La singular reunión de Beckham con una estrella del Real Madrid que disparó los rumores: ¿se suma al Inter Miami con Messi?

David Beckham busca reforzar al Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami viene realizando una verdadera revolución desde que logró cerrar el fichaje de Lionel Messi y otros futbolistas de talla mundial como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. En esta ventana de transferencias la franquicia de Fort Lauderdale también cerró a varios jóvenes talentos sudamericanos, como los argentinos Tomás Avilés y Facundo Farías y al paraguayo Diego Gómez.

Te puede interesar: “¡Qué noche!”: la reunión entre Lionel Messi y Novak Djokovic en Nueva York

Este cambio dentro de la plantilla, sumado a la conducción técnica de Gerardo Tata Martino, hizo que Las Garzas vivan un presente totalmente diferente al de hace unas semanas, cuando figuraban en el último lugar de la Conferencia Este. Levantaron la Leagues Cup tras vencer en la final a Nashville SC, llegaron a la definición de la US Open Cup (el 27 de septiembre enfrentarán en la final al Houston Dynamo) y se impusieron el pasado fin de semana ante New York RB por el torneo local.

Pero, al parece, la franquicia no se conforma y estudia dar un nuevo golpe. Según informa TUDN, David Beckham, uno de los propietarios de la institución, estuvo de vacaciones por Europa y se reunió con una de las principales figuras del Real Madrid, club del que formó parte al ser uno de los “Galácticos”.

¿Serán compañeros en Inter Miami? Sergio Busquets marca a Luka Modric durante un clásico Barcelona-Real Madrid (REUTERS/Nacho Doce)

En las redes sociales también se viralizaron distintas imágenes del encuentro entre el inglés y Luka Modric en la isla de Šipan, Croacia. El volante del Merengue se encontraba allí descansando luego de que el entrenador italiano Carlo Ancelotti les otorgara el fin de semana libre por la victoria ante Celta de Vigo el pasado viernes. El copropietario del Inter Miami estuvo acompañado de su familia, así como el balcánico pasando tiempo en una playa de piedras cercana al restaurante Bowa.

Te puede interesar: El gesto de Lionel Messi con el hijo de Luciano Acosta en el cambio de camisetas tras el triunfo de Inter Miami

No obstante, este medio aclaró que “de momento no se puede dar el fichaje de Luka a la MLS al cerrar registros de transferencias a inicios de agosto en Estados Unidos, a pesar que el mercado en Europa cierra este jueves 31 de agosto”. El diario AS, por su parte, añade que la única manera que recale un futbolista al DRV PNK Stadium en este momento es en condición de libre (finaliza el viernes 15 de septiembre), pero Modric no ingresa en esta opción ya que tiene contrato vigente con la Casa Blanca hasta el 30 de junio de 2024.

Vale destacar que el presente del ganador del Balón de Oro en 2018, de 37 años, no es el mismo de las pasadas temporadas, ya que en los tres encuentros de la temporada comenzó de suplente. En la consideración del entrenador del Real Madrid actualmente el nuevo mediocampo del equipo lo conforman los jóvenes Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Federico Valverde. Entre las victorias ante Athletic Bilbao, Almería y Celta de Vigo solamente disputó un total de 56 minutos.

Te puede interesar: Gerardo Martino en 8 frases: la asistencia de “súper crack” y cómo es el liderazgo de Messi

Seguir leyendo: