El contundente consejo de uno de los técnicos que más conoce a Scaloni luego de que pusiera en duda su continuidad en la Selección

Un histórico ex entrenador de Scaloni se refirió al futuro del DT de la Selección

Luego del histórico triunfo frente a Brasil en el mítico Maracaná, Lionel Scaloni sorprendió en la conferencia de prensa cuando abrió las puertas a una posible renuncia a su cargo, en una decisión que por estas horas madura y que puso en alerta a los propios jugadores y generó malestar en los directivos de la AFA. Las palabras del estratega de Pujato se dieron instantes después del por la mínima diferencia en Río de Janeiro, en el encuentro válido por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando”, reveló el entrenador santafesino sin dar lugar a las repreguntas sobre su inesperada declaración.

“Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente (de la AFA) y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando”, fueron las palabras del entrenador.

Uno de los que más se ha sorprendido fue Javier Irureta, el histórico estratega del Deportivo La Coruña que le había dado la cinta de capitán al ex lateral de Estudiantes cuando el elenco albiazul atravesaba el mejor momento desde la creación de la entidad gallega. “Escuchar a Scaloni poner en duda su continuidad como entrenador, me provocó sorpresa. Le dio un orden muy importante a la Selección que le permitió ganar un Mundial”, comenzó el legendario DT en diálogo con Super Deportivo.

El líder del plantel que ganó 4 títulos (Liga, Copa del Rey y 2 supercopa de Europa) con el SuperDepor realizó un análisis sobre el posible futuro de La Scaloneta, sin su principal comandante. “No creo que esté cansado, es joven y me da la impresión que va a reflexionar. No imagino a Scaloni dejando el cargo como entrenador. Ha hecho mucho por la selección argentina. Dio una demostración de todo”, subrayó. Y en sus argumentos, destacó: “Tiene que pensar y reflexionar. Como es un muy sensato, lo mejor que puede encontrar en estos momentos es a la Selección. No sería lógico que abandone el cargo, porque acaba de ganar recientemente, pero desde mi punto de vista, seguirá en la selección argentina. Para mí sería lo mejor que tiene”.

En la extensa entrevista, Javier Irureta remarcó que la Albiceleste atravesaría un momento crítico si su DT finalmente decidiera dar un paso al costado. “Me dolería mucho si abandona su puesto, es joven y me parece que comenzar marchándose no sería bueno para su futuro, porque donde mejor va a estar es en la selección argentina. Si se va, sentiría mucha tristeza. Lo mejor que puede hacer es quedarse y estar en Argentina. Es un pibe que vale mucho. La Selección ha llegado a un nivel con el muy alto. Está en un nivel alto, en otro lugar mejor no va a estar, por eso creo que lo pensará y por esos seguirá”, concluyó.