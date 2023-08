La verdad detrás del posible regreso de Chiquito Romero a la selección argentina

Chiquito, gran responsable de la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El epílogo de la relación de Sergio Romero con la selección argentina fue traumático. Se lesionó en la rodilla derecha días antes de la travesía hacia Rusia para el Mundial 2018 y nació la polémica: Jorge Sampaoli entendió que necesitaba un portero al 100% en lo físico, mientras que el futbolista y su entorno creían que podía llegar en forma para antes de la finalización de la fase de grupos.

Luego, el físico y el contexto deportivo le retacearon continuidad. En Manchester United estuvo tapado, luego recuperó rodaje en el Venezia de Italia y debió pasar dos veces por el quirófano (una cuando finalizó su vínculo en Europa, otra apenas arribado a Boca) para volver a mostrar su mejor versión en La Ribera, a los 36 años.

Su rendimiento superlativo en las últimas jornadas, con actuación estelar en la definición por penales ante Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores, lo volvieron a ubicar en la vidriera. Y comenzó a ser nombrado como candidato a reinsertarse en la Selección campeona del mundo que conduce Lionel Scaloni, ayudante de campo de Sampaoli en aquel momento doloroso de la lesión que lo marginó. El hecho que impulsó la posibilidad fue la lesión de Gerónimo Rulli, quien sufrió una luxación en el hombro y fue operado con éxito en las últimas horas en la Clínica neerlandesa Spaarne Gasthuis de Haarlem.

¿Puede regresar Chiquito a la consideración del DT? Para el cuerpo técnico, el titular indiscutido es Dibu Martínez, héroe tanto en la Copa América como en Qatar. Hasta ahí, no hay discusión. Y, más atrás, ha trabajado con un grupo de arqueros que, en líneas generales, se repiten. Franco Armani, más allá de que no haya participado de la gira asiática, es un habitué de las citaciones. También está en observación Walter Benítez (hoy en PSV Eindhoven), y Juan Musso fue una pieza en el ciclo aunque quedó a las puertas de la Copa del Mundo y desde el Atalanta hace fuerza.

Este panorama ubica a Romero dando batalla desde atrás. Eso no indica que esté descartado, dado que Scaloni repite ante cada micrófono que ninguna puerta está cerrada y que siempre está observando “a todos”. Máxime tratándose de un histórico, con más de 100 duelos atajados con el buzo más pesado (contando juveniles), un título en un Mundial Sub 20 y una final en Brasil 2014 en su haber. Sobran los ejemplos: incluso apunta su mirada a las futuras promesas pensando en su incersión paulatina en la Albiceleste Mayor (como los casos de Alejandro Garnacho o Facundo Buonanotte) o de cara al Sub 23 de Mascherano que disputará el Preolímpico en enero.

La próxima convocatoria de Argentina será para el inicio de las Eliminatorias pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: el jueves 7 de septiembre, la Selección se medirá ante Ecuador en el Monumental, mientras que el 12 visitará a Bolivia en La Paz.

