Con sabor argentino: las letras de las canciones de la hinchada del Inter Miami y cómo mutaron desde la llegada de Messi

La hinchada del Inter Miami y el astro argentino, que revolucionó todo

Como si se tratará de un equipo sudamericano, la hinchada del Inter Miami suele adaptar canciones de esas tierras con algunas dedicatorias a su clásico rival (Orlando City), mensajes de pertenencia y con la ilusión de dar la vuelta con Lionel Messi.

Por el origen latino de gran parte de los habitantes que residen en Miami y alrededores, la totalidad de su repertorio es en castellano: “Nosotros queríamos traer el sabor y el ritmo de Sudamérica y hacerlo Miami Style”, contó a Infobae Walter (conocido como Walle), argentino y uno de los fundadores de Vice City.

Las canciones la componen los integrantes de ‘la Familia’, como se conoce a la hinchada del Inter, que está dividida en cinco facciones (Vice City 1896, Southern Legion -Legión del Sur-, son las dos más fuertes, seguidas por IMS -Inter Miami Supporters-, The Siege Supporters Club y Nación Rosa y Negro -también conocida como NRN-).

La mayoría de los integrantes tienen raíces de distintas partes de Latinoamérica, a pesar de eso, gran parte de los cánticos están inspirados en el fútbol y rock argentino debido a que es uno de los países en los que se vive el fútbol con mayor pasión y eso se trasladó a las tribunas del Inter Miami. Canciones como “Matador” de los Fabulosos Cadillacs o “Dale Alegría a mi corazón” de Fito Paéz suelen ser entonadas por la hinchada.

Algunos de los temas ya se convirtieron en himnos del equipo del Sur de la Florida como el ya clásico: “Hoy juega Miami”.

Canción de la hinchada del Inter Miami: Hoy Juega Miami

Hoy juega Miami

Quiere ser primero

acá está la hinchada

Y vino a verlo.

Te alentamos siempre

no me importa lo que piensen

Inter yo te sigo hasta la muerte!

La alegría que me da esta camiseta

en familia celebramos esta fiesta

con el Inter vamos siempre a todos lados

En las buenas y en las malas no paramos!

Otra de las canciones que suele repetirse con frecuencia en las tribunas es “El que no alienta al Inter”.

Canción de la hinchada del Inter Miami: El Que No Alienta Al Inter

No tengo mango y voy igual

De visitante o de local

Fumando porro y tomando vino

El que no alienta al Inter

para qué carajo vino....

Las dedicatorias a su clásico rival (Orlando City) no pueden faltar en la hinchada del Inter Miami y esta versión de “Muchachos” es un hit.

Canción de la hinchada del Inter Miami: Muchachos

El momento que viví, del anuncio aquella vez

Miami estaba de fiesta, nadie lo puede entender

Esto es una realidad.

Estamos en la MLS

Rosa y Negro sos la droga,

Que me hace enloquecer

Yo no sé cómo explicar,

La alegría que me das,

No se compara con nada,

Cada vez te quiero mas

MUCHACHOS!

Juega el Inter y lo vinimos a ver!

Pongan huevos jugadores

Hoy no podemos perder!

Orlando! te esperamos en Fort Lauderdale

Pero no traigas el auto

Porque acá vas a correr

Con la reciente llegada de Messi a la franquicia, muchas canciones se renovaron e incluyeron al astro argentino en sus letras, como el “de la mano de Leo Messi”.

Canción de la hinchada del Inter Miami: Que De La Mano, De Leo Messi

Vení, vení, cantá conmigo,

que un amigo, vas a encontrar,

que de la mano, de Leo Messi,

todos la vuelta vamos a dar.

El “Inter, mi buen amigo” es la versión que varios equipos del fútbol argentino utilizan para salir al campo de juego, lo mismo ocurre cuando salen a la cancha Las Garzas.

Inter, mi buen amigo

Esta campaña volveremos a estar contigo

Te alentaremos de corazón

Esta es la hinchada que te quiere ver campeón

No me importa lo que digan

Lo que digan los demás

Yo te sigo a todas partes

Cada vez te quiero más

Otro de los cánticos que ya es bandera de la hinchada es el “Nunca es suficiente”, uno de los grandes temas que identifican a “La Familia” y marca la diferencia con el resto de los simpatizantes de la MLS.

Canción de la hinchada del Inter Miami: Nunca Es Suficiente

Vayas donde vayas voy a ir,

vos sos la razón de mi existir

Inter siempre te voy alentar,

en las buenas y en las malas más.

Mi corazón, re loco por tu amor,

no entenderán, jamás esta pasión

jugando bien y hasta jugando mal

Con La Familia siempre vamo’ a estar

Nada es casualidad,

Te llevo en el alma y cada vez te quiero más!

Vamo’ a cantar, vamos a festejar

Que la banda del Inter, es mejor que las demás

La hinchada va, local o visitante

nunca te va abandonar!

“Una gitana hermosa” es otra versión que muchos equipos argentinos la tienen en sus letras de cancha, también tiene dedicatoria a su clásico rival del estado de Florida.

Canción de la hinchada del Inter Miami: Una Gitana

Una gitana hermosa tiró las cartas

me dijo que el rosa y negro va a ser campeón

ya lo corrimo a Orlando y no pasa nada

ahora le toca a (el equipo que jueguen ese día) que es un cagón

Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor

vos largá la marihuana o te vas para el cajón

Me lo dijo una gitana

yo no le quise creer

yo le sigo dando al vino, a los fasos y al papel

“Y dale alegría”, el ya hit de cancha originario de Fito Paez también llegó a las gradas del Inter Miami.

Y dale alegría, alegría a mi corazón

Salir Campeón con el Inter es mi obsesión

Yo quiero llenar las canchas con tu color

Vamos a seguirte siempre y estar con vos

Ya van a ver, la Copa de la MLS vamos a traer (x2)

“Matador”, otro clásico del rock nacional, interpretado originalmente por los Fabulosos Cadillacs, ahora también con letra del equipo del Ssur de la Florida.

Señores yo soy del Inter y tengo aguante

Lo sigo al Rosa y Negro a todas partes

Ya empieza el campeonato

y explota mi corazón

Daría toda mi vida por ser campeón

INTER CAMPEÓN, INTER CAMPEÓN (x2)

Otras canciones que suelen escucharse en la tribuna del Inter Miami

Canción de la hinchada del Inter Miami: Oh Rosa Y Negro

Ohhh Rosa y Negro

Ohhh rosa y negro

OHHH ROSA Y NEGRO

OHHH ROSA Y NEGRO

Dicen que estamos locos de la cabeza

Pero al Rosa y Negro no le interesa

Tomamos vino puro

de damajuana

Y nos fumamos toda la marihuana!

Canción de la hinchada del Inter Miami: Hoy Te Vinimo A Ver

Hoy te vinimos a ver

Rosa y Negro

hoy te vinimo a ver,

Ponga huevo

hoy no podes perder,

Te llevamos

dentro del corazón

Esta hinchada se merece ser campeón

Van pasando años

Van pasando los años

y crece este sentimiento

dejo todo por el Inter,

todo por el Rosa y Negro!

Vamos a todos lados,

La Familia te acompaña

ganes o pierdas no importa,

el sentimiento no cambia!

Yo quiero a la banda, re loca y en pedo

alentando al Inter, que es lo que más quiero!

Vos sos la alegria, de mi corazón

daría la vida, por salir campeón!

Y yo desde el cielo, te voy a alentar

porque ni la muerte, nos va a separar!

Rosa y Negro

Vamos, vamos Rosa y Negro

Vamo’ a ganar!

Que está hinchada no te deja de alentar

Yo te sigo a todas partes

y a donde vas

Cada vez te quiero mas!

Inter ponga más huevo

Que la hinchada quiere el campeonato

Aguante Rosa y Negro

Que esta banda te sigue alentando

No me importa Orlando, el Atlanta,

ni sus dirigentes...

Si no alientan y no cantan,

el problema lo tiene su gente...

La Familia lleva gente a todos lados oh oh...

Al Inter nosotros no lo abandonamos oh oh...

Nadie aguanta cuando ven al ROSA Y NEGRO...

Yo sé que duele, yo sé que es feo...

Pero a tu hinchada... Le falta huevo! Inter ponga mas huevo

Canción de la hinchada del Inter Miami: Se Mueve Para Aca

Se mueve para acá, se mueve para allá

Esta es la banda del Rosa y Negro

Está re loca, de la cabeza

Se mueve para acá, se mueve para allá

