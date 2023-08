Néstor Grindetti publicó una carta tras la polémica que se generó por sus declaraciones sobre Independiente: “No encontré las mejores palabras”

Las declaraciones de Néstor Grindetti sobre Independiente que generaron polémica

El mundo político de Independiente vive nuevamente horas de convulsión mientras la dirigencia negocia por la llegada de refuerzos para pelear por la permanencia a días del inicio de la Copa de la Liga que marcará el destino deportivo de la entidad. En ese contexto, el presidente Néstor Grindetti quedó envuelto en una controversia durante una entrevista que realizó con el foco puesto en su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Radio Mitre, le preguntaron si era “más importante Independiente o sacar a Kicillof de la Provincia” y la máxima autoridad del Rojo sentenció: “Desde ya que para la Provincia, para el país, para la política, para la gente, es más importante Kicillof”.

Esas palabras, en un escenario muy complejo deportivamente para un Independiente que arrancará la Copa de la Liga a tres puntos del descenso, generaron un nuevo sismo político en Avellaneda. A punto tal que el propio Grindetti decidió publicar una carta en sus redes sociales a raíz de la “polémica que se generó”.

“A veces, en el medio de una entrevista, donde se debaten diversos temas y apremiados por el tiempo de los programas, teniendo la obligación de responder en pocos segundos, uno no logra expresar todo lo que quiere y siente; sobre todo a una pregunta que requiere de una respuesta más amplia y que no puede resumirse en una sola frase. Definitivamente, no encontré las mejores palabras para expresarlo y se malinterpretó lo que quise decir. Comparar Independiente con la Provincia de Buenos Aires no es posible, son dos responsabilidad y dimensiones totalmente distintas”, inició en su argumentación.

El mandatario, que integró el rol de vicepresidente 1° en la lista ganadora de las elecciones en octubre del 2022 con el 72% de los votos en una elección récord, también apuntó contra el periodista Fabián Doman, quien fue electo como presidente entonces y meses más tarde presentó su renuncia por diferencias internas: “Me involucré y formé parte de una lista porque estábamos en una situación crítica. Todos saben quién soy y conocen mi vida profesional, no soy un desconocido, ni mucho menos. Acá había un presidente electo, Fabián Doman, que se fue de un día para el otro de manera irresponsable”.

Grindetti insistió con que debió “asumir la responsabilidad y hacerme cargo en una situación que no estaba prevista” y aseguró que su dirigencia tuvo “muchos logros que son importantes para sanear institucionalmente al club”. Sin embargo, reconoció que “la situación deportiva no es buena” y dejó en claro que mantendrá un cónclave para decidir cómo continuará su rol en la entidad: “En los próximos días vamos a reunirnos con los miembros de la Comisión Directiva para analizar los pasos a seguir en el futuro inmediato del club y una vez que tengamos una definición lo comunicaremos públicamente”.

Néstor Grindetti definirá su futuro en Independiente en las próximas semanas (Crédito: Ariel Torres)

El 11 de abril pasado, mediante un comunicado, el Rojo informó oficialmente que Grindetti tomaba el rol de presidente definitivo luego de la salida de Doman. Tras las recientes elecciones nacionales que lo consagraron como el candidato a gobernador para la Provincia de Buenos Aires por el espacio de Juntos por el Cambio, Grindetti deslizó en una entrevista que se tomaría licencia en Independiente.

Ese anuncio, a horas del choque trascendental contra Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina, no cayó bien en los fanáticos. Rápidamente, fue Cristian Ritondo –compañero político tanto en la directiva del Rojo como en JxC– quien intentó aclarar en una entrevista con Radio 10 que no estaba definida aún la licencia: “Lo que dijo es que en algún momento va a pedir licencia, si es gobernador de la provincia no puede ser presidente de Independiente”.

Sin definiciones sobre los pasos a seguir de Grindetti, sus palabras en Radio Mitre reactivaron los movimientos sísmicos en la política de la entidad de Avellaneda. En esa entrevista volvió a indicar que se tomaría licencia en la Intendencia de Lanús a partir de septiembre y expresó: “Veremos con la Comisión Directiva en Independiente de ver también... Ahora, ya en septiembre, está empezando la campaña con todo. Ahí veremos de alguna cuestión por lo menos temporal hasta que se dirima si realmente me toca ser Gobernador o no”.

El mar de fondo sobre esto, más allá de la posible salida de dos presidentes de Independiente en menos de un año, está en la sucesión. El Estatuto ungiría al periodista Juan Marconi como máxima autoridad, ya que integró la lista oficial como Vicepresidente 2°. Sin embargo, Grindetti planteó: “Si es una licencia temporaria, toma control el vicepresidente y trabaja con la Comisión Directiva. Si fuera una cosa más definitiva, ahí hay que llamar a la Asamblea y solucionar el tema del punto de vista del nombramiento de un nuevo presidente dentro de los integrantes de la Comisión Directiva”.

Esto podría significar una puja extra a nivel político entre el mencionado Marconi y el grupo que tiene como una de sus puntas de lanzas al actual secretario general, Daniel Seoane, quien es uno de los que lleva adelante la gestión diaria de la entidad hoy en día.

“Vamos a organizarnos en ese sentido, lo que a mi me gusta hacer las cosas prolijas. Necesitamos algunos días para resolver exactamente cómo se hace todo. En Lanús, por ejemplo, requiere la aprobación del Concejo Deliberante. Asumí una responsabilidad, que la verdad que la asumí cuando me llegó como peludo de regalo”, aseguró Grindetti cuando respondió sobre la importancia entre Independiente y la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el hoy máximo directivo del Rojo se preocupó por subrayar: “Quiero ser claro, para que no salga que ya tomé licencia. No, asumo la responsabilidad y eso requiere un tiempo, un proceso de decisión, que son días. Yo estoy abocado a la campaña, de eso no hay ninguna duda”.

Independientemente de los temas políticos que retumban en el club, el próximo sábado los dirigidos por Ricardo Zielinski debutarán por la Copa de la Liga contra Colón en el Estadio Libertadores de América a partir de las 16.30.

LA CARTA QUE PUBLICÓ GRINDETTI

Foto: Instagram (@nestor.grindetti)

Foto: Instagram (@nestor.grindetti)

