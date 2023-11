Dan Biggar, el capitán de Gales que amenaza el sueño de Los Pumas: del papel con las últimas palabras de su madre al anuncio de retiro si cae

La sonrisa en cada entrenamiento y partido es una característica usual de Dan (Foto: Reuters)

Cuando en el mundo del rugby se nombra a Dan Biggar, es razón para ponerse de pie por respeto a uno de los grandes referentes del deporte. El capitán de la selección de Gales apuesta a marcar un nuevo hito en su carrera frente a Los Pumas y ubicar el pase a semifinales de la Copa del Mundo Francia 2023 en su vitrina de logros, junto al haber superado los 100 partidos con los Dragones Rojos y ser protagonista en la primera victoria de su país sobre los Springboks en Sudáfrica.

Todos esos momentos le provocan orgullo. Pero cuando el 10 salte al campo de juego del Stade Vélodrome de Marsella para enfrentar a Argentina, la tristeza se apoderará de su interior durante el himno al saber que su madre no estará allí para verlo en uno de los encuentros más importantes de su trayectoria. Liz, su mayor admiradora y mentora, falleció en junio de 2021 tras una larga batalla contra un cáncer de intestino. “Era mi apoyo número uno. Sé que todo el mundo dice cosas así de su madre, y con razón, pero para mí lo era de verdad”, explicó Biggar en charla con Wales Online.

“Cuando fuimos a vaciar la casa después de su muerte, encontré recortes de periódicos y cosas de cuando yo estaba en la Sub 16 en Ospreys, cuando jugaba en el colegio en Swansea, álbumes de fotos. A veces es difícil darse cuenta de lo mucho que invierten en uno”, agregó la figura de Gales que en este Mundial lleva anotados 14 puntos. Con 111 partidos oficiales en su espalda, Dan se recuperó de una distensión muscular pectoral que lo sacó del partido frente a los Wallabies a los 12 minutos y es una realidad que será titular frente a Argentina.

Y siguió recordando: “Me dejaba en el colegio de Swansea cuando tenía 15 o 16 años para hacer pesas por la mañana antes de ir al colegio y me recogía en Llandarcy a las siete y media o las ocho de la tarde. Así que era un turno muy largo para ella, con mucho dinero para gasolina y muchos kilómetros. Si me llamaba, fuera cuando fuera, lo dejaba todo para ayudarla en lo que necesitara. Ese era el tipo de persona que era y la relación que teníamos. Me sentí desolado cuando falleció”.

Dan junto a su hermana Rachel y su madre Liz

Dan intenta tener presente a Liz día a día y reveló una costumbre que tiene en la previa de los encuentros. “Antes de morir el año pasado, me escribió una notita que decía: ‘Te deseo toda la felicidad del mundo. Hoy, mañana y siempre. Con mucho amor, mamá'. Siempre la tengo al lado de la cama y la llevo conmigo a cada partido. Es lo primero que leo por la mañana y lo último que miro por la noche”. Y añadió sobre el duelo que protagonizará frente a Los Pumas en Marsella: “Será muy emotivo saber que la única persona a la que realmente querría allí no puede estar”.

El camino entre Biggar y los Dragones Rojos podría tener su última función este sábado 14 de octubre en el Stade Vélodrome: el apertura con actualidad en el Toulon francés anunció que, una vez que termine la participación de Gales en la Copa del Mundo, se retirará de la representación nacional. “Han pasado 15 años desde que acudí a mi primer Camp y me parece el momento adecuado para dejarlo”, aseguró en una de las conferencias de prensa que otorgó a lo largo del máximo certamen del rugby. En su espalda carga con dos consagraciones del Seis Naciones en las ediciones 2013 y 2019.

A la hora de hablar sobre su futuro, se animó a apuntar a un particular destino como siguiente paso en su carrera. “Diré que el Mundial fue brillante en Japón, disfruté mucho cuando estuvimos allí. Fue un sitio genial, así que podría ser una opción en los próximos años, si alguien me quisiera allí. Es un lugar fantástico”, detalló Dan para sorpresa de los fanáticos galeses.

Durante el duelo frente a Argentina, el uso del pie tendrá un rol trascendental en el desarrollo del mismo y es por eso que el entrenador Warren Gatland seleccionó al histórico 10 sobre Sam Costelow, apertura de 22 años que realizó un gran papel en la fase de grupos. “Eso es lo que he intentado implantar desde mi carácter en el equipo. Quiero que el equipo luche por cada centímetro, por cada posesión, por cada refriega, por todo. Espero que eso haya dado sus frutos de alguna manera y que podamos seguir construyendo sobre eso porque, como he dicho, he disfrutado mucho de la capitanía. Tenemos un buen grupo de chicos”, añadió Biggar sobre los cuartos de final.

En caso de una victoria de Los Pumas, será el último partido de Biggar con la camiseta de Gales (Foto: Reuters)

“Sus patadas a la hache, especialmente bajo presión, serán de vital importancia si Gales quiere salir victorioso”, analizó el medio Wales Online en la previa del choque. Un detalle llamativo de la carrera de Biggar es que nunca le anotó puntos a Argentina en las veces que le tocó enfrentar al combinado sudamericano. Sin embargo, Dan no jugó en las dos victorias de Los Pumas en 2012 y 2021 ni estuvo presente en el empate 20-20 en el Millennium Stadium de Cardiff en julio de dicho año. Es decir, el apertura está invicto en cada oportunidad que se cruzó con la celeste y blanca.

Todas las estadísticas quedarán del otro lado de la línea del cal este sábado desde las 12 del mediodía. Argentina buscará meterse por tercera vez en su historia en las semifinales del Mundial de rugby. Tanto con Escocia en Francia 2007 como ante Irlanda en Inglaterra 2015, el antecedente fue el mismo que el encaran los dirigidos por Michael Cheika: se enfrentarán contra una nación europea que venció en los cuatro encuentros de fase de grupos. Los Dragones Rojos llegan inspirados luego de dominar a Australia y Fiji, con la esperanza de estirar la carrera de Biggar al menos dos partidos más.