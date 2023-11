Los dardos de Messi a los jugadores de Uruguay tras la gresca durante la derrota de Argentina: “Tienen que aprender a respetar”

Cruce entre los jugadores de Argentina y Uruguay

Uruguay dio el golpe en La Bombonera: le cortó el invicto a la selección argentina, que no perdía desde el debut en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita. La Celeste se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez por la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas y se arrimó a la cima de la tabla de posiciones, que sigue siendo del campeón del mundo, con 12 unidades, dos más que su vencedor.

Con dinámica y presión, los dirigidos por Marcelo Bielsa supieron cómo neutralizar al dueño de casa. Esa aspereza derivó en la gresca que se desarrolló en el primer tiempo: luego de un cruce iniciático entre Mathías Olivera (que se le pegó a la Pulga) y Rodrigo de Paul, el capitán del Inter Miami terminó tomando del cuello al uruguayo, y hubo insultos y empujones. Manuel Ugarte, por caso, le dedicó un gesto obsceno al volante del Atlético de Madrid y le gritó “mamadera de Messi”.

El delantero ex Barcelona y PSG pidió el balón, buscó asociarse, incluso intentó con acciones individuales, pero a Argentina le costó elaborar. Así, un tiro libre del 10 que rebotó en el travesaño fue lo más claro de Argentina, que padeció el pleito. “Sabíamos que era el partido que nos íbamos a encontrar. Ellos son intensos. Juegan al mano a mano. Tienen gente física y rápida en la mitad. La verdad es que nos costó encontrar el juego nuestro. Nunca nos sentimos cómodos y no encontramos la manera de tener la pelota y de hacer posesiones largas”, hizo su autocrítica Messi.

Ahora bien, al referirse a la gresca, marcó la cancha. Sin chocar de frente (en el plantel adversario estuvo, por caso, su amigo Luis Suárez, o su ex compañero Araujo, quien abrió el marcador), subrayó lo que no le gustó. “Esta clase de partidos es normal, en las Eliminatorias y con Uruguay es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender porque tiene una buena camada. Tienen que aprender a respetar porque este clásico siempre fue intenso y duro, pero con mucho respeto”.

OTRAS DEFINICIONES DE MESSI

Los elogios a Bielsa

“Se ve la mano suya en todas las selecciones y los clubes que estuvo, incluyendo la selección argentina. Ellos tienen una buena camada que juega muy bien. A nosotros nos tocó perder y esto es una prueba. Lo dije hace un tiempo y hay que levantarse e intentar hacer un gran partido en Brasil”.

El clásico del martes ante Brasil

“Son clásicos, partidos aparte, de mucha historia y sobre todo por como viene la historia este último tiempo. Nosotros tenemos que levantarnos y respetarlos por lo que son ellos y porque Brasil nunca es fácil y más en el Maracaná”.