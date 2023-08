El Aston Villa de Dibu Martínez busca reforzarse con otro campeón del mundo con Argentina: cuánto podría invertir

El pedido de disculpas de Dibu Martínez tras la caída por 5-1 del Aston Villa ante Newcastle (REUTERS/Scott Heppell)

El inicio del camino del Aston Villa en la Premier League lejos estuvo de ser el mejor: a pesar del show de atajadas del Dibu Martínez, los villanos cayeron 5-1 ante el Newcastle. Y, con el mercado de pases abierto, arreciaron los rumores de nuevas incorporaciones para una plantilla que tendrá competencia internacional, dado que jugará la Conference League, tercer torneo en importancia en Europa. En ese contexto, el nombre de otro campeón del mundo como el arquero ganó fuerza.

Te puede interesar: El desafiante cruce entre el Dibu Martínez y el paraguayo Miguel Almirón en el inicio de la Premier League

Se trata de Marcos Acuña, lateral izquierdo de 31 años, pieza importante en el Sevilla y parte del círculo de amigos del guardameta en la selección argentina. Según medios españoles, Monchi, manager del conjunto inglés y el hombre que llevó al ex Ferro y Racing a Andalucía, es quien lleva adelante las negociaciones, que además recibieron el visto bueno (y la necesidad) de Unai Emery. Aunque no aparentan sencillas.

Es que José Luis Mendilibar, entrenador del último vencedor de la Europa League, cuenta con el jugador, al punto que está en la lista de citados para el duelo del miércoles ante el Manchester City por la Supercopa de Europa. Aston Villa tiene a dos futbolistas en el puesto, pero no terminan de cerrarle al citado Emery. Uno es Lucas Digne, ex Barcelona que ostenta uno de los sueldos más altos del plantel y que quedó señalado en el catastrófico tropiezo ante Newcastle. En Inglaterra subrayan que le buscarían una salida antes del 31 de agosto, cuando cierran los mercados en el Viejo Continente.

Acuña, con la casaca de la selección argentina, con la que ganó la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar (EFE/ Villar López)

El otro marcador de punta izquierdo en el grupo es Álex Moreno, quien llegó por pedido del DT, pero hasta el momento no se asentó. Por eso la urgencia de Acuña, quien en esta ventana ya había sonado en el Torino de Italia, pero los 7 millones de euros que ofrecían desde la Serie A no resultaron suficientes. ¿Cuánto exigirían los andaluces? En su momento invirtieron 10 millones por su ficha, por lo que, luego del upgrade de su cotización por la conquista en Qatar, entienden que vale 15 millones. Si bien el Sevilla contrató una alternativa en el sector (Adrià Pedrosa), la experiencia y jerarquía probada del Huevo no es sencilla de reemplazar.

Te puede interesar: El show de atajadas del Dibu Martínez y su furia por la goleada 5-1 en contra del Aston Villa

En cuanto a Dibu Martínez, más allá de una oferta insuficiente del Inter de Italia y los rumores que surgieron tras la lesión de Thibaut Courtois en el Real Madrid (finalmente fichó a Kepa, del Chelsea), por el momento todo indica que continuará en los Villanos. Y allí puede recibir a un amigo y compañero en la gloria albiceleste.

Seguir leyendo: