La respuesta de Rodrigo De Paul al jugador de Uruguay que le hizo gestos obscenos

De Paul habló de los gestos obscenos de los uruguayos

En un encuentro bastante cerrado que tuvo como dominador táctico a Uruguay, la visita se impuso 2-0 con justicia y dio el golpe frente al campeón del mundo Argentina en la Bombonera. Como es habitual, los protagonistas del clásico rioplatense se sacaron chispas a lo largo de los 90 minutos y hubo un punto cúlmine en el primer tiempo: Rodrigo De Paul y Manuel Ugarte se dijeron de todo y el charrúa se mostró haciendo gestos obscenos a su adversario.

Luego del partido, De Paul fue consultado por esta situación y respondió: “Es una boludez, queda dentro de la cancha, no pasa nada. A mí me gusta hablar de fútbol, Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil porque a veces el fútbol es injusto, queda a lo último, y nosotros tenemos que cuidar todo lo que logramos y ganamos. Todo el respeto que hemos ganado en todo este tiempo, así que se hace adentro de la cancha y nada más”.

Aunque no quiso centrarse específicamente en el tema, Lionel Messi también había hecho referencia al chispazo que hubo entre integrantes de un equipo y otro: “Esta clase de partidos es normal, en las Eliminatorias y con Uruguay es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender porque tiene una buena camada. Tienen que aprender a respetar porque este clásico siempre fue intenso y duro, pero con mucho respeto”.

El uruguay Ugarte, que milita en el París Saint Germain, también abordó el cortocircuito que tuvo contra los argentinos y fundamentalmente frente a De Paul, a quien calificó de “mamadera de Messi”. “Son cosas del partido que quedan ahí. Ahora, a disfrutar de la victoria”, expresó.

Cruce entre los jugadores de Argentina y Uruguay

Ya centrado en el 0-2 que padeció el elenco dirigido por Lionel Scaloni, analizó: “Lamentablemente no pudimos desarrollar todo lo que venimos haciendo, Uruguay lo hizo muy bien. A veces también toca perder, lo importante es lo que pase de acá en adelante y cómo nosotros somos receptores de lo que pasó hoy”.

Para el futbolista del Atlético Madrid, hubo más méritos de Uruguay que falencias de Argentina: “Lo hicieron muy bien. Si bien en el desarrollo tendríamos que haber encontrado opciones y posibilidades para contrarrestar lo que vino a hacer Uruguay, no salió y lo que toca, toca. Siempre que tenemos una derrota, creo que somos todos responsables como en las victorias. Me siento un jugador muy importante en este equipo, así que siempre las responsabilidades hay que tomarlas cuando son derrotas”.

¿Qué se dijeron los jugadores argentinos en el vestuario luego de la derrota que les quitó el invicto en las Eliminatorias Sudamericanas? De Paul aseguró que no hizo falta alzar la voz: “Perdimos porque Uruguay nos superó, no hace falta hablarnos. El equipo ha mostrado en muchas situaciones que tiene muchísimo carácter, no hace falta, esto es fútbol. De los últimos 50 partidos, es el segundo que perdemos. Toca. Es mucho menos de lo que todos hubieran o hubiésemos esperado, no pasada nada. El dolor es no haberle dado un triunfo a la gente, un lindo momento, pero no nos podemos reprochar nada”.

Ya con la cabeza pensando en el derby del próximo martes, el 7 palpitó: “Es muy atractivo el partido que se viene. Los Brasil-Argentina son muy distintos, es un clásico, en el Maracaná, donde tenemos un lindo recuerdo de la última vez. Va a ser un partido muy difícil, pero estamos preparados para eso”.