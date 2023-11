Bochorno en la Fórmula 1: una tapa de alcantarilla destrozó la Ferrari de Carlos Sainz en Las Vegas y la práctica terminó a las 4 de la mañana

El bochornoso accidente de Carlos Sainz en Las Vegas

Habían transcurrido solamente nueve minutos de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 cuando ocurrió uno de los accidentes más bochornosos que se hayan visto últimamente en la élite del automovilismo: Carlos Sainz Jr. atropelló una tapa de alcantarilla que dañó gravemente su Ferrari y las prácticas culminaron cerca de las 4 AM.

La FIA, que tardó otros 11 minutos en retirar a todos los coches de la pista para poder inspeccionar todo el circuito, informó que que Sainz Jr. golpeó el marco de hormigón alrededor de la cubierta. Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, se mostró furioso en la rueda de prensa por lo aconteció en un circuito de USD 500 millones.

“Creo que lo que sucedió hoy es simplemente inaceptable para la Fórmula 1. Hemos tenido una FP1 muy dura que nos va a costar una fortuna. Le hemos fastidiado la sesión a Carlos Sainz Jr. Dañamos completamente el chasis, el motor y la batería. Seguro que no participaremos en la FP2″, dijo antes de evitar dar mayores precisiones.

Este problema en el nuevo circuito de 6,2 kilómetros empañó el regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas por primera vez desde que se disputó en 1981 y 1982 en un trazado que pasaba por el estacionamiento del Caesars Palace.

La F1 y Liberty estaban decididos a hacer de esta carrera un verdadero espectáculo pero el segundo entrenamiento se retrasó más de dos horas y media, y estaba previsto que fuera una sesión de 90 minutos. Los organizadores de la pista pidieron a todos los espectadores que abandonaran las zonas de aficionados una hora antes “debido a consideraciones logísticas para nuestros aficionados y nuestro personal.”

Además, ha habido críticas por el elevado precio de las entradas, las desorbitadas tarifas de los alojamientos para esta fecha y el enfado de la población local por los meses de interrupciones para construir el circuito que finalmente terminó generando el destrozo de la Ferrari de Sainz Jr.

Un comunicado de F1 aseguró que “una única tapa de la válvula de agua del circuito del Gran Premio de Las Vegas falló durante la primera sesión de entrenamientos”. Añadieron que la F1, la FIA y los ingenieros locales estaban trabajando para resolver el problema, y que no se esperaba que la segunda práctica programada para la medianoche comenzara antes de las 2 de la madrugada, hora local. Finalmente, según detalló el periódico español Marca, los pilotos salieron a rodar entre las 2.30 y las 4 de la mañana configurando un suceso completamente insólito.

El circuito urbano de 6,2 km utiliza una gran parte del Strip y pasa por varios lugares emblemáticos de Las Vegas en su trazado de 17 curvas. Debido a que gran parte del circuito está abierto al tráfico durante el día, la FIA no pudo inspeccionar la pista y aprobarla para las carreras hasta primera hora de la mañana del jueves, después de que el circuito hubiera permanecido cerrado durante la noche. Al parecer, la inspección inicial comenzó sobre las 3.30 de la madrugada; las normas de la FIA exigen que un circuito pase la inspección un día antes de que los coches salgan a la pista, según informó la Agencia AP.

Los directores de equipo señalaron que ha habido incidentes similares, el más reciente en 2019 en Bakú, cuando George Russell atropelló una tapa de alcantarilla en la primera práctica. En 2016, Nico Rosberg pasó por encima de una tapa de alcantarilla en Mónaco y la tapa salió volando y golpeó el coche de Jenson Button, causando grandes daños al McLaren de Button. El jueves por la noche, Ocon sufrió un destino similar cuando su coche resultó dañado al adelantar a Sainz en la pista. Pensó que había golpeado la cubierta desprendida.

Un trabajador busca reparar una alcantarilla tras la cancelación de la primera práctica para el Gran Premio de Las Vegas (Foto: AP/Nick Didlick)

Los medios españoles no dudaron en criticar con dureza el hecho, teniendo en cuenta que expuso a uno de los pilotos que representa a ese país. El diario AS calificó de “esperpento” al suceso y Marca lo definió como un “papelón”.

El corredor de Ferrari iba a una velocidad de 318 km/h cuando su auto impactó contra este objeto metálico que dañó su chasis, el motor y la batería, según informó el Mundo Deportivo. Debieron colocarle un nuevo chasis con la finalidad de poder estar en los Libres 2, aunque la FIFA debió revisar primero todas las alcantarillas y taparlas con hormigón para evitar otro suceso peligroso de este tipo.

Sin embargo, el accidente le costó muy caro a Sainz: el cambio de batería significó su tercera modificación de la temporada y la FIA no le perdonó la sanción de 10 puestos de penalización para este tipo de casos. “Hemos tenido un problema en los libres 1, creo que todo el mundo lo ha visto. Una alcantarilla se ha soltado y ha destrozado el coche, el motor, el asiento, el chasis, la batería... Me han comunicado que desgraciadamente tendré una penalización de diez puestos por algo totalmente ajeno a mi y al equipo. Eso no me pone muy contento y estaré disgustado todo el fin de semana”, declaró el corredor de 29 años.

“Creo que se tendría que haber considerado hacer una excepción por lo que ha ocurrido hoy, pero tendremos que lidiar con ello”, agregó. Al mismo tiempo que elogió el trabajo de su equipo: “Los mecánicos han tenido que hacer un esfuerzo heroico para tener un coche completamente nuevo para los libres 2″.

El medio especializado MotorSport graficó también la furia de los fanáticos que debieron abandonar sus butacas: ““Es ridículo. Hemos esperado cuatro horas y nos han dado esperanzas diciendo ‘a las 2 de la madrugada tendremos la actividad’. Pero no pasó nada. Y ahora nos dicen que nos vayamos. ¡Vaya noche!”, dijo un fan a Sky F1. “Vinimos de Los Ángeles, volamos sólo por hoy. Gastamos el dinero para el avión, los billetes para este lugar, y nada”, agregó otro según replicó el citado portal.

* Con información de AP