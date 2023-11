Uno de los mejores tenistas del mundo abandonó el Masters de París y expuso el problema del que nadie habla en la ATP

Jannik Sinner actualmente es número 4 del mundo (Reuters)

Jannik Sinner se retiró antes de su partido de tercera ronda del Masters de París después de terminar su partido anterior pasadas las 2.30 de la madrugada. El número 4 del mundo, decidió entonces que por el poco descanso que tenía entre un partido y otro lo mejor era no seguir participando y generó así una repercusión inusitada en el circuito de la ATP.

La noche anterior, el italiano comenzó su duelo contra el estadounidense Mackenzie McDonald pasada la medianoche y logró una victoria en tres sets en dos horas y 16 minutos. Por su victoria, debía estar en la cancha central el jueves como el cuarto partido del calendario para enfrentar al australiano Alex de Miñaur, cabeza de serie número 13, lo cual le dejaba cerca de 14 horas entre un encuentro y otro.

“Me entristece anunciar que me retiro del partido de hoy aquí en Bercy. Mi partido terminó casi a las 3 de la mañana de esta mañana, lo que significa que no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para mi próximo partido. Tengo que hacer lo que creo que es mejor para mi salud y mi cuerpo”, escribió en redes sociales para anunciar su decisión. “Tengo un par de semanas muy importantes en casa con las Finales ATP y luego la Copa Davis, para las que ahora me prepararé y me concentraré. ¡Nos vemos en Turín!”, cerró.

Quien se había quejado había sido Darren Cahill, su entrenador, quien en Instagram criticó “la nula preocupación por el bienestar de los jugadores con la programación de París”. A él se sumaron varios de los mejores tenistas del circuito, como Casper Ruud, octavo favorito: “Bravo por ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y estar lo más preparado posible cuando terminó su partido anterior a las 2:37 am de esta mañana, 14,5 horas para recuperarse... qué broma”. Stan Wawrinka también se sumó a las críticas: “¡Es una locura! Al torneo no le importa y la ATP simplemente sigue lo que el torneo quiere. Siempre la misma historia”.

Sin dudas, se trata de una problemática constante que deben afrontar los tenistas, que muchas veces eligen callar este tipo de temas. Ahora, Sinner parece haber destapado la olla y provocado una ola de declaraciones que ponen en manifiesto el malestar general de varios de los deportistas que dominan el circuito y que, para sumar la mayor cantidad de puntos, muchas veces pasan por alto el descanso adecuado.

En cuanto al Masters de París, Grigor Dimitrov abrió la acción del jueves avanzando hacia los cuartos de final con una sencilla victoria por 6-2, 6-2 sobre Alexander Bublik de Kazajstán. El búlgaro se enfrentará en la capital francesa al polaco Hubert Hurkacz, número 11 del mundo, que superó al argentino Francisco Cerundolo.