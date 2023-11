La dura sanción que recibió Draymond Green tras intentar ahorcar a un rival en la escandalosa pelea de la NBA

El movimiento de lucha libre de Draymond Green

Fue uno de los episodios más escandalosos de los últimos tiempos en la NBA. Una escena ajena al básquet, dado que la reacción que tuvo Draymond Green podría asemejarse con alguna toma de UFC o lucha libre. El ala pivot de 33 años, que venía de una expulsión por un altercado con Donovan Mitchell en el encuentro anterior contra los Cavs, volvió a abandonar la cancha tras un violento movimiento frente a los jugadores de Timberwolves.

El reloj no había marcado ni el primer cuarto de hora cuando se produjo un altercado entre Klay Thompson y Jaden McDaniels, que se venían tomando de la camiseta tras una jugada en ataque del conjunto visitante. El tironeo llegó a la mitad de la cancha y allí fue cuando Rudy Gobert se aproximó para intentar separarlos.

Sin embargo, cuando agarró a Thompson, Draymond Green se abalanzó sobre él practicándole una llave al cuello de las que suelen verse en las artes marciales mixtas o en los deportes de contacto. Finalmente los jueces decidieron expulsar a los tres implicados, desligando a Rudy Gobert de la situación.

Un día después, las autoridades emitieron un comunicado con las sanciones a los involucrados. La estrella de Golden State Warriors fue suspendido con cinco partidos por la NBA, ya que el informe explica que el jugador “contribuyó a escalar un altercado en la cancha”, y describe su accionar como “un agarrón antideportivo y peligroso” al cuello de Rudy Gobert.

Según el comunicado oficial, esta suspensión conlleva una pérdida económica sustancial para Green, quien dejará de percibir un estimado de 770.000 dólares de su salario al perderse los próximos cinco partidos. Esta condena llega en un momento desafiante para los Warriors, ya que se suma a la ausencia de Stephen Curry, quien continúa recuperándose de su lesión.

Cabe señalar que es la quinta suspensión en la carrera de Draymond Green, debido a que ha estado involucrado en múltiples polémicas a lo largo de su trayectoria en el certamen norteamericano. La NBA también ha señalado que sus antecedentes relacionados al comportamiento antideportivo influyó a la hora de decidir la sanción que deberá cumplir.

Por su parte, Rudy Gobert, Klay Thompson y Jaden McDaniels, quienes fueron expulsados del partido, deberán abonar una multa de 25.000 dólares cada uno. El incidente ha generado repercusiones económicas y deportivas significativas para los jugadores implicados, así como para sus respectivos equipos, dejando a los Warriors en una situación comprometedora para su futuro.

Luego del escándalo, el árbitro jefe Tyler Ford habló con el medio The Athletic y explicó las decisiones que se tomaron con los expulsados: “Ambos jugadores (Thompson y McDaniels) estuvieron involucrados en un altercado que no se resolvió de inmediato y sus acciones requirieron una expulsión”. Con respecto a Green, señaló que, “Agresivamente le hizo una llave en la cabeza a Gobert y se negó a soltarlo. Esta es una conducta innecesaria y excesiva que cumple con el estándar de una falta flagrante 2″.

Otro de los afectados también dio su versión. “No hay manera de justificar la expulsión de Klay, fue ridículo. En lo que respecta a la parte de Draymond, Rudy tenía sus manos en el cuello de Klay, por eso Draymond fue por Rudy”, explicó Steve Kerr sobre el castigo que recibieron sus dirigidos.

Gobert, en tanto, ironizó: “Es gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que le expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento de payaso. Yo estoy orgulloso de mí mismo por ser el hombre más grande una y otra vez. Y sí, ni siquiera merece que le ponga las manos encima”. “Mi equipo me necesitaba esta noche, hice todo lo que pude para mantener la calma y luego demostrar que no estaba empeorando la situación, y espero que la Liga haga lo que sea necesario porque ha sido simplemente el comportamiento de un payaso. No hay mucho más que decir. Es un comportamiento de payaso”, sentenció.

Este partido correspondía al NBA In-Season Tournament, el torneo que acaba de estrenar la NBA y que experimenta con el formato de copa. Los Wolves tienen un balance de 2-0 en tanto que los Warriors cuentan con un registro de 1-1, ambos dentro del Grupo C del Oeste.