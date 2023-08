Las perlitas de la presentación de Ezequiel Bullaude como refuerzo: su parecido con un ex Boca, qué le diría a Riquelme y la falta del dorsal

Ezequiel Bullaude, quinto refuerzo de Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors presentó a Ezequiel Bullaude como quinto refuerzo. “Una vez que te llama Boca se descarta todo”, afirmó el mediocampista ofensivo de 22 años procedente del Feyenoord de Países Bajos. ”Una vez que llega el llamado de Boca se descartan todas las cosas, uno sabe lo que significa estar en este club. Hablé con mi representante y por suerte se concretó. Es un sueño para mí”, dijo el futbolista surgido de Godoy Cruz que al venderlo concretó la transferencia más alta de su historia.

“Soy un jugador al que le gusta llegar, concretar goles y también poner el sacrificio y la entrega a la hora de defender. Donde más he jugado y rendido fue detrás del 9, también puedo ser interno, al costado o más al medio”, afirmó el volante quien llega por 18 meses, sin cargo y con opción de compra.

Respecto de su experiencia en Europa, contó que le tocó jugar “poco” en Feyenoord la temporada pasada: “Me costó adaptarme por el idioma, pero por suerte puedo jugar ahora acá. Voy a tratar de dejar la vida por esta camiseta. Boca es un equipo al que le gusta jugar bien a la pelota, que trata de llegar al área, que siempre es protagonista”.

En cuanto al cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, los miércoles 23 y 30 de agosto, expresó: “Hay una expectativa muy importante por el partido de Copa Libertadores, los chicos están motivados y con ganas de dar lo mejor. Hay que afrontarlo todos juntos”.

Otras frases de Bullaude en diálogo con el Canal de Boca:

“Mi inglés no era bueno y no podía hablar ni con el técnico, por eso me costó la adaptación en el Feyenoord”.

“Antes estaba a 13hs en avión, ahora a 1 hora y media. Voy a estar más cerca de mi familia, ellos están felices”.

“La liga holandesa es muy táctica, la intensidad es diferente, acá hay duelos, allá es más de correr”.

“¿Mi dorsal? Estamos en búsqueda del número”.

“Cuando arrancas a jugar el fútbol lo primero que pensas es en Boca, es medio inexplicable todo. Por su historia, la popularidad, quiénes forman parte del mundo Boca, es todo un combo y difícil decir que no. Llega el momento en que hay que aprovecharlo, no pasa dos veces el tren... Era una oportunidad que no quería dejar pasar”.

“Me veo en el esquema de Jorge (Almirón) de mediocampista, me siento cómodo atrás del 9, como volante ofensivo”.

“Físicamente estoy, vengo de hacer pretemporada, estábamos cerca de jugar una final y jugué como seis amistosos. Cuando me enteré me apartaron del grupo pero físicamente estoy para jugar”

“Me comparan con Pastore, dicen también que soy parecido a Bentancur, un ex Boca. Me gusta conectar líneas entre mediocampistas y delanteros, y llegar al gol”

“Los predios de Godoy Cruz, Feyenoord y Boca son top, de primer nivel. Boca está muy por encima de muchos clubes de Europa, no tiene nada que envidiarle”.

“No tuve la suerte de hablar con Román todavía, no sé que le diría, le preguntaría todo. Son jugadores que cuando sos chiquito los mirás. Prendo Youtube y lo ves, te quedas corto con un consejo. Son jugadores que cuando estás al lado lo único que tenés que hacer es escuchar”.

Primera práctica de Ezequiel Bullaude

Bullaude entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con algunos de sus compañeros y mañana lo hará con el plantel completo, que viene de tener cinco días de vacaciones. Los que también estuvieron fueron las últimas incorporaciones del Xeneize: Lucas Blondel (Tigre), Lucas Janson (Vélez) y Marcelo Saracchi (Levante de España), junto con Jorman Campuzano y Marcos Rojo. Mañana se sumará el resto del plantel boquense.

La novedad del entrenamiento, que comenzará a las 9 en el Predio de Ezeiza, será que Luca Langoni -ya recuperado de su lesión- trabajará en forma normal. Si bien se pensaba que se iba a presentar hoy, finalmente será mañana el esperado regreso del extremo, uno de los baluartes ofensivos del título obtenido en la Liga Profesional el año pasado.

El juvenil, de 21 años, está repuesto de un pequeño desgarro y la intención del entrenador Jorge Almirón es que llegue con el suficiente ritmo futbolístico como para estar disponible en el segundo partido de la Copa de la Liga Profesional, ante Sarmiento en Junín, que todavía no tiene fecha confirmada.Langoni apenas jugó 17 encuentros en este semestre y marcó 7 goles. No se desempeña en forma oficial desde junio pasado, cuando Boca le ganó por 1-0 a Colo Colo de Chile, por la fase de grupos de la Libertadores.

Luca Langoni, totalmente recuperado de su lesión (Fotobaires)

Desde su estreno con la camiseta xeneize, a mediados del año pasado, Langoni disputó 38 encuentros y marcó 10 tantos .Otros futbolistas que practicarán mañana a las órdenes del DT Almirón son Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Norberto Briasco, quienes asoman relegados y podrían ser incluidos en distintas negociaciones para ser cedidos a otros clubes. Orsini, ex Lanús, está muy cerca de ser transferido a Huracán por el 50 por ciento de su ficha, que es de 1.000.000 de dólares, en tanto que por Rolón están interesados Newell’s y Gimnasia de La Plata.

Con la incorporación de Bullaude, Boca no se retira del mercado de pases y está a la espera de la posible salida de Sebastián Villa para tratar de tener un nuevo cupo para un jugador extranjero. El delantero colombiano, de 27 años, es pretendido por el Kasimpasa, de la Superliga de Turquía, indicaron desde aquel país. Medios turcos cuentan que el conjunto de Estambul está dispuesto a llevarse a Villa en este mercado y, aunque a Boca aún no llegó nada formal, esperan recibir una propuesta en los próximos días.

Desde hace tiempo la dirigencia azul y oro está tratando de negociar al jugador cafetero, aunque dependerá también de los montos que se ofrezcan. A fines de julio, los abogados del delantero presentaron una carta documento en el club informando que Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar, al no ser convocado para partidos oficiales. Desde entonces, no se volvió a presentar a los entrenamientos. Los próximos compromisos de los dirigidos por Jorge Almirón serán el viernes desde las 21.00 de local ante Platense, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, y el próximo miércoles -también en la Bombonera- desde las 21.30 ante Racing por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con información de Télam.