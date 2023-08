La llamativa sentencia de Mourinho que tiene como protagonista a Paulo Dybala: “Ahora puedo dormir como un bebé”

Mourinho y Dybala son los pilares de la Roma. Foto: Silvia Lore/Getty Images)

La relación entre Paulo Dybala y José Mourinho es clave para el futuro de la Roma. Es que el experimentado estratega considera al atacante argentino, campeón del mundo en Qatar, como uno de los pilares de su equipo que quiere volver al primer plano internacional. “Su cláusula de rescisión venció el primero de agosto así que por fin puedo dormir como un bebé”, dijo recientemente el entrenador portugués en una entrevista brindad al diario italiano Corriere Dello Sport.

El ex Instituto, de 29 años y oriundo de la localidad cordobesa de Laguna Larga, hizo su debut en el conjunto capitalino en el amistoso ante el Tottenham, con triunfo por 1 a 0, el pasado 30 de julio de 2022, luego de su paso por la Juventus. Y desde ese día, La Joya se ganó el cariño de los hinchas y la admiración del propio DT. “Es de los jugadores de más alto nivel con los que me he cruzado y para nosotros es oro, no podemos renunciar a él”, afirmó el líder del Real Madrid e Inter de Milán, entre otros equipos de Europa.

Además, sobre los rumores que lo involucraban sobre una salida hacia Arabia Saudita, Mou consideró a la institución romana como su “segunda vida” y descartó su posible partida con contundencia afirmando que, pese a que las ofertas existieron, “nunca” había pensado en irse. “Los Friedkin (dueños del club) me transmitieron en su día su entusiasmo, me gustó la perspectiva de un proyecto diferente, un contrato de tres años y un crecimiento progresivo, algo que nunca antes había considerado. Es mi segunda vida, nunca he pensado en irme”, explicó.

Tras la derrota en la final de la Europa League ante el Sevilla en Budapest, la segunda final europea seguida de el conjunto de La Loba, los rumores de una posible marcha de Mourinho sobrevolaron por la zona del Coliseo, pero el propio Mourinho los disipó con un gesto inequívoco de continuidad. “En verano recibí dos ofertas de Arabia Saudíita de Al-Hilal y Al-Ahli. Lo pensé y antes de ir a la reunión con ambas entidades informé a la Roma, dejando claro que no tenía intención de aceptar. En mi casa dije exactamente lo mismo. Por un lado, me sentí preso de mi promesa a los jugadores en Budapest y a los aficionados en el último partido. Pero no me he quedado por eso solo”, subrayó.

Además, comparó las propuestas de Asia con las que ya ha vivido hace unos años, cuando recibió una oferta de China: “En el pasado rechacé la oferta más increíble que jamás haya recibido un entrenador cuando China me ofreció el cargo de la selección nacional y un club donde jugarían todos los internacionales. Una propuesta económica indecente, fuera de este mundo y de todo lugar”, destacó.

El técnico habló también de la final perdida ante el Sevilla, a la que consideró “una de las experiencias más bonitas” de su carrera “desde el punto de vista humano”. “Vi de todo: una procesión del romanismo, gente que seguro no comió bien durante unas semanas para poder estar presente, un grupo sólido de jugadores, la gente que trabaja cerca de nosotros en Trigoria (ciudad deportiva) con una pasión increíble, personas persiguiendo un sueño absolutamente fantástico y experimentando la tristeza de la derrota”, apuntó.

Pese a sentirse bien en la ciudad capitalina, Mou volvió a cargar contra la directiva por no apoyarle después de ser sancionado por enfrentarse al árbitro al término del encuentro y aseguró que en Italia tiene “miedo” de más sanciones y que ya no se siente “cómodo”. “Lo más triste fue no estar apoyado por el club en una situación así. Cumpliré los 4 partidos de sanción. Serán cuatro partidos en los que me sentiré hincha de la Roma”, confesó.

“En Italia me sentí agredido, violaron mi libertad como hombre y mi libertad como hombre de fútbol. Aquí no me siento cómodo. Tengo miedo de recibir más sanciones, tengo miedo de tener que volver a escuchar todo lo que he oído o leído en estos dos años”, cooncluyó.

