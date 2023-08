La dura crítica de Iniesta contra Rubiales y el mensaje de apoyo a las jugadoras de la selección de España

Iniesta compartió un comunicado en sus redes sociales

Después del episodio que se produjo entre Luis Rubiales (presidente de la RFEF) y la futbolista Jenni Hermoso en la premiación tras la coronación de la selección de España en el Mundial Femenino, fueron muchas voces las que se alzaron para dar su opinión y posicionarse con respecto al caso.

Recientemente fue el experimentado futbolista Andrés Iniesta el que tomó la palabra y se expresó a través de sus redes sociales. El ex mediocampista del Barcelona, ahora en el Emirates FC, aseguró que el presidente suspendido por la FIFA “se ha aferrado a su cargo” y que “su comportamiento ha sido inaceptable”. Además, agregó que con la postura que tomó, “está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo”.

“Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo”, precisó El Cerebro en un posteo en su cuenta de Instagram al que acompañó con una foto de las campeonas en Sídney.

“Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina”, señaló el de Fuentealbilla.

“Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos”, añadió Iniesta, conocedor de lo que es saborear las mieles de tamaño éxito al levantar la Copa del Mundo con la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010 en donde él fue el autor del único gol de aquella final.

“Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años”, sentenció el jugador de 39 años en su comunicado público, haciendo alusión a la progresión del fútbol femenino español hasta poner el colofón con el título mundialista.

Cabe destacar que recientemente, y por órdenes de su nuevo presidente interino Pedro Rocha, la Federación convocó una reunión extraordinaria y urgente para tratar dos temas puntuales. Este lunes, los dirigentes se reunirán en la sede de Las Rozas (Madrid) para analizar la situación actual y discutir las decisiones a adoptar.

El comunicado íntegro que emitió la RFEF

Siguiendo instrucciones de Pedro Rocha, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, se comunica la convocatoria de reunión Extraordinaria y Urgente de la Comisión de Presidentes de Federaciones en Ámbito Autonómico y Territoriales, que se celebrará mañana día 28 de agosto de 2023 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la RFEF “Ciudad del Fútbol” (Las Rozas de Madrid), con el siguiente orden del día:

1. Análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar

2. Ruegos y preguntas.

