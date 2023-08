Un histórico jugador de Boca Juniors apuntó contra Almendra tras sus dichos a Benedetto: “Tiene que callarse la boca”

Un histórico jugador de Boca apuntó contra Almendra tras sus dichos a Benedetto

A la espera del comienzo de la serie de cuartos de final entre Boca Juniors y Racing Club por la Copa Libertadores, Agustín Almendra hizo explosivas declaraciones contra Darío Benedetto y encendió la llave que definirá a uno de los semifinalistas del máximo torneo del fútbol de clubes en Sudamérica.

Te puede interesar: Explosivas declaraciones de Agustín Almendra contra Darío Benedetto: “Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí”

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”, apuntó ante una pregunta de Infobae tras el empate 1-1 en Santa Fe contra Unión.

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”, respondió ante una pregunta de Infobae tras el empate 1-1 en Santa Fe contra Unión por el arranque de la Copa de la Liga. Ante la consulta sobre si le habían molestado los dichos del goleador de 33 años, Almendra afirmó: “Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”.

Te puede interesar: El Mago Capria criticó las declaraciones de Agustín Almendra contra Benedetto en la previa de Boca-Racing

Esa expresión del volante surgido en las divisiones inferiores del Xeneize generó revuelo. No en el plantel que dirige Jorge Almirón, pero sí provocó la reacción de un histórico del club de La Ribera. “Está mal hablar de donde vos estuviste trabajando, donde estuviste con tu compañero. Los problemas los tenes que hablar con las personas que corresponden. Y, a parte, hablar mal de un club con todas las posibilidades que se le dio, yo creo que no es la manera de agradecer”, dijo Alberto Tarantini en diálogo con el programa Boca de Selección, que se emite por Radio del Plata.

El Conejo, que nació en Boca, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores 1977 antes de quedar libre y viajar a Inglaterra para sumarse al Birmingham City, criticó con dureza a Almendra y le dejó una sugerencia sobre sus formas de hablar de la institución que lo formó. “La manera de agradecer es callarse la boca y ser agradecido con los que te ayudaron. Si vos tuviste un problema con una persona o X dirigente, solucionalo con él”, agregó.

Las duras declaraciones de Almendra contra Benedetto

Hay que recordar que, luego del altercado que tuvo Almendra con Sebastián Battaglia, que derivó en su separación del plantel profesional, el número 9 de Boca apareció en los medios para dar su mirada por la situación y apuntó con crudeza contra el mediocampista que hoy milita en la Academia, club al que llegó tras quedar libre del Xeneize.

Te puede interesar: Agustín Almendra habló sobre el choque con Boca por la Libertadores y aclaró: “Desde chico quise jugar acá, soy hincha de Racing”

En los últimos días, Benedetto volvió a hablar sobre el tema y dio su parecer sobre qué haría si se encuentra con Almendra durante la serie por la Libertadores. “No le doy un abrazo pero sí lo saludo”, dijo Pipa. Y agregó: “Nos cruzábamos mientras él estaba entrenando en el gimnasio y nos dábamos la mano. No hay ningún rencor, no hay ningún problema. No hace falta aclarar absolutamente nada. Él sabe lo que pasó, yo también y no hace falta aclarar absolutamente nada. Nos damos la mano y chau”, agregó sobre el tema.

“Hay cosas que no se pueden hablar. Si fuese por mí, creo que tengo la personalidad suficiente para salir a hablar de cualquier cosa. Pero yo tengo respeto por los dirigentes y los técnicos. Hay cosas que no voy a salir a hablar nunca. No me arrepiento. Quedé como un bocón, pero no me arrepiento. Yo sé por qué lo hice, y el grupo también sabe por qué lo hice. Eso me deja tranquilo”, sumó Benedetto luego de que Almendra haya sido tajante sobre un posible reencuentro. “¿Para qué voy a hablar con un muchacho así?”, al mismo tiempo que dijo que le tiene “muchísimo respeto a la gente de Boca”.

Seguir leyendo: