“A lo Superman”: el increíble blooper de Carey McLeod en el Mundial de Atletismo que causó furor en las redes

El insólito salto de Carey McLeod que se hizo viral en el Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo que se desarrolla en Budapest contó con otra increíble situación. Además del insólito choque de carritos de golf que provocó que un atleta corriera los 200 metros con vidrio en uno de sus ojos, un jamaiquino protagonizó el blooper de la jornada al pegar un salto “a lo Superman” que fue furor en las redes sociales.

Se trata de Carey McLeod, quien producto de su mala performance sufrió una lesión en su tobillo que le impidió llevarse una medalla de bronce. Las imágenes son muy elocuentes y muestran cómo el pie del jamaiquino se deslizó en el instante previo en que realizó el salto de longitud este jueves. Esto generó además que su caída sea aún más aparatosa y lo terminara dejando afuera de la prueba, ya que se trataba de su tercer salto y había tocado la línea.

Carey McLeod, que también compite en el triple salto, solo registró 6, 57 metros, que no le alcanzaron para superar su mejor marca. Finalmente, la medalla de bronce se la llevo su compatriota Tajay Gayle, quien registró logró la misma marca que McLeod (8.27) y pudo arrebatarle el podio a Carey.

LA SECUENCIA DE FOTOS DEL SALTO Y BLOOPER DE CAREY MCLEOD:

Carey McLeod de Jamaica en acción durante la final del salto largo masculino del Campeonato Mundial de Atletismo (REUTERS/Marton Monus)

La insólita situación se dio en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, Hungría (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El jamaiquino pisó mal, se resbaló y el salto ya no pudo ser controlado en las alturas (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La caída de Carey McLeod en la arena fue muy dura y preocupó a los aficionados (REUTERS/Alina Smutko)

Las imágenes se volvieron virales y en las redes causó furor el salto "a lo Superman" (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Carey McLeod quedó sentido en su tobillo y no pudo alcanzar el bronce en el Mundial de Atletismo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El Mundial de Atletismo completó su sexto día. Este contó con un gran hegemonía de Jamaica, que sigue pisando fuerte pese a no contar con muchas leyendas. Una de las muestras más elocuentes fue la de Seville y Fords, dos sub 22 que no alcanzaron el podio pero fueron sólidos finalistas en los 100 ganados por Lyles. Además, hubo medallas plateadas y de bronce en salto en largo y los títulos de Danielle Williams (100 con vallas) y Antonio Watson (400 llanos).

Solo por esta razón queda en un segundo plano el enorme impacto del griego Miltiadis Tentoglou que se consagró campeón mundial en su último salto en largo tanto como la clarísima victoria de la canadiense Camryn Rogers en lanzamiento de martillo, quien al igual que la neerlandesa Femke Bol en los 400 con vallas sacó una marcada distancia con respecto a sus competidoras.

Antonio Watson, medallista de oro de Jamaica, celebra después de ganar la final final masculina 400m en el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest, Hungría (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Histórico doblete para la marcha española en Budapest

Los españoles María Pérez y Alvaro Martín se consagraron campeones del mundo en la competencia de Marcha 35 kilómetros y así concretaron el doblete después de haber obtenido también la medalla dorada en la prueba de 20 kilómetros.

María Pérez, dueña del récord del mundo, se impuso con un tiempo de 2:38.40 (récord de campeonato) y fue escoltada por la vigente campeona mundial peruana Kimberly García (2:40.52). El podio lo completó con su mejor marca del año la griega Antigoni Ntrismpioti (2:43.22).

Alvaro Martín, por su parte, necesitó establecer un nuevo récord nacional con 2:24.30 para doblegar en el final al ecuatoriano Brian Pintado, quien impuso una marca continental al llegar segundo con 2:24.34. Tercero, con su mejor tiempo de la temporada (2:25.12), quedó el japonés Masatora Kawano.

Otra de las notas del sexto día fue que Joshua Cheptegei, campeón olímpico y dueño del récord del mundo en los 5000 metros, no pudo participar de la semifinal por una lesión en el pie. El ugandés buscaba el doblete luego de ganar los 10000 metros. El más rápido de las eliminatorias fue el guatemalteco Luis Grijalva (13:32.72).

En tanto, los estadounidenses Gabrielle Thomas (21.97) y Noah Lyles (19.76) fueron los más rápidos en las semifinales de los 200 metros, mientras que el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:43.83) fue el más veloz en las semifinales de los 800, que por una lesión no tendrá en la lucha del título al también keniano Emmanuel Korir, campeón del mundo y olímpico.

