Revelaron qué integrante de la delegación de Boca Juniors le habría pedido al árbitro que expulsara a Benedetto ante Sarmiento

La secuencia de la pelea entre Nahuel Gallardo y los jugadores de Boca

El final del encuentro entre Sarmiento y Boca Juniors fue realmente escandaloso. Darío Benedetto fue uno de los protagonistas por una polémica reacción contra Nahuel Gallardo, quien agredió a Lucas Blondel. Silvio Trucco observó la acción y decidió expulsar a estos dos últimos, aunque a juzgar por las imágenes el lateral xeneize parece recibir el golpe del hijo del Muñeco y no se lo ve golpear a su rival.

“Lo fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”, comenzó en su relato Nahuel Gallardo en diálogo con ESPN. En su versión, el hijo del Muñeco no habla del golpe que le lanzó y que luego se ve con claridad en las imágenes.

“Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio (Trucco) sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado”, continuó el futbolista de Sarmiento.

"Los de Boca querían que lo eche": Nahuel Gallardo reveló que los compañeros de Darío le pidieron al árbitro que le muestre la tarjeta roja

Luego, amplió su declaración y lanzó una verdadera bomba. “Trucco me dijo que los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo para el plantel. Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros, se ve que lo creen medio un estorbo. Erró el penal, se ve que estaba caliente. Los compañeros estaban queriendo decir que lo echen a Benedetto, que había hecho todo el quilombo”.

Y fue más allá al recordar la pelea del Pipa con Agustín Almendra en su paso por Boca Juniors, que tuvo un nuevo capítulo dialéctico días atrás. “Parece que viene también caliente por el tema de las declaraciones de Almendra y todo eso lo lleva adentro de la cancha”, remató el lateral izquierdo.

A esta versión que entregó Nahuel Gallardo se le sumó el periodista Héctor Gallo, quien dio el nombre de la persona de la delegación de Boca Juniors que le habría pedido al árbitro Silvio Trucco que expulsara a Darío Benedetto y no a Lucas Blondel.

Raúl Cascini pidió la expulsión de Benedetto vs Sarmiento

“Mosquito Cascini. Yo tengo entendido que como testigos están el presidente de Sarmiento y obviamente al árbitro. Hubo un pedido literalmente para que el expulsado sea Benedetto, inculpándolo de lo que se había visto”, reveló en su programa De fútbol se habla así por Directv Sports. “Le fueron a decir a Trucco, ‘mirá que el que tiró la trompada fue Benedetto’. Te guste o no fue así”, aseguró Héctor Gallo.

Toti Pasman, conductor del programa, interrumpió a su compañero y aclaró: “Cascini no es un allegado, es un integrante del Consejo de Fútbol. Acá yo ya le doy vuelo a mi imaginación y puedo pensar que Cascini recibió un mensaje de Riquelme cuando termino el partido, ‘escuchame, vos estás en la cancha andá y decile al árbitro que al que tiene que echar es a Benedetto’”.

Hasta el momento se desconoce si el cuerpo arbitral informó a alguno jugador más además de los expulsados Nahuel Gallardo y Lucas Blondel. Por el momento, son estos los que se perderán el tercer encuentro correspondiente a la Copa de la Liga. Sarmiento como visitante de Defensa y Justicia el domingo desde las 14 y Boca Juniors en la Bombonera ante Tigre, el mismo día a partir de las 18:30.

