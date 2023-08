El mercado de Boca Juniors: el rumor que preocupó a Almirón y la negociación pendiente por un refuerzo más

Almirón está muy conforme con el plantel y los refuerzos que llegaron

Con el deber cumplido por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, los futbolistas de Boca Juniors fueron licenciados por un par de días antes de iniciar lo que será un semestre a pura actividad y con tres frentes abiertos. Además del certamen continental, el Xeneize abrirá su participación en la Copa de la Liga este viernes ante Platense en la Bombonera y ya sabe que el mes que viene se medirá contra Almagro por Copa Argentina. Circularon rumores de la posible venta de una de las grandes figuras del plantel, pero Jorge Almirón puede respirar tranquilo. Además, si bien el cuerpo técnico está muy conforme con los refuerzos que arribaron, podría haber alguna novedad más.

Algunos trascendidos dictaron que en los próximos días podía llegar una oferta millonaria por Cristian Medina, uno de los jugadores más importantes y determinantes de 2023 para Boca. Sin embargo, Infobae constató con la cúpula directiva de Fiorentina (integrada por el ex futbolista y manager boquense Nicolás Burdisso) que no existe ningún tipo de interés por el mediocampista de 21 años. Vale recordar que el elenco de Florencia acaba de contratar a los argentinos Gino Infantino (Rosario Central) y Lucas Beltrán (River) y cuenta con dos hombres más de la Selección como Lucas Martínez Quarta y Nicolás González. En la Ribera no se desprenderán de la joya de la cantera por una cifra menor a la de su cláusula de salida valuada -extraoficialmente- en 15 millones de dólares. Así las cosas, Medina se queda.

Por quien sí debería mostrar algo de preocupación Almirón es por Valentín Barco, que en las últimas horas tuvo contactos con allegados al Brighton para llevárselo en este mismo mercado.

El último en firmar su vínculo fue Ezequiel Bullaude, un hombre para disponer de otra alternativa aen la ofensiva tal como había solicitado el DT. Él será uno de los tres inscriptos para los cuartos de final de la Libertadores. El otro que estará seguro es el uruguayo Marcelo Saracchi, otra de las caras nuevas. Y el tercero, en principio, será Vicente Taborda (retornó de su préstamo en Platense porque Boca activó su cláusula de repesca). No obstante, el Consejo se mantiene a la expectativa por la situación de Sebastián Villa y sostiene la idea de sumar un defensor más. El elegido es Sebastián Boselli.

Sebastián Boselli, el defensor que sigue en carpeta de Boca (EFE/ Demian Alday Estevez)

Que Boca vaya a la carga por el zaguero central campeón del mundo Sub 20 con Uruguay depende exclusivamente de la liberación de un cupo para extranjero y el apuntado es el colombiano Villa. En conflicto con el club tras ser hallado culpable por la Justicia en su caso de violencia de género con su ex pareja, el extremo se marchó a España para entrenarse con un club del ascenso español y en las últimas horas se informó que el Kasimpasa de Turquía podría ofrecerle contrato. En ese hipotético caso, lo que restará saber es de qué forma rescindirá su vínculo (que expira a fines de 2024) con el Xeneize, que ya recurrió ante la FIFA para intentar finiquitar el tema.

Con las otras plazas tomadas por el paraguayo Bruno Valdez, el peruano Luis Advíncula y los uruguayos Saracchi, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el pase de Boselli (Defensor Sporting), quien fue pretendido en este mercado por River y recibió sondeos de Europa, se llevará a cabo siempre y cuando el sexto cupo de extranjero de Villa sea liberado.

¿Hasta cuándo tendrá tiempo Boca de resolver esa contratación? Hasta 48 horas antes del inicio de los cuartos de final de la Libertadores. Es decir, que el sábado 19 de agosto tendrá que contar con los registros formalizados de las tres modificaciones en su lista de buena fe (el lunes, a más tardar, deberá contar con todos los papeles regularizados). Vale mencionar que el equipo de Almirón recibirá a Racing el miércoles 23 en la Bombonera por la ida de los cuartos y que la revancha será el miércoles 30/8 en Avellaneda.

