Qué dice el informe de Silvio Trucco tras el escandaloso final que protagonizaron Benedetto, Nahuel Gallardo y Blondel en Sarmiento-Boca

La secuencia de la pelea entre Nahuel Gallardo y los jugadores de Boca

El caótico final del triunfo de Sarmiento sobre Boca Juniors por la Copa de la Liga seguramente tendrá sus consecuencias. Es que el árbitro Silvio Trucco elaboró su informe, del cual dependerán las sanciones del Tribunal de Disciplina. Vale recordar que por la trifulca del epílogo fueron expulsados Lucas Blondel, de la visita, y Nahuel Gallardo, el dueño de casa. Pero de la misma participaron otros protagonistas, como Darío Benedetto, quien tuvo un rol estelar al lanzarle un golpe al ex River Plate.

Todo comenzó con la supuesta infracción de Juan Manuel Insaurralde a Nicolás Valentini dentro del área, por la que todo el plantel Xeneize reclamó penal. El juez entendió que hubo falta y el VAR avaló su determinación al no llamarlo a revisar. En medio de la efervescencia de los dirigidos por Jorge Almirón, se vio a un Pipa ofuscado, quien entre los reclamos sacó a un compañero. “Dejalo, es limitado”, le espetó al colegiado. Mientras, en pleno festejo de los de Junín, Gallardo se acercó a Blondel.

“Fui a saludarlo y no me dio la mano. Nos dijimos algunas cosas, pero quedaba ahí. Hasta que se metió a hacer quilombo Benedetto no había pasado nada. Le mostré el video a Trucco y me dijo que se equivocó. Vamos a ver si lo dice en el informe”, declaró luego el hijo del Muñeco, aunque contó parcialmente la historia. Es que en las imágenes luego reveladas por ESPN se puede advertir que le pone la mano en el cuello al ex defensor de Tigre y lo empuja. Acto seguido, Blondel le da dos empellones al ex lateral del Millonario. Lo mismo ocurre con Exequiel Zeballos, que se suma al cruce.

Allí llega el intento de agresión del Pipa, que instantes antes había fallado un penal (se lo atajó José Devecchi). Uno de los que trata de separar en el tumulto es Marcelo Weingandt. Por su parte, el arquero Javier García, capitán del Xeneize, llega corriendo desde atrás para pechear a Gallardo. La temperatura comienza a descender cuando surge Trucco con la cartulina roja enarbolada.

Si a algo le faltaba a la escena, fueron las declaraciones posteriores del ex Millonario: “Trucco me dijo que los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo para el plantel. Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto”. Horas después, el periodista Héctor Gallo dio el nombre de la persona de la delegación del Xeneize que habría dialogado con el juez. “Mosquito Cascini. Hubo un pedido literalmente para que el expulsado sea Benedetto, inculpándolo de lo que se había visto. Le fueron a decir a Trucco, ‘mirá que el que tiró la trompada fue Benedetto’. Te guste o no fue así”, rubricó.

Los incidentes del final y el golpe de puño de Benedetto a Nahuel Gallardo

Ahora bien, ¿incluyó Trucco algo de lo que Gallardo le mostró vía pantalla del celular? ¿O del resultado de la conversación con los distintos protagonistas? Según pudo saber Infobae a partir de lo que comentó con gente cercana, en el informe sólo nombró al ex River y a Blondel; es decir, se ciñó a lo que observó en el campo de juego. Desde el VAR tampoco le marcaron participantes de la gresca. En consecuencia, Benedetto quedaría exento de sanción. Vale subrayar que el Tribunal de Disciplina falla a partir de los documentos que entregan los árbitros.

Así, todo indica que el Pipa podrá estar el próximo domingo cuando el conjunto de la Ribera reciba a Tigre en La Bombonera por la tercera fecha del certamen doméstico. Pero antes Boca tiene el mayor desafío que le queda en el semestre: la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing, a disputarse este miércoles, instancia en la que Benedetto comenzaría en el banco de relevos.

Resumen Sarmiento vs Boca

