Facundo Farías habló sobre los consejos que le dio Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi junto con Facundo Farías en Inter Miami (USA TODAY Sports)

Lionel Messi ha revolucionado el fútbol de los Estados Unidos con su fichaje en Inter Miami y también ha cambiado la vida de los jugadores que forman parte del plantel del club rosa que disfrutan día a día de entrenar y jugar junto a uno de los mejores -sino el mejor- de todos los tiempos. Uno de ellos es Facundo Farias, flamante refuerzo del conjunto de La Florida, que este miércoles habló con ESPN y contó algunos detalles de su vida en Norteamérica.

El ex delantero de Colón fue uno de los tres menores de 23 años contratados por el cuadro rosa en el último mercado de pases, junto al argentino Tomás Avilés y el paraguayo Diego Gómez. Como fue uno de los últimos en sumarse, aún no ha tenido la oportunidad de compartir demasiados minutos en cancha con La Pulga, pero los pocos que ha tenido fueron suficientes para disfrutarlos.

En diálogo con el programa F12 habló de lo que han sido estos días con Inter Miami y reveló las charlas que tiene con Messi: “Siempre te explica donde pararte, donde podes generar más espacio para él y para vos mismo y hay que escucharlo y hacer lo que dice”. Esta declaración coincide con la que han tenido jugadores como Benjamin Cremaschi o Robert Taylor, quienes también han mencionado algunos consejos que Leo suele darles.

Es que sin dudas para Messi este no es un ciclo más en su carrera, sino que está muy comprometido para lograr los objetivos del club, incluso después de haber ganado la Leagues Cup, certamen que pocos imaginaban que podían conquistar.

“Es algo increíble, todavía no caigo que estoy acá. Estoy todo el tiempo mirándolo y disfrutándolo, también a Sergio (Busquets) ya Jordi (alba) que son jugadores increíbles”, comentó Farías, que hace apenas un mes estaba defendiendo los colores de Colón de Santa Fe y que el lunes recibió el cariño de estos tres cracks en su cumpleaños número 21.

Con respecto a lo que ha vivido en cancha en la MLS, el joven punta se animó a hacer una comparación el fútbol argentino: “Por ahí hay más espacio, lo complicado es que (al rival) todo el tiempo lo pasás y lo tenés encima otra vez, es muy físico, corren los 90 minutos, hasta el alargue de la misma manera. Es algo que me tengo que adaptar. Te sacás una marca de encima y enseguida lo tenés encima otra vez. Es muy físico, no sé si tan técnico como el fútbol argentino, pero con las figuras que vienen llegando va a crecer más desde lo táctico ahora”.

También fue consultado por la posición que ocupará en el equipo de Gerardo Martino: “Jugaré donde me pongan, me gusta sumar minutos en el primer equipo así que donde el Tata quiera, tengo la actividad de adaptarme rápido. En Colón lo he hecho por la banda, de nueve solo, más de enganche...”.

Inter Miami, que desde la llegada de Messi no ha perdido ningún partido, jugará este miércoles por la MLS frente a Nashville SC, rival al que le ganó la final de la Leagues Cup por penales. El equipo de la Florida necesita ganar para seguir escalando posiciones ya que marcha 14 (sobre 15) en la tabla y solo los primeros 7 clasificarán a los Playoffs, mientras que el octavo y el noveno irán a un repechaje. Por ahora, el cuadro rosa está a 12 puntos de la repesca, con 11 partidos por delante.

