Las frases de Demichelis tras la caída con Huracán: su mensaje a Maidana, el dardo a Boca y su férrea defensa al estilo de River Plate

Este viernes River Plate perdió como local ante Huracán y cortó así una racha de 20 triunfos seguidos en el Mas Monumental. Después de eso, el entrenador Martín Demichelis se sentó en conferencia de prensa para reflexionar sobre la caída 2-1 y el futuro inmediato de un equipo que sigue siendo el mejor del año y el líder de su zona en la Copa de la Liga.

A la hora de analizar el partido, fue tajante: “Huracán llegó dos veces y nos hizo dos goles, tuvimos mucho más la pelota, llegamos mucho más. En el fútbol estas cosas a veces pasan”. En este sentido, remarcó en varias ocasiones que este tipo de resultados no lo hacen dudar sobre la impronta de juego que tiene su equipo: “Esta es nuestra manera de jugar, claro está que hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido. Siempre hay cosas para corregir, podemos obviamente hacer un partido replegado, especular con llegar 1 o 2 veces y así ganar, pero esa no es la manera de River. Tenemos un plantel para seguir haciendo lo que hacemos. Hoy el rival nos llegó dos veces y nos hizo dos goles. No veo que haya que cambiar rotundamente porque el rival nos llegó dos veces y nos hizo dos goles”.

La férrea defensa al estilo de juego continuó: “Somos el equipo que más puntos tiene, el que más ganó, el que más goles hizo, el que más tenencia tuvo. Fue el River que divirtió a la gente, aunque siempre hay cosas por corregir, muchísimas, y siendo dominante no te asegurás siempre los tres puntos”. Además, descartó cambiar la manera de jugar en los Playoffs de la Copa de la Liga a los que el Millonario seguramente se clasificará: “Dentro de lo que somos, ajustaremos detalles y entiendo que siendo lo que somos no podemos dejar de ser protagonistas con los centrales bien altos y los laterales bien abiertos como alas para atacar y volantes que intentan jugar y filtrar la línea de pase”.

Por otro lado, este partido no fue uno más en su etapa como DT ya que se trató del último en el Mas Monumental en 2023. Pero además, fue la despedida en este estadio para Enzo Pérez y Jonathan Maidana quienes no renovarán sus vínculos y seguirán sus carreras en otros clubes. Justamente por ellos fue consultado el entrenador: “Joni es un emblema dentro de esta enorme institución, el jugador mas grande del plantel y seguramente uno de los mejores ejemplos porque siempre nos marcó el camino con sus ganas y su profesionalismo”. En este sentido, explicó por qué lo mandó a la cancha cuando el partido estaba 1-1 y quedaba poco para el cierre: “Creo que merecía estar en el campo aunque sea pocos minutos. El partido estaba cerrado, simplemente hay que agradecer a Joni lo que ha dado a esta enorme institución. Joni no se va a alejar de River, de eso no hay ninguna duda”. Sin embargo, Demichelis no hizo referencia alguna a su Enzo Pérez, a pesar de que en la pregunta se le consultó también por él.

Por último, no pasó de largo el hecho de que este sábado Boca Juniors jugará la final de la Copa Libertadores contra Fluminense en el Maracaná. Al DT se le preguntó si esto tal vez jugó en la cabeza de sus futbolistas y del cuerpo técnico, entendiendo la rivalidad que hay entre ambos clubes. “A nosotros nos influye lo que nosotros hacemos y obviamente influyó quedar afuera en octavos de final (de la Copa Libertadores) porque veníamos jugando muy bien, habíamos revertido el 0-1 de Inter de Porto Alegre acá en casa jugando un grandísimo segundo tiempo (en la ida de esa llave) y porque teníamos plantel e ilusión de mas”, respondió.

Al tiempo que aprovechó para dejarle un dardo al Xeneize: “Lo que pase en la vereda de enfrente... Nosotros nos ocupamos de eso cuando nos tocó enfrentarlos y lo hicimos muy bien, mucho más no te puedo decir”. Claro está, su comentario hizo referencia a las dos victorias en los Superclásicos de 2023. La primera fue 1 a 0 en el marco de la Liga Profesional en el Mas Monumental y la otra, 2-0 en La Bombonera el mes pasado por la fecha de interzonales de la Copa de la Liga.

Ahora, River Plate deberá trabajar para el duelo ante Rosario Central en Santa Fe antes del cierre de la etapa inicial del torneo que culminará contra Instituto en Santiago del Estero. Es casi un hecho que el cuadro de Núñez pasará a cuartos de final del campeonato y allí entonces comenzarán los mata-mata en cancha neutral hasta conocer al finalista. Por el momento, su rival en la siguiente instancia sería Racing.