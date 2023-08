Lucas Beltrán se despidió de River Plate: el mensaje para el hincha y por qué eligió Fiorentina

El mensaje de Lucas Beltrán para los hinchas de River

River Plate fue una de las instituciones que más activa se mostró en el mercado de pases al lograr las vueltas de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini, la contratación de Facundo Colidio y estar a un paso de cerrar la vuelta de Gonzalo Pity Martínez. Sin embargo, tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre por penales, optó por vender a una de sus principales figuras: Lucas Beltrán.

El goleador del equipo conducido por Martín Demichelis seguirá su carrera en la Fiorentina de la Serie A de Italia. Antes de subirse al avión rumbo a Florencia, el atacante expresó su desazón por la eliminación en el máximo certamen continental y le dejó un mensaje a los hinchas.

“Todavía tratando de digerir la eliminación, que fue muy tempranera, algo que no esperábamos. Fue algo que no esperábamos. Todavía un poco golpeado por la eliminación”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “El vestuario estaba muy golpeado porque para nosotros era muy importante pasar de fase, es lo que marca la historia de la institución. Estábamos tristes. Ahora los chicos lo harán de la mejor manera porque hay un excelente plantel y un gran cuerpo técnico”.

El delantero también aprovechó la ocasión para despedirse de los simpatizantes: “Ayer pensaba un poco cuando me tocó venir de Córdoba en colectivo con 14 años, deje cosas de lado, como la familia y amigos. A los hinchas agradecerles por el apoyo que nos tuvo al plantel y a mí, se agradece de por vida. Estoy seguro que lo seguirán haciendo ahora con mis compañeros”.

“Pasó todo muy rápido. Hace poco estaba en Colón. Me sirvió para crecer, fue un gran paso ir ahí. Sumé minutos y gané confianza. Luego me tocó volver y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) me dieron confianza. Creo que soy un jugador diferente, con más rodaje. Pasó todo rápido, pero los momentos hay que aprovecharlos”.

Durante su contacto con la prensa, Beltrán reconoció que a principio de año pasó por su cabeza dejar la institución al ver que podía quedar relegado ante tanta competencia. “Lo pensé en su momento, estaba Miguel (Borja), llegaba Salomón (Rondón) y me lo planteé en mi casa. Por suerte me quedé y creo que estuve a la altura. Sin el cuerpo técnico y mis compañeros esto no sería posible, soy un agradecido a todos ellos. Algo me dijo que me tenía que quedar y hoy pasó esto”. No obstante, luego agregó: “Cumplí mi sueño, lo dije el día del festejo. Salí campeón en el Monumental con la camiseta de River”.

El punta viene de marcar 16 goles (12 fueron en la Liga Profesional, siendo el segundo máximo artillero de la competencia) y dar cuatro asistencias en 35 presentaciones (26 de titular). Durante este mercado estuvo en la mira de varios equipos, como Benfica, Friburgo y Roma, donde lo recomendó Paulo Dybala. “Hablé con él, pero no se dieron algunas cosas. La Fiorentina también estuvo muy interesada todo el tiempo y tiene un proyecto muy bueno”, develó.

Sobre su posible reemplazante (la idea en River Plate sería la de apostar por Borja o Rondón), soltó: “Tenemos diferentes características los delanteros del plantel, pero todos lo han hecho de la mejor manera. Hay buen material en el plantel. Cualquiera que lo haga lo hará muy bien. Será decisión de Martín y los dirigentes si tendrá que venir alguien”.

Producto de su gran momento su nombre comenzó a ser vinculado a la Selección de Italia, ya que estaría en la órbita de Roberto Mancini. Aunque no le cerró las puertas a la Azzurra, dejó entrever que su prioridad pasa por la Albiceleste: “Lo que pienso es que las cosas pasen, como hice hasta ahora. Luego tomaré la mejor decisión; pero la selección argentina es especial”.

