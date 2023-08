Quiénes son los futbolistas que dejarían River Plate tras la eliminación en la Copa Libertadores

La intención de Martín Demichelis es la de reducir el número de profesionales en el primer equipo (gettyimages)

“Ahora que están todos recuperados no me queda ningún lesionado. Gracias a Dios pudimos recuperar a todos. Un gran trabajo de toda el área física y la médica. Ahora hay que replantearnos cosas con los dirigentes. Con mucha calma y no por esta derrota. No nos apresuraremos en tomar decisiones, pero con calma. Ya salió Alfonso Huracán, Tomás Castro Ponce, tomaremos decisiones en los próximos días, pero con calma”. Con esas palabras, Martín Demichelis dejó en claro que en River Plate se avizoran tiempos de cambio.

Tal como anticipó Infobae hace algunas semanas, en la cabeza de Micho ronda la idea de reducir el plantel profesional; más ahora con un semestre donde solamente queda por delante la Copa de la Liga (a priori, 14 partidos en la fase de grupos) luego de quedar afuera de los octavos de final de la Copa Libertadores por penales a manos del Inter de Porto Alegre. Antes fue eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final contra Talleres de Córdoba.

Con las llegadas confirmadas de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini (en breve sería oficial la vuelta del Pity Martínez), el elenco Millonario quedó superpoblado para la cantidad de partidos que asoman y al campo de juego solamente salen 11 jugadores. Ante este escenario el DT preferiría llevar adelante algo similar a lo que vivió en Europa, donde el plantel profesional se conformaba por los titulares, un grupo de suplentes y el resto eran jugadores surgidos de la cantera.

Actualmente el entrenador tiene 36 futbolistas profesionales tras las partidas a préstamo confirmadas de Tomás Castro Ponce rumbo a Atlético Tucumán y la de Franco Alfonso a Huracán. Pero la lista se podría ampliar en los próximos días.

Los que serían una fija son los jugadores que no serían tenidos en cuenta, como los defensores Tomás Lecanda, Elías López, Nahuel Gallardo (regresó de su préstamo en Once Caldas y se estima que en las próximas horas llegará a un acuerdo para rescindir su vínculo) y el delantero Agustín Fontana.

Lucas Beltrán es seguido de cerca por varios equipos de Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sin el incentivo deportivo de la Copa Libertadores, todo hace suponer que le será complejo al Millonario poder retener a dos de sus figuras más requeridas en este mercado de pases: Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. El volante uruguayo de 26 años cuenta desde hace varios días con una oferta concreta del Al-Duhail de Qatar, elenco dirigido por Hernán Crespo, que estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a la de su cláusula de rescisión. Por el momento no llegó a un acuerdo desde lo económico con los árabes y tampoco se descarta que otro equipo busque contratarlo ahora que quedó fuera del máximo certamen continental.

El otro caso resonante es el del Vikingo, la principal referencia en ataque para los de Demichelis. Aunque en Italia lo dan prácticamente como nuevo futbolista de Fiorentina, lo cierto es que la negociación aún no está resuelta debido a que la oferta del elenco de Florencia no es la cláusula de rescisión del cordobés (25 millones de euros, debido a que restan menos de 10 días hábiles para la finalización del mercado). Durante esta ventana de transferencias también recibió una oferta del Friburgo de Alemania (fue considerada insuficiente -alrededor de 10 millones-), contactos desde Benfica de Portugal y sondeos de un equipo de la Premier League.

Jonatan Maidana, de 37 años, prácticamente no contó con minutos en lo que va del año (varios partidos quedó fuera de la nómina de concentrados) y tuvo un sondeo de Racing de Uruguay, equipo gerenciado por Fernando Cavenaghi. Igualmente, como anticipó la dirigencia, será el futbolista quien defina su futuro. Todo hace suponer que continuará -al menos hasta diciembre-. Otro nombre a prestar atención es el de Robert Rojas, cuyo representante manifestó públicamente que considera que el paraguayo podría salir en búsqueda de una diferencia económica. Elías Gómez, por su parte, es otro deportista que podría salir en búsqueda de más minutos. También está próxima a concretarse la salida a préstamo del juvenil Manuel Guillén rumbo a Godoy Cruz.

El overbooking en la mitad de la cancha podría desencadenar en algunas salidas. Los nombres a prestar atención en estos días serán los de José Paradela, que perdió terreno en el último tiempo, Agustín Palavecino o Santiago Simón.

LOS 36 FUTBOLISTAS DE RIVER PLATE:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Emmanuel Mammana, Héctor David Martínez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz, Elías Gómez, Tomás Lecanda y Elías López.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, José Paradela, Claudio Echeverri y Bruno Zuculini

Delanteros: Lucas Beltrán, Miguel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez, Pablo Solari, Facundo Colidio y Agustín Fontana.

