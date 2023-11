Iba a patear a los palos, cayó desplomado por un dolor de espalda y debió salir: la insólita lesión en el Top 14 de rugby francés

Insólita lesión en el Top 14 de Rugby

La ronda 5 del Top 14 de rugby francés dejó una escena verdaderamente insólita que recorrió el mundo protagonizada por Dan Biggar, el galés que fue el capitán de su selección en el reciente Mundial de la disciplina que se desarrolló en Francia y dejó como campeón a Sudáfrica tras una icónica final contra Nueva Zelanda.

En el Estadio Aimé Giral, el Toulon visitó al Perpignan con la idea de escalar en la tabla de posiciones, pero todas las noticias quedaron envueltas en torno al apertura de 34 años. Luego de la anotación a los palos de Tommaso Allan que puso al frente al local, llegó rápidamente el try de Charles Ollivon para que la visita pase al frente a los 9 minutos. Biggar se hizo cargo de la conversión...

El nacido en Swansea se preparó para ejecutar a los palos, caminó y cuando inició su carrera sintió un dolor en la espalda que lo hizo pasar de largo de la guinda. Terminó en el piso y debió ser sustituido inmediatamente por Enzo Hervé. Obviamente, la conversión no pudo ser ejecutada por otro jugador de su equipo que terminó cayendo finalmente por 26 a 22.

Dan Biggar durante el reciente Mundial de rugby (Foto: Reuters/Stephane Mahe)

No hubo mayores precisiones sobre lo que le sucedió al jugador. “Desafortunadamente, este último se lesionó la espalda mientras quería convertir el try”, se limitó a indicar el sitio oficial. “Impresionante imagen del apertura de Toulon, fulminado por un dolor de espalda antes de tropezar. Le deseamos una pronta recuperación a Dan Biggar”, escribió la cuenta oficial del Top 14 con el video que se viralizó.

Biggar es una estrella del rugby, que empezó en el Swansea, brilló en el Ospreys de su país y luego emigró a Inglaterra para defender al Northampton Saints antes de recalar en Francia. Contra Los Pumas, en el duelo de cuartos de final que finalizó con victoria argentina 29-17, fue clave de todos modos para su equipo con un try, dos conversiones y un penal. Sus números indican que sumó en total 116 presentaciones y 664 puntos, 123 de ellos en la Copa del Mundo específicamente.

Lo llamativo del caso es que el jugador había escrito una columna en el Daily Mail en la previa del Mundial en donde confesó que la exigencia del deporte lo estaba alcanzando al punto de anunciar su salida de la selección: “Jugar de 10 con Gales pasa factura. Para ser brutalmente sincero, mi cuerpo ha empezado a parecerse más al de una persona de 33 años en los últimos 12 meses. Sigo sintiéndome muy bien sobre el terreno de juego, pero los días de recuperación y los días libres son cada vez más difíciles. No soy tan resistente como el adolescente que se presentó a su primer campamento en 2008. He visto a muchos grandes jugadores desaparecer por culpa de las lesiones o de la selección, y no quería que eso me ocurriera a mí”.

Allí comentó que había tenido una lesión por una “contractura en la espalda” durante la previa de la Copa del Mundo y, tras consumarse la derrota ante Argentina que marcó su final en la selección, volvió a hablar del tema físico: “Tengo un par de buenos años aquí en Francia donde puedo aprovecharlos al máximo y no tengo que preocuparme por cosas como ir al Seis Naciones y giras largas. Si alguien me hubiera ofrecido más de 100 partidos internacionales con mi país al comienzo de mi carrera, no lo habría rechazado”.