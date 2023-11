La historia detrás de la denuncia por los disparos al auto de Leonel Pernía: “Estamos shockeados”

El detalle de los orificios en el paragolpes y la óptica (Mauro García)

El automovilismo argentino está conmocionado por la denuncia de Leonel Pernía a raíz de los dos disparos que sufrió su auto en la última fecha del Turismo Nacional (TN) corrida en Viedma el sábado 18 de noviembre. En esa carrera el Tanito fue tercero y conquistó su segunda corona en la Clase 3, con un Ford Focus del equipo MG-C Pergamino. Para aportar más claridad al tema, Infobae habló con varias de las partes involucradas y así accedió a detalles del episodio, a las medidas que tomará la categoría y cómo seguirá el tema.

Te puede interesar: Conmoción en el automovilismo argentino: el piloto Leonel Pernía denunció que balearon su auto en medio de la definición del TN

Terminada la carrera el auto fue a la verificación técnica y ahí estuvieron los mecánicos del equipo y los comisarios técnicos de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA). Mauro García, jefe del equipo, explicó que “en ese momento vieron los agujeros en la óptica y en la parrilla. Ellos pensaron que fue alguna piedra, considerando que al ser un circuito ubicado en la Patagonia el viento pudo haber generado el impacto”.

El tema pasó a segundo plano debido a los festejos por la obtención del título, pero cerca de las 22 horas, García entendió que los orificios fueron por otro motivo. “Los vi bien y les dije a los muchachos ‘estos son dos disparos’”.

“Me preocupé mucho y quise volverme cuanto antes a Pergamino. Tuve miedo y pensé en mi familia, por eso no hice la denuncia en Viedma y quise regresar a mi casa lo más rápido posible. El domingo se votó y luego del feriado del lunes 20 de noviembre hice la denuncia”. Su testimonio explica por qué el equipo se demoró para presentarse ante las autoridades.

Los orificios por uno de los disparos. Nótese el segundo agujero en la estructura tubular, que evitó que la bala llegue al habitáculo que es el lugar en el que está el piloto

Según fuentes de la investigación, la denuncia la hizo García en Pergamino, ante la UFI N°1 que está a cargo del fiscal Pablo Santamarina, el 21 de noviembre pasado. En la declaración se afirma que “se observa un orificio de entrada símil a proyectil balístico sobre el faro delantero izquierdo y sobre el pasarrueda del mismo lado, lo cual fue también verificado por el cuerpo técnico de la CDA”.

Pero como el evento tiene jurisdicción en Viedma, el Doctor Santamarina presentó la declinatoria ante el Juzgado de Garantías del juez César Solazzi, quien deberá decidir si corresponde si es pertinente que el fiscal decline la competencia en el caso. De acceder a esa requisitoria, la causa deberá remitirse a la fiscalía de Primera Circunscripción Judicial de dicha ciudad rionegrina.

En tanto que García también describe cómo Pernía se salvó gracias a la estructura tubular en la parte delantera del auto. “Una de las balas entró por la óptica y, como pegó en uno de los caños de la estructura tubular no llegó al habitáculo, lo que podría haber generado una tragedia”, afirma.

Pernía le ganó el título a José Manuel Urcera (Ford Focus), que hizo las veces de local en la definición rionegrina. Manu es oriundo de San Antonio Oeste. Una versión que trascendió este lunes fue la de un supuesto apriete de integrantes del equipo de Urcera a García. Infobae pudo conocer detalles de esa versión y el episodio habría sido en la grilla de partida, cuando un auxiliar de Urcera apodado “el Goma” habría querido filmar al auto de Pernía para tener un testimonio en caso de que se adelantara en la largada. García le habría negado esa posibilidad. Por la noche cuando fueron a subir el auto al camión, el “Goma” y otros tres integrantes del equipo de Urcera (según el rumor alimentado por gente que estuvo en el autódromo) habrían increpado a García y le habrían dicho “¿Vos sos picante?” Sin embargo, García aclara que “nunca tuvimos problemas con la gente de Urcera. Ni antes, ni en el fin de semana de la carrera”. Este medio quiso contactarse con Urcera, pero no consiguió respuesta.

Leonel Pernia y Mauro García (Prensa APAT)

El TN es fiscalizado por la CDA del ACA, que es la entidad madre del automovilismo nacional y que está bajo el ala directa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El presidente de la CDA, Eugenio “Chippy” Breard, asegura que “nos enteramos por los medios. Nosotros en la verificación técnica no visualizamos nada. Nadie vio los agujeros. Está hecha la denuncia y esperamos las novedades de la Justicia”.

El ex piloto que supo correr en el TN remarca que lamenta “mucho todo lo ocurrido y que yo sepa nunca ocurrió algo así en el automovilismo argentino. Mañana sacaremos un comunicado repudiando el hecho”. Breard asumió este año en el cargo luego de la salida de Carlos García Remohí, un histórico dirigente. Chippy, además, en 1977 y junto a Juan Pablo Zampa, ganaron la Copa Challenger Europea de Turismo Grupo 2 con un Alfa Romeo.

En tanto que el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), Emanuel Moriatis, también habló con Infobae. “Estamos shockeados, como todo el automovilismo argentino. Nos enteramos el viernes luego del peritaje que le hicieron al auto”, sostiene Manu, quien fue campeón de la Clase 3 de TN en 2012 y 2016, en sendas ocasiones con un Ford Focus.

El también campeón de TC en 2009 con un Ford Falcon adelanta que “estamos trabajando con nuestros abogados con y Leo para poder acompañarlo. Toda la categoría se puso a disposición de él. Mañana nos reuniremos en la sede de APAT”.

Sobre los futuros recaudos que se puedan tomar en un autódromo, el de Lanús anticipa que “convocamos a un experto en seguridad en eventos masivos (no dio el nombre) para que nos asesore a fin de que esto no se repita, porque no puede volver a pasar”.

Manu Urcera celebra su triunfo en San Nicolás (Prensa APAT)

“El automovilismo es un deporte con concurrencia familiar. Nunca pasó más allá de una cargada”, destaca. En cuanto a las versiones que involucran a los integrantes del equipo de Urcera, fue tajante: “No tenemos nada para decir”.

Este sábado fue el mismo Pernía el que convocó a una conferencia de prensa en Alta Gracia, en la última fecha del TC 2000, y denunció lo ocurrido, pero no aceptó preguntas. “Después de la carrera, en el auto se encontró, en la técnica, lo que parecía un disparo de bala, ante lo cual se efectuó la denuncia ni bien el equipo llegó a Pergamino”, dijo el de Tandil, que a su vez logró su tercer título en el TC 2000.

“Se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos, de los cuales uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal en alguna parte del radiador. Pero bueno, tampoco quiero ahondar en detalles porque sería imprudente de mi parte”, añadió el Tanito que también admitió: “Estoy muy shockeado porque amo a este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza, como tiene que ser. Duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la Justicia, que se llegue a la verdad de esto para el bien de todos. Que se haga Justicia”.

Lo ocurrido es de alto impacto porque como indicó Moriatis el automovilismo es un deporte que congrega familias e incluso en un fin de semana la gente puede consumir alcohol, pero las chicanas entre las hinchadas no pasan de una cargada. En esta disciplina conviven miles de personas en paz en un predio, más allá de cualquier categoría.

Todo el automovilismo argentino se solidarizó con Pernía, quien se salvó gracias a la estructura del auto y hoy puede contarla.

MÁS FOTOS DE LOS DISPAROS:

El orificio en la zona de la parrilla (@claulegnani)

El agujero en la estructura delantera del coche (@claulegnani)