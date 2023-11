Tiene 15 años, ya debutó en la selección mayor y jugará en el fútbol europeo: Diouf, el héroe de Senegal ante Argentina en el Mundial Sub 17

El partido de Amara Diouf contra Argentina en el Mundial Sub 17

No es uno de los nombres que más suenan en el mundo del fútbol pero Amara Diouf podría convertirse en una de las grandes estrellas del futuro. En su estreno en el Mundial Sub 17 con Senegal, este habilidoso mediocampista de solamente 15 años fue la gran figura: convirtió dos goles para darle a su país un importante triunfo por 2-1 ante a la Argentina. Ya tiene un acuerdo para emigrar a Europa pero a este ritmo no tardará entrar en el radar de los clubes más poderosos del planeta.

Diouf nació el 7 de junio de 2008 en Pikine, la localidad más poblada de Senegal, situada en la región de Dakar, no muy lejos de la capital del país. Actualmente, milita en el Génération Foot de Sangalkam de la Liga senegalesa de fútbol pero sus brillantes actuaciones a tan corta edad lo colocaron en la órbita de varios elencos de las ligas más prestigiosas del mundo.

También le permitieron comenzar a jugar con las selecciones juveniles de su país de manera muy prematura. Con 14 años, rindió de maravillas en la Copa de África Sub-17, dando cátedra con jugadores de más edad que él y conduciendo a su combinado nacional a quedarse con el título: ha sido designado MVP de todos los encuentros disputados menos uno y cerró el certamen con 5 goles en 6 partidos.

Estas cifras y su precocidad lo colocan en las estadísticas por encima de una figura africana como es el nigeriano Victor Osimhen, actual estrella del Napoli, que había anotado cuatro goles en la edición de 2015 y era la mejor marca goleadora en una Copa de África de la categoría.

Amara Diouf celebra la apertura del marcador ante Argentina en el Mundial Sub 17 (Getty Images)

El ascenso de Amara Diouf en este 2023 continuó con una convocatoria a la selección sub-20 para jugar los Juegos de la Francofonía y con su debut en la Selección mayor. Fue convocado por entrenador Aliou Cissé y tuvo su estreno el pasado 9 de septiembre en la fecha FIFA ante Ruanda en el marco de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones de 2023. Con 15 años y 94 días se convirtió en el jugador más joven de la historia en representar la selección mayor de Senegal.

Fue el debut más precoz en el fútbol internacional en una selección Top-50 del mundo desde que Martin Odegaard jugó con Noruega un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos en 2014, cuando todavía tenía 15 años y 253 días. El actual capitán del Arsenal FC, no obstante, aún es el más joven en disputar un partido clasificatorio europeo: debutó contra Bulgaria con sólo 15 años y 300 días.

Diouf no es el primer gran producto surgido de la cantera del Génération Foot de Sangalkam, una academia de la que ha surgido también Sadio Mané, quien brilló en Liverpool de Klopp y actualmente juega con Cristiano Ronaldo en Al Nassr. De hecho, Amara está dispuesto a seguir sus pasos: según informó el portal francés So Foot, el joven extremo fichará por el Metz de Francia cuando cumpla la mayoría de edad, el mismo club en el que Mané dio sus primeros pasos en Europa.

El citado medio apuntó que Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Arsenal lo tienen en su agenda. Sin embargo, Amara Diouf optó por emular a su ídolo y aceptar la propuesta desde la Ligue 1, según confirmó Mady Touré, fundador y presidente de Génération Foot. “Sadio, que es su modelo a seguir, habla mucho con Amara. El otro día le dijo: ‘Ficha por el Metz, no te arrepentirás. Yo pasé por tercera división con este equipo, y mira dónde estoy ahora’. Los grandes clubes seguirán ahí si no te pierdes los escenarios”, apuntó Mady.

En su primera aparición en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA, generó muchos dolores de cabeza a los jugadores de la Argentina. Cada vez que la pelota pasó por los pies de Amara Diouf logró darle ventajas a su equipo y, principalmente, fue el autor de los dos goles que significaron un enorme triunfo para su país.