13 frases de Lionel Scaloni sobre el Mundial: del blooper desconocido en los penales ante Francia a la enseñanza de la derrota ante Arabia Saudita

El Gringo, de 45 años, encara un nuevo proceso de cuatro años al frente de la Albiceleste (Nacho Martin Films)

El fútbol argentino vivió un día especial en Estados Unidos, con el desembarco de la AFA en el estado de Florida. Así como Messi se convirtió en un imán con su arribo a la MLS, ahora además la Selección tendrá su segundo hogar en un predio deportivo en Hialeah, en el estado de Florida, donde consiguió la concesión de un terreno por 30 años aprobado por la ciudad de North Bay Village. La idea principal es construir dos canchas profesionales, seis de Fútbol 5, gimnasios y espacios de trabajo para la academia. Todo esto se suma a las oficinas en el municipio de Wynwood de 1.500 metros cuadrados generales distribuidos en una sola planta, en un piso 8.

El evento de presentación del proyecto estuvo encabezado por Claudio Tapia, presidente de la entidad, Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, y Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar, quien celebró la novedad. “La expansión es en un momento ideal porque se viene una Copa América acá, un Mundial, y para la AFA poder estar acá es increíble. Hay tantos latinos, argentinos, que uno se siente como en casa y la llegada de Leo solo agranda todo eso. Ojalá sea no sólo la apertura para la AFA, sino también para muchos futbolistas argentinos que puedan venir a jugar a Estados Unidos”, subrayó el Gringo, que analizó lo que se le viene al combinado argentino y evocó la tercera estrella albiceleste conseguida en Asia.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE SCALONI

La Copa América 2019: el punto de partida hacia la gloria de su ciclo

“Los jugadores vieron que Messi, su capitán, era el primero que quería ganar y el primero que había visto, no sé si llamarlo injusticia, en el partido con Brasil. Creo que hicimos un gran partido y merecimos, merecimos más. A partir de ahí, yo creo que sí, que el equipo sintió a dónde queríamos jugar, a qué queríamos llegar, pero siempre pensando en que podíamos mejorar. Nosotros en ese momento sentimos respaldo porque dijeron ‘van a seguir hasta el Mundial’ y ahí nos hicieron trabajar mucho más tranquilos que antes, sabiendo que que se podían dar diferentes situaciones, que podíamos llegar al objetivo final. Y le dimos todavía una vuelta más al juego del equipo, que fue lo último que se vio en el Mundial”.

Qué sintió en el momento del empate de Francia en la final

“En ese momento, cuando estás jugando ese partido, no puedes estar pensando en que te empataron después de un 2 a 0, pero sí después de la repetición de todo, porque en el 2 a 0, fue la jugada esa que perdimos la pelota y el penal. Era una pelota que no se tenía que haber perdido. Muy inocente. Pero estábamos tan bien y el equipo estaba tan, tan relajado, jugando dentro de la cancha que parecía que estaba jugando un partido amistoso, que no te daba buena sensación. Y yo la tengo grabada esa jugada porque no tendría que haber pasado. Tendríamos que haber llegado al minuto 90 mucho más tranquilos. Pero bueno, las alegrías del fútbol duran lo que dura, porque al otro día hay que levantarse. O sea que hay que estar en equilibrio. Siempre digo lo mismo, equilibrio, porque si perdés el equilibrio es cuando realmente empiezan los problemas”.

Lionel Scaloni explicó por qué se mantiene la competitividad en la Selección Argentina y los próximos desafíos

La derrota con Arabia Saudita

“Parecía que el partido iba a ser fácil. Eso mismo lo dijimos en las charlas. Te iba a dar esa sensación. Se cumplió todo y el partido lo perdimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede preparar todo lo que sea y que a lo mejor no se da. Nos hicieron dos goles, dos golazos por cierto en momentos muy puntuales y perdimos el partido. O sea, hay que preparar los partidos milimétricamente, sí, pero no es señal de que de que te va a ir bien. Y la semana después de Arabia, sobre todo el día después, es el más difícil porque hay que presentarse adelante de los jugadores y, sobre todo, hacerles entender que el camino es el mismo. ¿Y cómo te dan la razón?. ¿Como te dicen que sí, si acabás de perder el partido y viene lo más difícil? ¿Cómo pueden confiar en eso? Simple. Fueron cinco minutos a hablar de Arabia porque no nos interesaba más hacer leña del árbol caído de ese partido porque no tenía sentido y preparar el partido con México, que para nosotros iba a ser fundamental”.

El empate ante Países Bajos y los penales

“Primero la sensación fue que ellos, cuando empataron, no querían más. Esa fue la sensación que nos dio a todos el equipo. Tenemos que dar un paso adelante. Sacamos un central y pusimos a Fideo. Es verdad que ellos también están jugando, pero era evidente que ellos ya no querían más. Querían llegar a los penales. El equipo siguió confiando más allá de las dificultades que estábamos atravesando, que nos habían empatado en el minuto 90 y se sentían fuertes. Y cuando llegan los penales y uno pide que quiere patear y entonces uno se encuentra con que todos levantan la mano para patear... Eso te da mucha, mucha confianza, sobre todo después de atravesar esos momentos. Y fue una imagen muy buena, tenía que dejar jugadores afuera para que no pateen. Es una señal positiva, sumada a que el arquero decía ‘yo voy a atajar dos, tranquilos’. Esas son todas señales. Señales positivas que ayudan a lo mismo”

La clave del partido ante Francia

“Ellos siempre atacaban con tres centrales, porque Upamecano y Varane hacían de tres centrales con Lucas Hernández y Dembélé. Entonces era un poco extraño en su manera de jugar, pero el partido estaba allá. ¿Por qué? Porque Dembélé no ayudaba tanto (en la marca) para ser un extremo, no ayudaba, y podíamos dejar a Fideo allá mano a mano. Sobre todo del lado derecho con Nahuel no podíamos ser tan ofensivos porque tenía a Mbappé, entonces si soltabamos mucho a Nahuel, podíamos tener problemas. Lo pensamos tanto en ofensiva como en defensiva y si Nahuel atacaba que fuera Rodrigo (De Paul) el que parara la subida de Mbappé, teníamos que tener mucho en cuenta eso”.

La salvada de Dibu Martínez ante Kolo Muani

“En realidad, me acuerdo de la jugada. En la cancha no... Estaba tan mentalizado que no... Después creo que tuvimos una nosotros de Lautaro. La siguiente. Cuando estás ahí en la cancha a lo mejor estás tan metido en lo que está sucediendo que... Sí te acordás de que hubo una salvada. Pero bueno, mejor, porque hubiera sido una pena que hubiera quedado marcada para siempre por no haber podido ganar esa final. Creo que fue merecida totalmente”.

Los penales de la final y un descuido

“En un momento yo creo que me arrimo al cuerpo técnico y le digo ‘¿ganamos?’. Porque claro, hay veces que no sabía si faltaba uno más y ellos me contestan medio feo, se ve en la imagen, como diciendo ‘estás prestando atención a qué cosa’. Y ahí sí, en ese momento, cuando me dijeron que sí, estábamos muy cerca, nada más estábamos ahí al lado. Ahí sí que lo vi cerca. Antes de eso nunca lo vi, nunca. Ni siquiera cuando íbamos 2-0″.

“Yo no lo veía ganado, yo no lo veía para nada. Aparte que ya habíamos tenido lo de Holanda y habíamos visto cosas peores en el fútbol y en ningún momento me vi tan superior. Nunca, nunca, ni estando 2-0 contra Francia. Francia ha hecho partidos en los que a lo mejor el rival pensó que lo pasó por arriba y terminó ganando Francia. Entonces, yo nunca me vi tan cerca como cuando Gonzalo (Montiel) iba a patear”.

Lionel Scaloni afirmó que el nivel del fútbol de la Major League Soccer es aceptable

Su reacción tras ser campeón

“Hice lo mismo que en la Copa América. Hizo el gol Gonzalo y por dentro dije ‘somos campeones del mundo, que alegría’. Me senté en el banco y veía a todos, a todos estos jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, festejar. Al verlos tan felices dije ‘esto más grande de lo que yo pensaba’. Y ahí veo que un jugador, en este caso Leandro (Paredes), que me vino a saludar y llorando... Ahí te derrumbás completamente, no hay manera. Y encima yo que soy de lágrima fácil, peor. Tengo ese problema. Te emocionás y ahí sí te das cuenta de la magnitud de lo que dicen. Pero eso es el fútbol”.

El futuro

“Acá hay que seguir rindiendo y va a jugar el que creemos nosotros está mejor para ese partido. Y si alguien no tiene que venir porque está bajo o porque hay otro que está mejor, seguirá pasando por respeto a ese escudo y por respeto a todo lo que lo que representa la camiseta”.

Quién es el mejor entrenador

“El que está por arriba, para mí, es Guardiola. El resto somos todos terrenales”.

El impacto de Messi en la MLS

“En principio es suficiente que juegue al fútbol y que sea feliz. Para nosotros ya es un paso adelante. Y por cómo es él, con el ADN competitivo, esté donde esté, siempre va a competir. Así que esperemos que pueda estar en el próximo Mundial. No seré yo el que le diga que no, de eso no tengan dudas. Entonces lo importante es que él se ponga contento, que esté feliz y. Y a partir de ahí, falta tiempo. Eso se sabe bien. Por lo pronto, lo seguiremos disfrutando”.

Scaloni, Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, Florida; y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, durante la presentación (AP Foto/Marta Lavandier)

