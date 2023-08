La promesa de Racing que cumplió “el sueño del pibe”, deslumbra a Gago y se afianza como una variante en plena serie ante Boca por la Copa Libertadores

El delantero viene de convertir ante Unión de Santa Fe en el debut de la Copa de la Liga (Foto: Racing Club)

Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó (...) Vas a ver qué lindo, cuando allá en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador. Jugaré en la Quinta, después en Primera... Yo sé que me espera la consagración...

Te puede interesar: Racing tiene en carpeta a un ex Independiente para reforzar al equipo de Fernando Gago

El Sueño del Pibe, aquel emblemático tango escrito por Reinaldo Yiso e interpretado por Juan Puey podría musicalizar a la perfección los días de Baltasar Rodríguez, la joven promesa de Racing que viene de marcar ante Unión de Santa Fe y es una variante en la ofensiva del equipo de Fernando Gago.

En plena serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca, el atacante de 20 años es una fija para el recambio de La Gagoneta. “No me gusta hablar de cuestiones individuales, pero Baltasar tiene una autoridad impresionante para jugar a la pelota. Hace un laburo bárbaro en la semana. Lo veo en cada entrenamiento y está para dar el salto”, describió el entrenador cuando fue consultado sobre las capacidades del volante de Monte Grande.

Te puede interesar: El drama de Mostaza Merlo: “No dirijo porque no me contratan, hay mucho prejuicio con la edad”

Él es uno de los jugadores surgidos del predio Tita Mattiussi. Y a pesar de su escasa edad, toma la responsabilidad como cualquier integrante del plantel. “Tenemos nuestro objetivo, que es clasificar entre los cuatro primeros en el torneo, por eso no nos gustó el empate en Santa Fe”, destacó en diálogo con Infobae luego de haber interpretado su mejor producción desde que debutó en Primera. “Fue mi mejor partido. Venía muy bajo y Fernando (Gago) me venía dando muchas oportunidades. Por suerte, contra Unión la pude aprovechar. Es lindo tener estas posibilidades. Me da mucha felicidad”, continuó.

Un error ajeno protagonizado en conjunto entre Sebastián Moyano y Claudio Corvalán le permitió al uruguayo Gastón Martirena habilitar a Baltasar Rodríguez para que el pibe pudiera concretar el 1 a 0 parcial para la Academia. “La verdad es que intenté pegarle de una. Ni lo pensé. Por suerte salió fuerte y entró”, reconoció. “Se lo dediqué a Jony Gómez, porque antes del partido me había pedido que hiciera un gol. Hablamos mucho en los entrenamientos y me brinda mucha confianza”, agregó el juvenil. De todos modos, cuando la pelota infló la red, la imagen de sus padres se instaló en su mente. “Siempre tengo a mis viejos presentes, porque me han acompañado de chico. Mi sueño era jugar en Primera y convertir. Por suerte lo pude cumplir en Racing”, recordó.

Te puede interesar: Tiene 19 años, admira a Neymar y se repuso de “un pecado de juventud” para dejar su huella en Racing: la apuesta de Gago para lastimar a Boca

Baltasar Rodríguez reconoció que se siente más cómodo cuando juega de interno, aunque en la mayoría de los casos Gago lo utiliza como extremo. En su última presentación frente al Tatengue mostró buenas combinaciones con Juanfer Quintero, el colombiano que debutó en la Academia y dejó una gran sensación en el cuerpo técnico. “Él tiene un muy buen pie y nos ayuda mucho a los más chicos. Sabemos que tenemos que asociarnos con él para generar el juego”, analizó el joven canterano.

Con el póster de Lionel Messi como máximo referente, la promesa que quiere continuar con el legado que dejaron Diego Milito, Lisandro López, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Carlos Alcaraz y tantos otras estrellas surgidas del club, se ampara en las palabras que le brindan sus compañeros más experimentados. “Hablo mucho con Gaby Arias, Leo Sigali, Iván Pillud y Gaby Hauche. Siempre nos apoyan a los más jóvenes. Ellos nos dan la confianza cuando los más chicos tenemos la oportunidad. Nuestra misión es cuidar el lugar de los más grandes y aprovechar los minutos que tengamos en cancha”, destacó.

Ante Tigre ,el chico de Monte Grande volverá a tener su chance. Como Pintita guardará a la mayoría de los titulares para la revancha contra Boca en el Cilindro de Avellaneda, Balta se perfila para estar en el conjunto titular que se presentará en Victoria. “Gago nos brinda mucho apoyo. Su confianza es clave para que nosotros intentemos dar lo mejor y ganarnos un lugar entre los once”. En vísperas de una nueva presentación, el atacante advirtió que “hay muchos nervios y ansiedad, aunque es clave tratar de estar tranquilo”. En Avellaneda hay presente y futuro para buscar un nuevo título. De los protagonistas dependerá si será en el certamen internacional o en el ámbito doméstico.

SEGUIR LEYENDO