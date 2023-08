Pablo Cavallero renunció a su cargo de manager en Independiente y agigantó la crisis: los cuatro técnicos que rechazaron dirigir al Rojo

Cavallero sólo duró un puñado de meses en Avellaneda (NA)

“Esta mañana, Pablo Cavallero presentó su renuncia y dejó de ser el Secretario Técnico de Independiente. Le agradecemos por estos meses de trabajo en el club”. Con este mensaje, el Rojo anunció en sus redes sociales el adiós del manager, que había arribado junto a la nueva gestión, que hoy conduce Néstor Grindetti. El adiós del ex arquero, que había cumplido la misma función en Vélez, se da 24 horas después de la dimisión de Ricardo Zielinski, agigantando la crisis futbolística del club, que en las próximas 13 fechas de la Copa de la Liga luchará por la permanencia en la élite.

En consecuencia, la Comisión Directiva, aún sin consenso completo detrás de un candidato, intenta encontrar al orientador que saque al Diablo del pozo. Si bien existe la idea de reemplazar a Cavallero (Bruno Marioni y Hermes Desio -ex coordinador de selecciones nacionales- suenan para el puesto), todo indica que primero desembarcará el DT. Aunque no parece una tarea sencilla. Es que en las últimas horas se desarrollaron cuatro sondeos infructuosos, con nombres de fuste.

Uno de los teléfonos que sonó fue el de un ídolo: Gabriel Milito. El ex defensor tiene contrato hasta 2027 con Argentinos Juniors, en un proyecto a largo plazo (este domingo venció 3-2 al campeón River Plate). Por ende, no aceptó el convite. Lo mismo sucedió con Ariel Holan, hoy libre -su última gestión fue en Universidad Católica de Chile- y con dos títulos en el Rojo -Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018-. El ex coach de hockey sobre césped terminó con algunas diferencias con miembros de la actual CD.

Gustavo Alfaro (sin trabajo en la actualidad tras su paso por la selección de Ecuador) y Daniel Garnero (otro símbolo con buen momento en Paraguay) tampoco dieron el sí. Entonces, hay dos nombres que siguen en carrera y con los que existirán reuniones a lo largo de la jornada.

Uno es Carlos Tevez, de interesante debut como DT en Rosario Central. El punto negativo es que no está identificado con la institución, por lo que las versiones indican que intentarían anexarle hombres con pasado en Independiente a su cuerpo técnico.

El otro es Walter Erviti. El ex mediocampista, de 43 años, está más vinculado con Banfield, San Lorenzo y Boca. En Independiente jugó un año, bajo la tutela de Holan. Como orientador, resultó atractivo su discurso, aunque su experiencia en Atlanta fue irregular: dirigió 45 partidos, de los cuales ganó 12, empató 18 y perdió 15. Podría arribar acompañado de un preparador físico de renombre y conocimiento de la institución como Alejandro Kohan, cuya última gestión fue en Ferro, acompañando a su hijo Tobías y a Juan Branda. También integrarían la nómina Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

