El filoso análisis de Battaglia al recordar su pedido refuerzos en Boca Juniors, que le costó el cargo como DT

Sebastián Battaglia habló sobre el pedido incorporaciones en Boca Juniors

Luego de aquella eliminación de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores del año pasado ante el Corinthians, una frase fue el detonante para que Sebastián Battaglia dejara el cargo de entrenador pese a haber ganado la Copa Argentina en 2021 y la Copa de la Liga en 2022. El ex volante se refirió a la falta de refuerzos y, más allá del mal resultado ante los brasileños, el Consejo de Fútbol (CDF) a cargo de Juan Román Riquelme no dejó pasar ese comentario y el ex volante central fue desvinculado de su cargo.

Te puede interesar: Las perlitas de la clasificación de Boca en la Libertadores: el gesto de Cavani, las burlas a River y el factor Riquelme para los penales

Este lunes Battaglia se refirió a aquella frases y esgrimió que se lo “castigó demasiado”. Al ser consultado sobre las diferencias entre el Boca Juniors que él dirigió y los que estuvieron a cargo de sus sucesores, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, actual DT, respondió que “puedo hablar de mi equipo y de lo que buscaba yo como equipo dentro de la cancha. Queríamos un equipo corto, en el que los centrales tenían que estar en la mitad de la cancha, achicar, presionar. Vimos que lo íbamos logrando y por ejemplo, en el partido contra Tigre (final de la Copa de la Liga), o mismo con Corinthians, el Deportivo Cali, Defensa y Justicia, en varios partidos vimos eso de presionar, de estar en la mitad de cancha”.

“El de Hugo ha tenido muy buenos partidos también, pero no fue variando mucho. Con Almirón ha tenido muchos cambios. Ha tenido un mercado de pases en el que Boca ha incorporado bien, con jugadores que le pueden dar mucho rédito en este tiempo por los nombres porque son muy buenos jugadores”, agregó en una entrevista con ESPN F90.

Te puede interesar: Los detalles del operativo inédito para evitar nuevos incidentes entre Boca Juniors y Nacional: sin banderazos y con horario de ingreso exclusivo

Este mercado de pases Boca Juniors se movió y reforzó fuerte al plantel a cargo de Almirón con jugadores de la talla de Edinson Cavani, Ezequiel Ballaude, Marcelo Saracchi, Lucas Janson, Lucas Blondel y el regreso de Jorman Campuzano. “En su momento se me castigó demasiado por algo que pasó y que ya está y que no quiero volver a hablar de eso. Pero sin dudas que todos los entrenadores y equipos en un mercado de pases piden jugadores. Piden reforzar, tener alguna posición donde quizá necesiten tener mayor competencia para que uno no se termine achanchando en una posición. La competencia dentro del grupo hace que todos crezcan como jugadores y que nadie se duerma”, explicó.

Sebastián Battaglia en su último partido como DT de Boca Juniors, el 5 de julio de 2022 ante el Corinthians (REUTERS/Agustín Marcarian)

“Si uno ve el partido de Boca ante Nacional, en un momento en el equipo estaban Barco, Fabra, Valentini, Advíncula, Valdez, Weigandt y Advíncula. Tenía casi seis defensores dentro de la cancha y uno pensaba ‘quizá no le empataban más’ y después te empatan. Vos podés tomar decisiones dentro de un partido que pueden estar bien o mal, pero todo cambia al famoso diario del lunes”, destacó el estratega que viene de un mal paso en Huracán.

Te puede interesar: ¿Darío Benedetto se va de Boca Juniors? Otro gigante del continente estaría interesado en fichar al delantero

Battaglia asumió como DT del primer equipo de Boca Juniors a mediados de 2021 cuando reemplazó a Miguel Ángel Russo. Venía de dirigir la Reserva y conocía a varios de los juveniles que hoy están jugando en Primera como Valentín Barco, Exequiel Zeballlos o el transferido Luis Vázquez.

Respecto del trato con los jugadores, también se refirió al episodio con Agustín Almendra, quien le faltó el respeto en una práctica y fue separado del plantel. “Hay situaciones que manejaría de otra manera”, reconoció Battaglia, sin querer profundizar el tema. Almendra fue presentado este lunes en Racing y será rival de Boca Juniors en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sebastián Battaglia se refirió al episodio con Agustín Almendra que terminó con la separación del futbolista del plantel

En esa serie por la Copa Libertadores ante el Corinthians, Boca Juniors había merecido el triunfo en el partido de vuelta, pero tras la igualdad sin goles con el Timao en La Bombonera quedó afuera en la definición por penales. En la conferencia de prensa disparó que “seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.

“Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto al recambio. No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”, había avisado en ese momento al CDF, quien le habría manifestado a Battaglia que esa frase “fue inoportuna, no era el momento. Esto termina mal”.

“No pedí explicaciones en la salida de mi cargo, para eso están los directivos y los integrantes del Consejo. Lo acepté. La forma y el lugar donde se dio la reunión (N. de la R: la hicieron en una estación de servicio) no es mi tema. Luego al escucharlos en declaraciones, ya me quedó claro que fue por mi respuesta sobre los refuerzos”, sostuvo luego de su desvinculación en 2022 en una nota con TyC Sports.

Seguir leyendo: