer. DT: Albert Riera.

Estadio: Rey Abdullah de Buraidá

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Hora:

Argentina, Uruguay, Paraguay Brasil y Chile (15.00)

Bolivia, Venezuela y Miami -Estados Unidos- (14.00)

Perú, Colombia y Ecuador (13.00)

Ciudad de México (12.00)

Televisación: FIFA+