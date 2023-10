A 30 años del repechaje entre Argentina y Australia: la intimidad del histórico retorno de Maradona, su pelea con Redondo y el regalo especial que recibió

Fernando Redondo y Diego Maradona debieron limar asperezas del pasado para enfocarse en un duelo trascendental ante Australia

Dos meses antes, nadie lo hubiese imaginado. Porque a fines de agosto de 1993, Argentina era el líder de su grupo eliminatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos, con algunas dudas, con más aporte de individualidades que de funcionamiento colectivo, pero firme hacia el objetivo. Unos días más tarde, el domingo 5 de septiembre fue estruendosamente goleado 5-0 por Colombia en el Monumental y los interrogantes llenaron todos los bolsillos futboleros. El repechaje con Australia, destinado para el segundo de la zona, en el que nadie pensaba, se había convertido en apenas 90 minutos, en la última chance de ir a la Copa del Mundo. Y Maradona, que parecía un ex jugador, inactivo desde junio cuando concluyó su vínculo con Sevilla, era visto nuevamente como el salvador.

El impacto había sido mayúsculo, casi tanto como la desorientación que pareció tener el cuerpo técnico encabezado por Alfio Basile, que debió planificar una logística compleja para jugarse buena parte de su suerte del otro lado del mundo y convocar a varios jugadores que parecían no estar en sus planes, como el propio Diego, Abel Balbo, Carlos Mac Allister, José Chamot y Hugo Perico Pérez, quien recordó cómo fue ese momento: “Yo jugaba en Independiente y algunos dirigentes comenzaron a comentarme la posibilidad sobre que podía ser llamado, pero nada en concreto, por lo que trataba de no hacerme muchas ilusiones por si no se daba. Mi percepción comenzó a cambiar el día que enfrentamos a Newell´s en Avellaneda y que marcó el regresó de Diego al fútbol argentino. Cuando faltaban poco para comenzar el partido, me empezó a llamar, algo que me sorprendió. Por supuesto que fui a saludarlo y desearle suerte, además del hecho de estar ante un ídolo inmenso. Allí me dijo: “Vamos a ir el Mundial, esto lo vamos a sacar adelante”. Me extrañó la forma en que me lo mencionó, como si ya supiera algo. A la siguiente semana llegó el llamado de Coco Basile”.

Diego y Goyco en la arenga previa al histórico partido ante Australia por el repechaje clasificatorio al Mundial USA 1994

A los pocos días de la caída con Colombia se supo que el partido de ida se disputaría en Sydney, el domingo 31 de octubre a las 5:30 de la madrugada, hora de nuestro país. Los seis encuentros de las Eliminatorias se los habían repartido entre Telefe y Canal 13, pero el match contra la selección de Oceanía, era propiedad de Alejandro Romay. Él mismo se iba a poner al frente de unas de las previas más recordadas en una transmisión de fútbol. Gustavo González, productor y gerente de deportes de gran trayectoria en Canal 9, evocó la situación: “Uno de los proveedores que nos vendía derechos deportivos era IMG, que básicamente tenía rugby internacional. Romay me daba libertad y siempre consultaba con esta gente acerca de qué cosas nos podían ofrecer. Por el mes de mayo, me comentaron que tenían el repechaje de la zona de Argentina, aunque nadie pensaba que podía estar allí. No dudé y lo compré. Recuerdo a la perfección que fueron 30.000 dólares, porque cuando le fui a decir a Alejandro me respondió que estaba loco y que me iba a echar (risas) por hacerlo gastar plata en un partido que no le iba a importar a nadie en octubre. Ya sabemos cómo terminó la historia. Carlos Ávila, me llamó ofreciendo un millón de dólares. Automáticamente lo fui a ver a Romay, cuya respuesta fue terminante e inmutable por la cifra: “No. Lo vamos a hacer nosotros”. Y así fue. Viajé a Sidney con el Bambino Pons como relator y Fernando Niembro de comentarista, en una experiencia inolvidable”.

Así anunciaba Canal 9 la programación del partido

La transmisión arrancó a medianoche, donde el Zar se puso al frente como conductor, desde los míticos estudios de la calle Gelly en Palermo Chico, acompañado por algunos amigos suyos, como el ex intendente de CABA, Saturnino Montero Ruíz y Jorge Burruchaga, entre otros. El actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, era un joven que hacía sus primeros trabajos en el periodismo en esa emisora y fue convocado para el evento: “En esa época yo tenía 23 años y hacía deportes en Canal 9, más precisamente en Feliz Domingo, en una buena época, con Silvio Soldán y Jorge Formento como conductores, con los resultados de los partidos y la tarjeta del Prode. Llegó el Australia - Argentina y recurrieron a varios de nosotros para armar esa mega transmisión que duró muchísimas horas. Recuerdo que en el piso estaba Romay con un grupo de amigos, que varios de ellos tenían mucho sueño y cabeceaban (risas). Fue todo un desafío llegar hasta la hora del inicio y Alejandro la remó muy bien como conductor. A mí me tocó hacer un móvil en Pachá, uno de los boliches más famosos de la época, en Costanera Norte. Nos metimos, cada tanto me daban aire y yo iba haciendo entrevistas con los chicos que habían ido a bailar. Se colocó una pantalla gigante y me quedé a verlo ahí dentro, en lo que fue un día histórico”.

A mediados de septiembre, para sorpresa del mundo del fútbol, Maradona se incorporó a Newell´s, desechando las ofertas de San Lorenzo y Argentinos Juniors, que parecían más firmes. El 10 de octubre regresó al fútbol local luego de 12 años, en una derrota con Independiente 3-1. Lucía una increíble silueta, que lo mostraba como en sus mejores tiempos. Inmediatamente fue convocado por Basile y el lunes 18, comenzó la travesía desde Ezeiza rumbo a Australia. El Bambino Juan Manuel Pons fue el relator para Canal 9 y así recordó la cobertura: “Viajamos una semana antes en el mismo avión que Claudia Villafañe y Marcos Franchi, que era el representante de Maradona. Lo hicimos en el vuelo transpolar que su recorrido era Ezeiza – Río Gallegos – Auckland, donde estuvimos tres horas para hacer la escala rumbo a Sydney. En esa última detención, recuerdo que compré una radio, a pedido de Continental, la emisora donde también trabajaba, para regalársela a Diego al llegar y que pudiera escuchar por onda corta nuestro programa y los partidos de Newell´s. Los futbolistas que salieron desde Argentina habían llegado cuatro días antes y todo estábamos hospedados en el Holiday Inn, ubicado en un sitio maravilloso frente a la playa. En otro hotel, a unas cuadras, estaban Bilardo, Giusti, Brown, Pumpido y Batista. Fueron allí para no molestar al plantel, pero estuvieron para darle apoyo al equipo y fundamentalmente a Diego. Desde la Copa América disputada en Ecuador cuatro meses antes, Basile tenía un problema con Víctor Hugo y ni él ni los jugadores nos daban notas al equipo de Radio Continental. El tema fue que el técnico había hecho varias incorporaciones para el repechaje y ellos no tenían esa disputa de arrastre. Entonces Diego armó una reunión y les planteó a sus compañeros que iba hablar con nosotros, porque el inconveniente era anterior y no lo compartía. Eso le hizo tener una discusión con Redondo”.

La selección que enfrentó a Australia

Héctor Gallo tiene una extensa y destacada carrera en el periodismo deportivo, donde ha trabajado al lado de los mejores. En diálogo con Infobae, evocó la que fue una cobertura inolvidable en su trayectoria: “En ese momento estaba en dos medios que eran propiedad de Alejandro Romay, como Radio Libertad y la revista Goles. Viajamos en el transpolar, donde el doctor Ugalde y el profe Echavarría le tuvieron que dar pastillas para dormir a alguno de los muchachos porque estaban nerviosos, ya que ese vuelo no era sencillo, sobrevolando todo el Pacífico. Una vez allá, fue muy importante la reunión entre Maradona y Redondo, que llegó desde España, por unas declaraciones de este último que no habían gustado. Por suerte las diferencias se subsanaron enseguida y hubo una gran convivencia. Uno de los mejores recuerdos es que junto a Gustavo Grubicy, que era el fotógrafo, lo sacamos a Diego del hotel, en un operativo espectacular, para llevarlo hasta la Bahía de Sydney y registrarle unas imágenes para Goles en el Teatro de la Ópera. Fue tal la locura de la gente al verlo, que lo tuvimos que meter de nuevo en la combi e ir hasta un puente y desde allí pudimos hacer las fotos con el fondo del teatro. Él lo hizo, no solo por la buena relación que tenía con nosotros, sino en respuesta a la tapa negra que había hecho El Gráfico, con quienes estaba peleado, luego del 5-0 con Colombia. Otro hecho relevante que vivimos fue su cumpleaños número 33 y yo le regalé un boomerang, que es uno de los símbolos de Australia, con una frase de que decía: “Maradona es como los boomerangs. Siempre vuelve”.

El Bambino Pons, de histórico vínculo con el Diez, también fue parte de ese momento íntimo: “Por la gran relación que tuve siempre con Diego y su familia, el 30 de octubre me dejó subir a su habitación para celebrar el cumpleaños. Subí con una torta que me prestaron en la cocina del hotel, que después devolví intacta (risas). Sacó dos botellitas de champagne que tenía en el frigobar de la habitación para brindar. Allí fue donde le regalé la radio que había comprado en Auckland y la camiseta de los Wallabies, la selección australiana de rugby. El día del partido filmamos cuando Claudia le preparó los botines y se lo dio para el partido, todo en un clima muy familiar”.

Diego Maradona junto a su entorno familiar más íntimo

Con su particular humor, que es ya una marca registrada, Pons también rememoró cómo fue trabajar en aquella previa tan particular: “Fue una cosa de locos. Romay estaba en el piso junto a Jorge Burruchaga, nuestro compañero Ricardo Ruiz y Saturnino Montero Ruiz, que había sido presidente del Banco Ciudad y era amigo de Alejandro. Fue bastante particular todo lo que se vivía, porque el Zar era muy especial, por momentos esa transmisión parecía la casa de Los Locos Adams (risas). Un par de veces me dio paso diciendo: “Adelante desde Australia el Bambino Veira”. Como se rumoreaba que pelota del partido iba a ser distinta, un poco más liviana, le preguntó a Ruiz: “Y dígame una cosa. ¿Cómo es la pelota?” y Ricardo le respondió: “Redonda, señor, como en todos lados”. Fue de las últimas cosas que hizo en el canal, obviamente (risas). Yo me llevaba muy bien con Basile y gracias a eso pude subir al micro cuando salían rumbo al estadio para el inmensa previa que había armado Romay. Grondona no me dejaba subir (imita la voz del ex presidente de AFA). “¿A dónde vas, si sabés que no podés subir?” (risas). En cuanto se descuidó, me mandé junto a Héctor Gallo, un camarógrafo y comenzamos a grabar. Diego tenía un grabador chiquito donde escuchaba las voces de Dalma y Gianina que lo alentaban y cantaban “Que, de la mano de Maradona, todos la vuelta vamos a dar”. Fue algo irrepetible”.

Maradona junto a la Opera de Sidney

El partido se disputó en el Sydney Footbal Stadium (”El estadio era muy lindo, del estilo de los de rugby, donde había muy pocos argentinos, porque no era tan fácil viajar hasta allá. Hoy en día hubiesen sido 30 ó 40.000″, recuerda el Bambino Pons). Argentina dominó la primera media hora, con la conducción de Maradona, hasta que a los 36 abrió el marcador con un cabezazo de Balbo, tras un perfecto centro del propio Diego. Fue una alegría efímera, porque el empate llegó apenas 7 minutos después. Ese fue el score final de un cotejo que marcó el debut en la selección de José Chamot, Carlos Mac Allister y Hugo Perico Pérez, quien nos evocó sus sensaciones de esa jornada: “Lo que más recuerdo es que la presencia de Maradona no dio un gran alivio. Tener ese desata nudos con nosotros fue grandioso, porque era como una carta extra, y también con ese peso en contra para los rivales. Eso hizo que Argentina no pareciera un equipo que llegaba de ser goleado por Colombia, sobre todo en el aspecto moral y de motivación. Nos alivió hasta de tener que lucir esos bastones celestes y blancos de la camiseta que, como dice el Cabezón Ruggeri, pesan una tonelada. Era un partido de extrema tensión, porque estoy seguro que de no haber sido repechaje para una Copa del Mundo, lo ganábamos cómodos por cuatro o cinco goles”.

Otros de los hechos destacados que dejó aquella transmisión de Canal 9 ocurrió con las notas post partido en el vestuario, con la inolvidable e involuntaria participación de Carlos Mac Allister. Héctor Gallo fue protagonista y testigo y así lo rememora: “El Bambino y Niembro hicieron los relatos y comentarios en dúplex para el canal y la radio, pero una vez finalizado el partido, había que seguir la transmisión de televisión. Teníamos un camarógrafo que era chileno, que no conocía mucho de los detalles futboleros. Yo estaba a cargo de hacer la producción y conseguir a los jugadores para que Fernando los entrevistara. En un momento lo voy a buscar a Mac Allister, que recién había salido de la ducha y el cámara lo tomó, de lejos, pero desnudo, que fue una conmoción y un hecho que aún se recuerda. Por eso con el Bambino metimos la frase “el gran cañón del colorado” (risas). Hicimos una gran producción en camarines, hasta estuvo Maradona, pero todos recuerdan lo de Mac Allister”.

Hugo Perico Pérez marcado por un jugador australiano

Más allá de la clasificación, para Perico Pérez, fue darse el inmenso gusto de ser compañero de quien admiraba: “Jugar con Maradona es como dar la tesis final del futbolista. Fue algo imborrable y haber compartido un Mundial con él, me hizo comprender su magnitud, porque era un hombre que donde estaba, cambiaba los ambientes. Verlo era percibir la inmensidad de lo que representaba en el mundo. Además, se preocupaba por cada uno de nosotros. Han pasado los años y siento el cariño futbolero de la frase “éste jugó con Maradona”. Sorprendía a cada instante, con gestos o sus famosas frases, que las sacaba de la nada. A Diego había que quererlo completo, tal como era. Yo nunca podía estar enojado con él”.

El miércoles 17 de noviembre, ante un estadio Monumental tan repleto como escéptico, Argentina se impuso por la mínima con un remate de Batistuta que se desvió en un defensor, para terminar dentro del arco australiano. El pasaje a USA ‘94 se selló con lo justo y completando el último casillero disponible. En los meses previos, llegarían muchos avatares, dentro y fuera del campo, que fueron condicionando al equipo, que, en el Mundial, sufrió el golpe de la suspensión de Maradona. Pero para llegar hasta allí, hubo que irse hasta el otro lado del planeta, con una transmisión de televisión que se recuerda como si fuera hoy.