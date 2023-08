Enzo Fernández en 7 frases: el cambio de posición con Pochettino, por qué jugará con la 8 y la eliminación de River

Enzo Fernández, una de las figuras de Chelsea (Reuters/John Sibley)

Luego de una mala temporada, en la que finalizaron en mitad de tabla y fuera de todas las competencias europeas, Chelsea buscará reinventarse e instalarse nuevamente en los puestos de vanguardia en Inglaterra bajo la conducción técnica del director técnico argentino Mauricio Pochettino. En la antesala al debut de este domingo contra Liverpool en Stamford Bridge en el marco de la primera jornada de la Premier League, Enzo Fernández analizó su presente en Londres en diálogo con ESPN.

“Sabemos que Liverpool viene hace mucho tiempo jugando Champions, estando arriba en la Premier y tiene grandes jugadores, pero nosotros pensamos en nosotros mismos, en hacer nuestro trabajo. Buscaremos ganar el primer partido, que jugamos de local”, comenzó su relato el hombre surgido de la cantera de River Plate. En este compromiso se verá las caras con Alexis Mac Allister, uno de los refuerzos estrella de los Reds. “La vamos a cambiar la camiseta, obviamente. Ya tengo la del Brighton, ahora le voy a pedir la 10 del Liverpool”.

Justamente el campeón del mundo en Qatar 2022 modificó su dorsal para esta temporada, ya que pasará a utilizar la 8, un número con historia dentro de la institución al estar vinculada con uno de sus máximos ídolos, como Frank Lampard. “Es un número que me identifica de chico, es el que usaba en el baby fútbol, me gusta mucho, lo tengo tatuado. Es más por eso. No tuve la oportunidad de hablar con Frank, pero se la historia que emana el número y su historia acá en Chelsea. Llegar a eso es un desafío grande”.

El cambio de puesto que tendrá Enzo Fernández tras la llegada de Pochettino

La llegada de Pochettino, además de generar una nueva atmósfera dentro del plantel, parece traer algunos cambios de esquema. Uno sería el cambio posicional que vivirá el ex Defensa y Justicia, ya que dejaría de ser el principal encargado de la marca en la zona media para tener más libertadores y posibilidades de llegar al área rival. “Hablamos de todo, de dónde me sentía más cómodo… Me gusta jugar suelto, es la función que voy a cumplir, jugando de doble 5, pero más suelto, sin tener la responsabilidad que tenía la temporada pasada, jugando de 5 solo. Voy a tener más libertad, pero sabiendo que también tengo que defender”.

“Estoy feliz por él, por el momento que está viviendo ahora que cambió de club, de ciudad. Se lo ve más feliz, disfrutando con su familia, con sus hijos. Me pone feliz por él verlo así en la cancha. En PSG sabemos que no estaba muy contento y ahora que ha cambiado, se lo ve feliz”, manifestó Enzo sobre el desembarco de Lionel Messi al Inter Miami.

Enzo Fernández sobre la eliminación de River

Sobre la prematura eliminación de River Plate en la Copa Libertadores, el volante comentó: “No pude ver el partido porque fue muy tarde y acá estamos con entrenamientos duros, de pretemporada. Sí vi el resumen. La verdad que mucha bronca porque River quedó afuera, pero es parte del fútbol”.

Para cerrar se refirió al salto que dará Lucas Beltrán, flamante refuerzo de Fiorentina de Italia: “Lucas tiene grandes cualidades, lo conozco de chico, compartimos infantiles, inferiores, reserva. Es un jugador excepcional”.

