Gerard Piqué se sometió a una osada entrevista: habló de sus relaciones sexuales y se refirió a su separación de Shakira

La entrevista de Joaquin a Gerard Pique

Después de anunciar su retirada del fútbol profesional el pasado mes de abril a sus 42 años, el legendario ex jugador del Betis, Joaquín Sánchez decidió explotar su faceta como humorista y presentador en el programa Joaquín, el novato que se emite por el canal español Antena 3.

En la nueva entrega, que verá la luz en su versión completa este jueves, el ex mediocampista tuvo de invitados a Ibai Llanos y Gerard Piqué, dos de los máximos referentes del mundo del entretenimiento digital, quienes además de enseñarle tips sobre ese tema, también se sometieron a entrevistas inusuales.

En los trailers del próximo capítulo, el andaluz se atrevió a preguntarle al catalán sobre la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales durante la semana. Tras miradas cómplices y risas entre los tres, el ex azulgrana contestó: “Yo estoy en más ahora”, después de que Joaquín le dijera “vamos a dejarlo en una”. “Estas rejuvenecido”, le replicó el conductor sorprendido.

Entre otros temas, también hablaron del último gran episodio mediático que vivió el ex defensor, el cual recorrió el mundo por cómo sucedieron los hechos: su separación de la cantante colombiana Shakira. “Fuera de bromas, todas las historias tienen dos versiones ¿Por qué no conocemos la tuya?”, le planteó el sevillano. “Por qué no creo que sea necesario”, le respondió el ex defensor.

Joaquín y Piqué compartieron terreno de juego durante los cruces entre Betis y Barcelona

Al mismo tiempo, en otro video que circuló por las redes sociales, aparecen los tres protagonistas hablando sobre los haters virtuales. “Muchas veces, la gente se pasa tres pueblos, muchas veces. Esto estaría bien regularlo, porque así como a algunos nos afecta poco, a otros que yo conozco personalmente y no sólo en el ámbito del deporte, les afecta muchisimo”, explicó Piqué.

“A algunos les ha destrozado la vida. No es que te afecte uno o dos días…”, remarcó el streamer e influencer Ibai Llanos, a lo que Joaquín añadió: “Yo conozco a algunos que han leído algún tuit y cayeron en una depresión…”

“Estoy convencidisimo que la gente dice unas cosas por Twitter, en donde son la mayoría anónimos y escribe cualquier cosa y te puede criticar, que luego te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y quiere una foto. En Madrid he ido con la selección española más de 100 partidos y jamás me encontré por la calle una persona que me critique en la cara”, sentenció el ex defensor del FC Barcelona.

En el programa, que se emitirá este jueves a las 22.45 (hora española), se podrá ver también la primera incursión de Joaquín Sánchez en el mundo del stream, recibiendo consejos de sus dos invitados estrella, quienes lograron crear un imperio a través de múltiples agencias y acuerdos comerciales.