Néstor Grindetti anunció que se tomará licencia como presidente de Independiente: “Estoy viendo cómo me organizo con la campaña”

A días del comienzo de la Copa de la Liga Profesional, en la cual Independiente se juega la permanencia en la Primera División del fútbol argentino, el resultado en las elecciones primarias generó un nuevo inconveniente en la política interna del club de Avellaneda. Néstor Grindetti, actual presidente del Rojo tras la renuncia de Fabián Doman en abril, confirmó que se pedirá una licencia para abocarse de lleno a la campaña de cara a los comicios de octubre, en los que competirá por ser el próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

“Inevitablemente, por razones de tiempo, en algún momento tendré que tomar una licencia. Estamos trabajando algunas cuestiones”, dijo el dirigente de Juntos por el Cambio que derrotó en las PASO a Diego Santilli por un estrecho margen en una entrevista televisiva en el canal A24. En medio de un presente deportivo complejo, el titular del Rey de Copas amplió: “Yo me dediqué al saneamiento, a la parte institucional. La parte económica y financiera prácticamente está ordenada”.

En cuanto a la situación del club de Avellaneda, que se encuentra activo en el mercado de pases para reforzar el plantel que orienta Ricardo Zielinski de cara al inicio de la Copa de la Liga, Grindetti señaló: “Ahora estamos en un proceso de elección de nuevas figuras en el equipo, va a empezar el campeonato y creo que tenemos que dejar que transcurran unos días para ver cómo me reorganizo y poder pedirme una licencia para las elecciones. Estoy viendo cómo me organizo para la campaña y ver cómo me organizo para estas tareas. La alternativa es pedir una licencia en Independiente”.

En cuanto a quién sería el sucesor de Grindetti en la presidencia, por estatuto debería seguir la línea Juan Ignacio Marconi, vicepresidente segundo, pero no se descarta que pueda tomar el lugar Daniel Seoane (Secretario General), quien se encuentra más abocado al día a día del Rojo. “Lo vamos a decidir dentro de la Comisión Directiva y si es necesario con la decisión de la Asamblea, pero lo vamos a resolver en los próximos días”, cerró.

Por lo pronto, el Independiente del Ruso Zielinski se entrena pensando en el debut en la Zona 1 de la Copa de la Liga del sábado 19 de agosto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini ante Colón de Santa Fe. Por el momento, el Rojo sumó al chileno Mauricio Isla, repatrió a Federico Mancuello e incorporó al colombiano Felipe Aguilar. Además, retornó de su préstamo en el fútbol mexicano al Saltita González.

