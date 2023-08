Mientras todos los caminos conducen a Carlos Tevez, Caruso Lombardi se postuló para dirigir a Independiente: “¿Cómo no me voy a animar?”

Caruso Lombardi afirmó que se anima a dirigir a Independiente. "Cómo no me voy a animar con todas las cosas a las que me animé en mi vida", sentenció

Independiente vive una situación crítica. Luego de la derrota en la primera fecha ante Colón 1-0 en Avellaneda y la renuncias del entrenado Ricardo Zielinski y Pablo Cavallero, en el cargo de manager del club, el equipo quedó en un eventual triple desempate para evitar la pérdida de la categoría. En la búsqueda de un nuevo director técnico, el que pica en punta es Carlos Tevez y en segundo escalón aparece Walter Erviti. Sin embargo, casi al mismo tiempo, un especialista en la lucha por la permanencia afirmó que se animaría a agarrar: se trata de Ricardo Caruso Lombardi.

“Cómo no me voy a animar con todo lo que me animé en mi vida”, dijo el estratega en diálogo con Fútbol 910 en Radio La Red.

“Un amigo mío me mandó un relato de Mariano Closs cuando nos salvamos del descenso con Quilmes, en el partido contra Gimnasia que le ganamos. Después me mandaron el de Argentinos cuando le ganamos en cancha de Newell’s. Por eso no me hago tanta mala sangre cuando hablan del descenso. Yo peleé once descensos seguidos”, agregó

Además, aclaró que no sería una complicación su pasado en Racing: “No es un impedimento dirigir a Independiente habiendo dirigido Racing porque trabajas para el equipo que te contrata. Si te muestro mi teléfono vas a ver todas las cosas que me ponen los hinchas de Racing que son amigos”.

Independiente perdió con Colón y se complicó más con el descenso (Télam)

MÁS FRASES DE CARUSO:

Técnico para evitar el descenso. “Lo que pasa es que el descenso no es para cualquier técnico, además cuando tenés tan pocos partidos. Por ejemplo, cuando me llevaron a Sarmiento, quedaban diez partidos y nos salvamos en la última fecha contra Olimpo. Peleamos contra Argentinos, que en ese momento su presidente también estaba a cargo de la AFA. No era fácil”.

Entrenador para la permanencia. “Yo le diría a Grindetti que contrate a un entrenador que haya peleado descensos y no hay tantos como yo porque lo mío fue abusivo. Fueron once años en los que estuve en Primera y salvo con Quilmes en 2011, por un punto, los salvé siempre”.

Su experiencia. “Mayormente me llaman a lo último, pero en Racing y Newell’s, faltaban 13 ó 15 fechas. En San Lorenzo también. En Arsenal agarré en la quinta fecha en 2015. Los descensos son difíciles, porque tenés que ver qué jugadores están aptos para pelearlo. Quién está bien para agarrar la pelota y no le queme. También la relación con los dirigentes que te llaman 14 veces por día”.

Posiciones. “Yo hago una práctica de fútbol y sé qué jugador voy a poner; al segundo día ya sé con qué esquema; a Independiente no le veo un 9. Cauteruccio no es 9, lo tuve en Arsenal y él no juega en ese puesto. Marcone es un 5 bárbaro, lo tuve en Arsenal y le dije que si se ponía bien era el mejor en su puesto en Primera″,

Buen plantel. “Independiente tiene jugadores buenos, no veo que no pueda salvarse del descenso. Tiene mejor equipo que no menos de otros cinco equipos que estoy viendo”.

Incorporaciones. “Si no tenés 9, andá a Boca y decile ‘dame a Orsini, si no lo querés usar’. Hay que usar el ingenio. Tampoco es que podés regalar todo. Yo a Briasco lo tuve en Huracán, pero no lo pondría en la posición que lo ponen en Boca, lo pondría en otro lugar. Si no lo pueden tener en Boca, lo mismo”.

Forma de juego. “Depende contra quién jugás. No todos los partidos se pueden jugar de la misma manera. Por ejemplo, Racing ahora con Boca en La Bombonera, no puede salir a jugar de la misma forma en que lo hizo en Colombia. Porque si Boca le hace tres goles, después en la cancha de Racing no le vas a meter tres goles porque no son tan inocentes los jugadores de Boca como los colombianos que lo corrieron 60 metros a Ojeda”.

