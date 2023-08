Agustín Almendra fue presentado en Racing y le dejó un mensaje a Boca Juniors: “Ahora estoy en casa”

Agustín Almendra fue presentado en Racing

Con el número 22, aquel que inmortalizó Diego Milito con sus títulos en Racing, Agustín Almendra fue presentado en la entidad de Avellaneda. “Antes en la tribuna, hoy en el campo de juego. Almendra ahora está en su casa”, rezó desde las redes sociales la Academia con el orgullo de contar con el ex volante de Boca Juniors.

Para algunos se trató de un dardo hacia el Xeneize, ya que el futbolista permaneció durante más de seis meses inactivo debido a que no había resuelto su situación contractual con el equipo de la Ribera y la decisión del Consejo de Fútbol fue desplazarlo del plantel profesional que actualmente dirige Jorge Almirón. “Ahora estoy en casa”, reafirmó el mediocampista que no pudo estar en los octavos de final de la Copa Libertadores porque su antiguo club no liberaba su ficha a causa de una deuda que el jugador tenía con la institución.

Ahora el presente es otro. Y la ilusión se renovó. Es que Fernando Gago pudo incluir a Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra, dos de los refuerzos recién llegados, en el once inicial con miras al choque ante Unión de Santa Fe en el debut de la Copa de Liga y la decisiva serie frente a Boca por un lugar en las semifinales del certamen más deseado de América.

Además de pensar en el equipo que visitará al Tatengue en Santa Fe, el próximo viernes, Pintita también tendrá que considerar a los protagonistas que jugarán en La Bombonera. Ese encuentro se jugará el miércoles 23 de agosto y el entrenador ya sabe que no podrá contar con Roger Martínez, quien se recupera de una lesión muscular. De este modo, Gago apostaría a un equipo mixto para enfrentar a Unión, en el 15 de Abril.

De todos modos, el estratega con pasado en Aldosivi analiza la posibilidad de darle minutos a Juanfer y a Almendra para despojar cualquier duda sobre su rendimiento, de cara al choque en el Alberto J Armando. La intención de Gago sería darle ritmo de juego a estos dos refuerzos, ya que ninguno de ellos tuvo minutos ante Atlético Nacional de Medellín en la fase previa por hallarse inhabilitados.

Todo indica que los dos futbolistas podrían arrancar en el equipo titular o -al menos- ingresar en algún tramo del partido en el cotejo que abrirá el certamen doméstico. Gago tampoco podrá contar con el defensor Gonzalo Piovi, expulsado en el último compromiso del torneo de la Liga Profesional frente a River Plate (1-2). Su lugar sería ocupado por el juvenil Santiago Quirós.

Por su parte, el neuquino Gabriel Arias recuperará definitivamente su puesto en el arco y desplazará al banco de suplentes a Matías Tagliamonte, luego de haber superado un desgarro en el sóleo. Es decir que el probable equipo frente a Unión de Santa Fe formaría con Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Quirós, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Anibal Moreno y Almendra; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Quintero.

Si bien los compromisos por los cuartos de final de la Libertadores ante Boca asoman como los más importantes del semestre, Pintita sabe que no puede otorgar ventajas tampoco en el ámbito local. La Academia terminó el pasado torneo en la decimosegunda posición con 36 puntos, a 25 del campeón River Plate, y afuera de los puestos clasificatorios a las copas internacionales de la próxima temporada. Por ende, La Gagoneta está obligada a ser protagonista en el próximo certamen.

Racing integra la Zona 2 de la Copa de la Liga con Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, Lanús, Newell’ s Old Boys, Platense, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.

