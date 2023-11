Los pilotos de la Fórmula 1 alzaron la voz tras el papelón de la alcantarilla en Las Vegas: la furia de Sainz y las críticas de Verstappen

La Fórmula 1 fue tapa de todos los portales este viernes por un bochorno vivido a los nueve minutos del primer ensayo libre, cuando Carlos Sainz Jr dañó su Ferrari tras arrancar una alcantarilla del suelo en el circuito urbano del Gran Premio de Las Vegas y las repercusiones de este incidente, que incluyó una sanción al piloto, continuaron después de la clasificación de este sábado.

Te puede interesar: Bochorno en la Fórmula 1: una tapa de alcantarilla destrozó la Ferrari de Carlos Sainz en Las Vegas y la práctica terminó a las 4 de la mañana

La Pole Position lograda por la escudería de Maranello en manos de Charles Leclerc (1:32.726) en la anteúltima fecha del Campeonato Mundial fue acompañada del 1-2 porque Sainz finalizó la qualy en el segundo lugar y Max Verstappen cerró el podio. Sin embargo, la penalización de 10 lugares para el conductor español por su accidente lo desplazó en la grilla de largada a la 12° ubicación. De esta manera, George Russell (Mercedes) se vio favorecido para quedar en el 3° lugar, por detrás del monegasco y el neerlandés.

En conferencia de prensa, Sainz Jr mostró su absoluto fastidio por una determinación que complicó su fin de semana: “Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros”. “La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo”, declaró sobre un episodio con consecuencias millonarias, ya que su equipo sufrió costos por daños cercanos a USD 1.500.000, según precisó el periodista especializado, Giuliano Duchessa.

Te puede interesar: La bronca de los fans de la Fórmula 1 tras ser desalojados del GP de Las Vegas por el accidente con la alcantarilla: “Es ridículo”

Más adelante, se mostró asombrado por la escasa empatía de las escuderías contrarias en esta situación. A falta de dos carreras para el final del calendario, Carlos Sainz Jr está en la cuarta ubicación del Campeonato de Pilotos a poca distancia de Lewis Hamilton (3°) y con dos puntos de ventaja frente a Lando Norris (5°). “Hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización y me sorprende un poco, pero llevo mucho tiempo en el deporte y entiendo que esto es un negocio, que hay mucho dinero a la hora de terminar en una posición u otra. Estoy extremadamente decepcionado y enfadado con toda la situación. Esa es la palabra. Y de mal humor, esperaba más del deporte”.

El bochornoso accidente de Carlos Sainz en Las Vegas

“Estoy decepcionado pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos... esperaba más del deporte en esta situación”, profundizó.

Te puede interesar: Las alcantarillas, el motivo del debut ‘estrellado’ del GP Las Vegas

Una de las voces más destacadas que salió a respaldarlo fue el tricampeón de la Máxima: Max Verstappen. Finalizada la clasificación, el vigente ganador de la actual temporada destacó lo injusto de la medida: “Las reglas tienen que cambiar para eso. Es lo mismo que si te sacaran y perdieras piezas después de un gran accidente. Las reglas tienen que cambiar, permitiéndote participar sin penalización”.

Por otro lado, declaró la necesidad de que las escuderías no tengan participación en este tipo de sucesos: “En segundo lugar, no se debería permitir que los equipos tengan voz y voto en este tipo de cosas. Seguramente votarán en contra de eso. Creo que es muy duro para Carlos. En este entorno político en el que nos encontramos, cada equipo piensa en sí mismo”.

Después de estas declaraciones, Charles Leclerc acompañó la postura de Verstappen: “Estoy de acuerdo en todo”. Además, Fernando Alonso hizo alusión al castigo impuesto a Carlos Sainz por el cambio de la batería del monoplaza y demostró su apoyo: “Es una sanción excesiva, es algo que debería cambiar”. A pesar de que Ferrari elevó un pedido por tratarse de una situación atípica, la FIA mantuvo su decisión en virtud del Reglamento Deportivo.

Max Verstappen se enojó con el director de Mercedes (REUTERS/Finn Blake)

En el mismo sentido, Verstappen tampoco se quedó callado y respondió las aseveraciones de Toto Wolff, director de Mercedes, quien se mostró muy enojado cuando un periodista le había preguntado si la F1 se equivocó en regresar a Las Vegas después de las ediciones de 1981 y 1982. Así respondió Wolff: “¡Es completamente ridículo! ¿Cómo puedes atreverte a hablar mal de un evento que marca nuevos estándares para todo? Y luego estás hablando de la maldita tapa del desagüe, que se ha deshecho. ¡Eso ha sucedido antes! ¡Eso no es nada, son los Libres 1!”.

El campeón del mundo agarró el guante y contraatacó: “Creo que si fuera su coche, habría hablado diferente... pero no espero menos de él”. Y agregó: “Carlos (Sainz) también dijo que no pudo sentir nada en sus piernas durante unos segundos. El accidente podría haber sido mucho peor”.

Cabe recordar que los pilotos de Mercedes están tercero (Hamilton - 245 puntos) y octavo (George Russell - 185 puntos) y, entremedio, Sainz tiene 227 unidades. La sanción al hombre de Ferrari podría definir el podio, como así también acortar distancias en la pelea por el cuarto lugar, ya que Russell tendrá el 3° lugar de la grilla de salida en Las Vegas. La carrera iniciará este domingo a partir de las 3 de la madrugada (hora argentina).