La filosa respuesta de Draymond Green por las críticas de Rudy Gobert tras haberlo ahorcado en un partido de la NBA

Draymond Green habla sobre el episodio en el que ahorcó a un rival

La semana pasada este episodio impactó a la NBA: el ala pivot de los Golden State Warriors, Draymond Green, ahorcó al jugador de Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, quien lo criticó de manera muy dura en una rueda de prensa. A raíz de esos comentarios, Green respondió en la conferencia después de conocerse su sanción de cinco partidos y que además dejará de percibir un monto estimado en 770.000 dólares de su salario por perderse estos encuentros. Este lunes el jugador de 33 años argumentó su reacción y tuvo una ácida respuesta por los comentarios de Gobert.

El pivot había sentenciado sobre las acciones de Green: “Es gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que le expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento de payaso. Yo estoy orgulloso de mí mismo por ser el hombre más grande una y otra vez. Y sí, ni siquiera merece que le ponga las manos encima”.

Cabe recordar que Gobert quiso separar a Klay Thompson y Jaden McDaniels, que se venían tomando de la camiseta tras una jugada en ataque del conjunto visitante. Green se abalanzó sobre él practicándole una llave al cuello de las que suelen verse en las artes marciales mixtas o en los deportes de contacto. Finalmente los jueces decidieron expulsar a los tres implicados, desligando a Rudy Gobert de la situación.

Draymond Green habla sobre el episodio en el que ahorcó a un rival

“No vivo mi vida con arrepentimientos. Yo vengo a la defensa de un compañero. En cualquier momento que sea. Eso es lo que es un equipo. Me enorgullezco de ser un buen compañero”, afirmó Green. “Ese es el número uno en mi lista, ser un buen compañero de equipo”, subrayó, y aseguró: “Eso tiene un cuidado de muchas cosas. Estoy orgulloso de eso”.

Sobre las críticas que recibió, indicó: “Uno escucha las opiniones de algunas personas, pero pienso por mí y eso es lo que importa”. Más tarde, al ser consultado sobre el comentario de Gobert, sostuvo: “Es 2023. Ves esto todos los días ¿Cuál es mi comentario sobre él? Ningún comentario”, disparó.

Las autoridades de la NBA describieron en su informe que Green “contribuyó a escalar un altercado en la cancha”, y manifestaron su reacción como “un agarrón antideportivo y peligroso” al cuello de Rudy Gobert.

El movimiento de lucha libre de Draymond Green

Cabe recordar que es la quinta suspensión en la carrera de Draymond Green, porque estuvo involucrado en múltiples polémicas en su campaña en la liga de básquet más importante del mundo. La NBA también ha señalado que sus antecedentes vinculados al comportamiento antideportivo influyó a la hora de decidir la sanción que deberá cumplir.

Después del escándalo, el árbitro jefe Tyler Ford habló con el medio The Athletic y justificó las expulsiones: “Ambos jugadores (Thompson y McDaniels) estuvieron involucrados en un altercado que no se resolvió de inmediato y sus acciones requirieron una expulsión”. Con respecto a Green, señaló: “Agresivamente le hizo una llave en la cabeza a Gobert y se negó a soltarlo. Esta es una conducta innecesaria y excesiva que cumple con el estándar de una falta flagrante 2″.

Este partido correspondía al NBA In-Season Tournament, el torneo que acaba de estrenar la NBA y que experimenta con el formato de copa. Fue triunfo de visitante por 104-101 de Los Wolves, que tienen un balance de 2-1, al igual que los Warriors, ambos dentro del Grupo C del Oeste.