Se definió el rival de Argentina en octavos de final del Mundial Sub 17: podría disputar un clásico contra Brasil si avanza

Argentina clasificó como líder del Grupo D (Foto: Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)

El cuadro del Mundial Sub 17 quedó definido y Argentina ya conoce cuál será su rival en octavos de final. La Albiceleste finalizó como líder del Grupo D y afrontará su próximo choque el próximo martes desde las 9 de la mañana (hora Argentina) ante Venezuela en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung.

Los venezolanos quedaron terceros del Grupo F tras golear a Nueva Zelanda en el debut, empatar con México y caer 0-3 ante Alemania en la última fecha. Ya fue rival de la Selección en el Sudamericano Sub 17 que se desarrolló a comienzos de año: los de Placente se impusieron 4-2 en la fase de grupos y 2-1 en el hexagonal final.

El camino de la albiceleste rumbo a una soñada, e inédita, final marca que si hay un triunfo en octavos de final volverá a presentarse en el Jakarta International Stadium donde goleó 4-0 a Polonia en el último encuentro de fase de grupos. El hipotético choque de cuartos de final sería ante el vencedor del duelo que mantendrán Ecuador y Brasil este lunes 20 de noviembre por octavos de final.

Entonces, la agenda marca que el viernes 24 de noviembre, desde las 9 de la mañana de Argentina, podría disputar un clásico sudamericano en el choque de cuartos de final en la ciudad de Jakarta. Lo cierto es que Conmebol se aseguró tener un semifinalista en este Mundial Sub 17 que saldrá de estos cuatro equipos.

El lado del cuadro de la Selección indica que una eventual clasificación a las semifinales será el martes 28 de noviembre en el Manahan Stadium de Surakarta desde las 5.30 de la mañana de Argentina. ¿Los posibles rivales? Ese lado del cuadro se resolverá tras los duelos de España-Japón y Alemania contra el segundo del Grupo E (Francia o Estados Unidos).

Argentina ya enfrentó tanto a Ecuador como a Brasil en el Sudamericano: perdió 1-0 con los ecuatorianos y cayó 3-2 ante los brasileños

El otro sector de los playoffs reúne los choques Francia/Estados Unidos vs. Senegal, Inglaterra vs. Uzbekistán, Mali vs. México y Marruecos vs. Irán. Uno de estos ocho equipos será finalista del Mundial Sub 17.

La final del torneo será el sábado 2 de diciembre, desde las 9 de la mañana de Argentina, en el Manahan Stadium. Ese mismo recinto albergará, el día previo, el choque por el tercer puesto.

El objetivo del plantel que comanda Diego Placente es el de hacer historia, el de conquistar la única corona que le falta a la selección masculina de fútbol del país. Desde que se inició este certamen juvenil en 1985, Argentina colecciona un trío de terceros lugares como mejores resultados tras lo hecho en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Al mismo tiempo, en los cuatro mundiales Sub 17 que se disputaron en la última década, Argentina finalizó en el cuarto puesto en Emiratos Árabes Unidos 2013, quedó afuera en fase de grupos sin sumar puntos en Chile 2015, no clasificó para India 2017 y fue eliminada por Paraguay en octavos de final de Brasil 2019.

LUNES 20 DE NOVIEMBRE

5.30hs: Ecuador vs. Brasil en el Manahan Stadium de Surakarta

9.00hs: España vs. Japón en el Manahan Stadium de Surakarta

MARTES 21 DE NOVIEMBRE

5.30hs: Mali vs. México en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya

5.30hs: Alemania vs Francia/Estados Unidos en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung

9.00hs: Argentina vs. Venezuela en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung

9.00hs: Marruecos vs. Irán en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE

5.30hs: Inglaterra vs. Uzbekistán en el Jakarta International Stadium de Jakarta

9.00hs: Francia/Estados Unidos vs. Senegal en el Jakarta International Stadium de Jakarta

* Horarios de Argentina