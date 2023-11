Los planes de Maidana y Enzo Pérez: el futuro del defensor lejos de River Plate y las ofertas que buscan seducir al mediocampista

El abrazo entre Maidana y Enzo Pérez, ambos jugadores podrían dejar River a fin de año. (AP Photo/Manu Fernandez)

La foto ya forma parte de los archivos salientes de la historia moderna de River. Enzo Pérez le da la cinta de capitán a Jonatan Maidana en el tramo final del partido ante Huracán, a modo de reconocimiento para el enorme recorrido que el marcador central tuvo con la camiseta de la banda roja. El último viernes, Maidana jugó su último partido en el Estadio Monumental y Enzo Pérez parece haber seguido el mismo camino. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que Maidana ya confirmó que frente al Globo fue su despedida de Núñez y que el mendocino todavía no sabe ni en su fuero íntimo si el 31 de diciembre también será su último día como jugador de River.

Consciente de ese escenario, Martín Demichelis decidió convocar a Maidana ante Huracán para que se despidiera del público pese a que en el último tiempo había quedado muy relegado en su consideración. “Martín (Demichelis) tomó nota de lo que significa Jony (Maidana) para los hinchas y por eso le dio la posibilidad de que la gente lo despidiera en el Monumental. Fue un reconocimiento para un jugador que le dio muchísimo al club y que nunca puso una mala cara a pesar de que últimamente jugó poco y nada”, comentó a Infobae un integrante del cuerpo técnico de River.

Enzo Pérez ingresó al campo de juego ante Huracán con sus dos hijos y en la previa del partido su mujer también lo esperó en el anillo del Monumental cuando recorrió los menos de 30 metros que separan a la concentración del vestuario Angel Labruna. “Ole, lé, ola, lá, Enzo es de River, de River no se va”, atronó el viernes antes del comienzo del encuentro en el que Huracán le cortó al conjunto millonario la racha de 20 victorias consecutivas en condición de local. Al finalizar el partido, los más de 86.000 hinchas de River le dedicaron otra ovación. La sensación fue inequívoca: se trató de una despedida.

El festejo de Maidana el día que Enzo Pérez fue el arquero de River.

Si el futuro de Maidana será lejos del Monumental, el de Pérez no está tan claro más allá de la firme sospecha de que podría irse. “Enzo todavía no tomó una decisión definitiva. River le propone renovar hasta diciembre de 2024 pero él no resolvió qué hará”, sostiene una persona de confianza del mediocampista. Ante una pregunta sobre qué piensa que hará el mendocino de 37 años, la misma fuente respondió: “Hoy está en un 80% afuera de River, pero hay un 20% que lo tironea. La realidad es que va a esperar un tiempo más para resolver”.

Los dirigentes de River están divididos: algunos creen que Enzo Pérez se irá del club a fin de año y otros tienen la esperanza de que continúe. Habrá que esperar.

Por lo pronto, el ex Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia tiene varios ofrecimientos para el próximo año. El Pincha le propone un segundo ciclo en La Plata y también recibió sondeos desde el fútbol árabe y la MLS. “No es verdad que tenga una oferta del Inter Miami”, remarcaron desde el entorno del capitán de River ante los rumores de que a partir de enero podría ser compañero de Lionel Messi.

Enzo Pérez saluda a los hinchas de River Plate en la previa al duelo frente a Colón de Santa Fe (@RiverPlate)

¿Y la posibilidad de que vaya a Deportivo Maipú? Sería para más adelante. Con todo, Infobae pudo saber que si el equipo mendocino asciende a Primera División, hará un intento por seducirlo. Deportivo Maipú jugará el domingo la revancha de los cuartos de final del Reducido de la B Nacional ante Temperley, que ganó 2 a 1 el partido de ida en condición de local. Maipú necesita ganar por un gol en su cancha para acceder a las semifinales ya que cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.

A diferencia de Enzo Pérez, Maidana ya sabe que su futuro estará lejos de River: el club no le renovará el contrato y él quiere seguir jugando al menos hasta fines de 2024. Tiene 38 años y aguarda ofrecimientos. “Todavía no tuvimos contacto con ningún club”, afirman desde su entorno y niegan un preacuerdo con Racing de Montevideo, el club uruguayo que tiene como director deportivo a Fernando Cavenaghi.