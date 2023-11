Las confesiones de Piqué: la intimidad de su escandalosa separación de Shakira, con qué frecuencia tiene sexo y por qué no quiso ser técnico

La entrevista de Joaquín Sánchez a Gerard Piqué (Captura video)

El ex futbolista Gerard Piqué fue el invitado estelar del programa que conduce su colega Joaquín Sánchez, quien tras su retiro del Betis se volcó al mundo del entretenimiento y tiene un show en la televisión de España llamado ‘El Novato’. Este jueves se emitió la osada entrevista en la que hubo preguntas íntimas que comprometieron al ex defensor del FC Barcelona.

Piqué asistió al estudio con su socio en la Kings Leagues, el streamer Ibai Llanos, y respondió algunas cuestiones relacionadas a su vida privada y sentimental, en especial de su relación con la cantante colombiana Shakira, que terminó con algunos cortocircuitos que se hicieron públicos. Acerca de la separación de la artista, Joaquín indagó acerca de los motivos por los cuales se terminó el amor. En el final del programa, el ex futbolista le dijo al catalán: “Toda historia tiene dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya?”. A lo que el defensor remató: “Porque no creo que sea necesario”.

En otras de las conversaciones más picantes, del programa que emitió Antena 3, Joaquín quiso saber cuestiones más íntimas de Piqué en su relación con su nueva novia, Clara Chía y, sin vueltas, le preguntó su rendimiento sexual y cuántas frecuencia hace el amor con su pareja. “Yo tengo sexo más de una vez a la semana”, reveló sin ponerse colorado.

La distendida charla también tuvo ribetes deportivos y repasaron momentos de la carrera del campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010. En un momento, Ibai Llanos, hincha del Real Madrid, recordó que a Piqué le encantaba provocar en el campo de juego. Joaquín asintió agregando que el ex Barcelona era de “calentarse” con facilidad.

Gerard Piqué respondió preguntas íntimas en una charla con Joaquín Sánchez

“A mí me gusta provocar. Me gusta la polémica, pero un polémica verbal, bien llevada. De ahí a pasar a la violencia eso no lo entiendo. Me siento cómodo en ella. Sobre todo yendo al campo del Espanyol y del Madrid. Iba al campo del Espanyol (clásico del FC Barcelona) y te ponías a ver a la gente, que todos te quieren mucho, ves señales, te ríes... Siempre relaciono al fútbol como un show, esa rivalidad en los derbis, en los clásicos...”, opinó Gerard.

En cuanto a los comentarios del público y su relación con las críticas, el ex jugador de 36 años expresó que le “afectan cero” y que eso es bueno porque sino necesitaría un “tratamiento fuerte”. “La gente dice unas cosas por Twitter y estoy convencido de que te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y te pide una foto. En Madrid jamás me he encontrado a una persona que me critique, jamás. Y he ido mucha ves con la selección”, agregó.

Por último, Joaquín y Piqué reflexionaron sobre seguir ligados al fútbol como entrenadores de los equipos por los cuales pasaron en sus carreras. El ex Barcelona señaló: “Lo tuve muy claro. Nunca quise ser entrenador. Sabiendo los egos que hay y el día a día, me da mucha pereza. Presidente es distinto, nunca se sabe”. En tanto que el entrevistador confesó: “Me haría ilusión ser presidente del Betis, sinceramente. En un futuro, si me llega la oportunidad me encantaría”.